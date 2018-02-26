Комментатор в РФ: русские хоккеисты победили «педерастических обезьян»(28)

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Герман Бергер
18:23 25.02.2018
Lifenews / Люди

В коктейле радости российских болельщиков за победу хоккейной сборной Олимпийских атлетов из России на Зимней Олимпиаде в Пхенчане щедро вращаются гомофобные и прочие ингредиенты. Одним из первых в своем духе отреагировал на победу спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин.

«Педерастические обезьяны!» — написал 45-летний Уткин в ответ на публикацию в «The New York Post» о победе россиян, озаглавленную с определенной долей ерничества: «Команда без страны получает хоккейное золото.»

 

Сама статья — обычный образец спортивного репортажа без каких-либо оценок и комментариев. В ней говорится о ходе игры, а также отмечается радость болельщиков и исполнение национального гимна.

 

Ретвит с названием статьи собрал около 2 тысяч комментариев. Среди них встречаются десятки гомофобных оскорблений в адрес американцев из уст русскоязычной публики.

 

Что любопытно, по стечению обстоятельств последний раз из «русских» в 1992 году золото завоевала также объединенная команда бывших стран СССР.

life.ru / Фото
Комментарии (28)
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Ибо нефиг 18:31 25:02:2018

Не фиг ерничать !!! А хотите ерничать, так и получайте правдой по звездно-полосатой харе.

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ваня 19:49 25:02:2018

Россияне биоотходы..ничтожное отребье..им до обьезьян как до луны

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АG 21:08 25:02:2018

Сосавшие заверещали...)))

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Александр Шерстобитов 09:02 26:02:2018

Большинство расиян это 6ыдло. Вот и комментарии соответвующий. А хоккей и спорт вцелом это цирк для масс за тв ящиком. Расия нищая страна. Никто нихочет жить в этой дыре. Комментарий этого 6ыдла такой же, если какой нибудь пигмей из Кении написал бы тоже самое после победы кениского бегуна. Бомжи в цирке преуспели других клоунов. ))))

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П у т и н 18:33 25:02:2018

Страна Рахманинова, Шагала и Любимова превратилась в такую выгребную яму. Тьфу!

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Страна Рахманинова, Шагала и Любимова 18:38 25:02:2018

Какое отношение к этой стране имеешь ты, дерьмо русофобское?

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Стареешь, друг. Теряешь былую хватку. 18:40 25:02:2018

И как же ты Моисея в эту компанию поместил?

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П у т и н 18:44 25:02:2018

Знаешь этих людей, странно. Вата обычно дальше Бабкиной и Стасмихайлова не знает ничего.

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Друг мой! 18:52 25:02:2018

Избавляйся от стереотипов и мир покажется тебе краше.))))
И поменьше нюхай в 15 троллейбусе -это запах независимой Латвии.

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I.D. 18:55 25:02:2018

Ты сам-то что из себя представляешь? Ямб от хорея отличить можешь? Я уже не говорю про амфибрахий ....

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Он просто пидераст. 19:39 25:02:2018

Он просто раздолбаный наглый пидераст прод ником ""Путин """

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Путин 18:39 25:02:2018

Ну не нравятся нам педерасты.

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ИвАн 18:42 25:02:2018

Жирная свинья- оброзец высоты полёта русской мысли.

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ИвАн 18:53 25:02:2018

Это я про себя и свою маму. Не обижайтесь на меня.

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ИвАн 07:06 26:02:2018

Да, тёзка, русские бабы, они такие.

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Саня 19:06 25:02:2018

Это педераст Вася что-то протявкал про немецких хоккеистов?

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PidoruCаня 19:19 25:02:2018

Ты что обиделся. что тебя отдельно по погонялу не назвали, не обижайся, он же не знает всех хуторскихговномесов

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Мда 23:56 25:02:2018

Хoхлoжoп санёк, не обижайся, ты ведь всё равно не в европе живёшь. Или обиделся, что твоих хозяев жoпoтыков назвали жoпoтыками ? Ты главное вазелинчиком не забывай смазываться.

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Забавно 09:09 26:02:2018

Русские все о вазелине бубнят, смазывают видать свои жопы по тюремному, по старинке, а то и мылом.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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