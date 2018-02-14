На заседание приглашены представители Министерства здравоохранения, Бюро омбудсмена и Латвийской ассоциации психиатров.
После того как были вскрыты нарушения в детской психоневрологической больнице «Айнажи», Инспекция здравоохранения начала проверять и другие психоневрологические больницы.
Председатель правления Рижского центра психиатрии и наркологии Янис Бугинс, временно назначенный руководителем больницы «Айнажи», заявил, что некоторые дети помещены в больницу необоснованно.
Как сообщалось, Видземское региональное управление Госполиции начнет ведомственную проверку в связи с выявленными в больнице «Айнажи» омбудсменом и Инспекцией здравоохранения нарушениями.
На время расследования руководитель больницы Илона Балоде отстранена от выполнения служебных обязанностей.
Обсудили бы ситуацию с психами в самом Сейме)))))))))))« ответить
Патенциальные пациенты что могут нарешать)))))« ответить