Сегодня в 10.00 на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду будет обсуждаться ситуация в психоневрологических больницах, обеспечивающих лечение детей и подростков.

На заседание приглашены представители Министерства здравоохранения, Бюро омбудсмена и Латвийской ассоциации психиатров.

После того как были вскрыты нарушения в детской психоневрологической больнице «Айнажи», Инспекция здравоохранения начала проверять и другие психоневрологические больницы.

Председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс, временно назначенный руководителем больницы «Айнажи», заявил, что некоторые дети помещены в больницу необоснованно.

Как сообщалось, Видземское региональное управление Госполиции начнет ведомственную проверку в связи с выявленными в больнице «Айнажи» омбудсменом и Инспекцией здравоохранения нарушениями.

На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.