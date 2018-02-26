В коктейле радости российских болельщиков за победу хоккейной сборной Олимпийских атлетов из России на Зимней Олимпиаде в Пхенчане щедро вращаются гомофобные и прочие ингредиенты. Одним из первых в своем духе отреагировал на победу спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин.

«Педерастические обезьяны!» — написал 45-летний Уткин в ответ на публикацию в «The New York Post» о победе россиян, озаглавленную с определенной долей ерничества: «Команда без страны получает хоккейное золото.»

Сама статья — обычный образец спортивного репортажа без каких-либо оценок и комментариев. В ней говорится о ходе игры, а также отмечается радость болельщиков и исполнение национального гимна.

Ретвит с названием статьи собрал около 2 тысяч комментариев. Среди них встречаются десятки гомофобных оскорблений в адрес американцев из уст русскоязычной публики.

Что любопытно, по стечению обстоятельств последний раз из «русских» в 1992 году золото завоевала также объединенная команда бывших стран СССР.