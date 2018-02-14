Комиссия Сейма обсудит ситуацию в детских психоневрологических больницах(2)

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Виталий Вавилкин
08:11 14.02.2018
Политика / Сейм

Сегодня в 10.00 на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду будет обсуждаться ситуация в психоневрологических больницах, обеспечивающих лечение детей и подростков.

На заседание приглашены представители Министерства здравоохранения, Бюро омбудсмена и Латвийской ассоциации психиатров.

 

После того как были вскрыты нарушения в детской психоневрологической больнице «Айнажи», Инспекция здравоохранения начала проверять и другие психоневрологические больницы.

 

Председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс, временно назначенный руководителем больницы «Айнажи», заявил, что некоторые дети помещены в больницу необоснованно.

 

Как сообщалось, Видземское региональное управление Госполиции начнет ведомственную проверку в связи с выявленными в больнице «Айнажи» омбудсменом и Инспекцией здравоохранения нарушениями.

 

На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
СМЕРШ 08:42 14:02:2018

Обсудили бы ситуацию с психами в самом Сейме)))))))))))

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Profile_default
1 08:50 14:02:2018

Патенциальные пациенты что могут нарешать)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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