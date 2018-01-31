Комиссия Сейма рассмотрит предложение сделать православное Рождество выходным(7)

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Виталий Вавилкин
15:10 31.01.2018
Политика / Правительство

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 27 февраля рассмотрит переданное ей три года назад предложение объявить день православного Рождества выходным.

Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию «Согласия» депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.

 

Как рассказал агентству ЛETA Цилевич, представленные в комиссии депутаты от «Согласия» попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.

 

Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.

 

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.

 

 

LETA / Фото
Комментарии (7)
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УЗпакойтесь! 15:24 31:01:2018

В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народа.Жириновский прав:
Лучше одна война, чем 30 лет унижения.

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Нор 15:35 31:01:2018

Не примут. Сорос против.

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УЗпакойтесь! 15:24 31:01:2018

В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народа.Жириновский прав:
Лучше одна война, чем 30 лет унижения..

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вывод 15:28 31:01:2018

В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народаЖириновский прав:
Лучше одна война, чем 30 лет унижения.

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Шо, опять?! 15:51 31:01:2018

Хотя, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Можно еще пообсуждать.)))

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tanne 15:53 31:01:2018

Pricom tut cerkovnije prazniki i gosudarstvo,slucaino ne pereputali s russneij!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 