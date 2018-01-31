Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию «Согласия» депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.
Как рассказал агентству ЛETA Цилевич, представленные в комиссии депутаты от «Согласия» попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.
Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.
Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.
В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народа.Жириновский прав:« ответить
Лучше одна война, чем 30 лет унижения.
Не примут. Сорос против.« ответить
В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народа.Жириновский прав:« ответить
Лучше одна война, чем 30 лет унижения..
В сейме сидят одни русофобы, щас они ещё на 5-10 лет отложат это решение. Пока в сейме -русофобы, ничего хорошего в стране не будет для всего народаЖириновский прав:« ответить
Лучше одна война, чем 30 лет унижения.
Хотя, что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Можно еще пообсуждать.)))« ответить
Pricom tut cerkovnije prazniki i gosudarstvo,slucaino ne pereputali s russneij!« ответить