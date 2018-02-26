«Педерастические обезьяны!» — написал 45-летний Уткин в ответ на публикацию в «The New York Post» о победе россиян, озаглавленную с определенной долей ерничества: «Команда без страны получает хоккейное золото.»
Сама статья — обычный образец спортивного репортажа без каких-либо оценок и комментариев. В ней говорится о ходе игры, а также отмечается радость болельщиков и исполнение национального гимна.
Ретвит с названием статьи собрал около 2 тысяч комментариев. Среди них встречаются десятки гомофобных оскорблений в адрес американцев из уст русскоязычной публики.
Что любопытно, по стечению обстоятельств последний раз из «русских» в 1992 году золото завоевала также объединенная команда бывших стран СССР.
Не фиг ерничать !!! А хотите ерничать, так и получайте правдой по звездно-полосатой харе.« ответить
Россияне биоотходы..ничтожное отребье..им до обьезьян как до луны« ответить
Сосавшие заверещали...)))« ответить
Большинство расиян это 6ыдло. Вот и комментарии соответвующий. А хоккей и спорт вцелом это цирк для масс за тв ящиком. Расия нищая страна. Никто нихочет жить в этой дыре. Комментарий этого 6ыдла такой же, если какой нибудь пигмей из Кении написал бы тоже самое после победы кениского бегуна. Бомжи в цирке преуспели других клоунов. ))))« ответить
Страна Рахманинова, Шагала и Любимова превратилась в такую выгребную яму. Тьфу!« ответить
Какое отношение к этой стране имеешь ты, дерьмо русофобское?« ответить
И как же ты Моисея в эту компанию поместил?« ответить
Знаешь этих людей, странно. Вата обычно дальше Бабкиной и Стасмихайлова не знает ничего.« ответить
Избавляйся от стереотипов и мир покажется тебе краше.))))« ответить
И поменьше нюхай в 15 троллейбусе -это запах независимой Латвии.
Ты сам-то что из себя представляешь? Ямб от хорея отличить можешь? Я уже не говорю про амфибрахий ....« ответить
Он просто раздолбаный наглый пидераст прод ником ""Путин """« ответить
Ну не нравятся нам педерасты.« ответить
Жирная свинья- оброзец высоты полёта русской мысли.« ответить
Это я про себя и свою маму. Не обижайтесь на меня.« ответить
Да, тёзка, русские бабы, они такие.« ответить
Это педераст Вася что-то протявкал про немецких хоккеистов?« ответить
Ты что обиделся. что тебя отдельно по погонялу не назвали, не обижайся, он же не знает всех хуторскихговномесов« ответить
Хoхлoжoп санёк, не обижайся, ты ведь всё равно не в европе живёшь. Или обиделся, что твоих хозяев жoпoтыков назвали жoпoтыками ? Ты главное вазелинчиком не забывай смазываться.« ответить
Русские все о вазелине бубнят, смазывают видать свои жопы по тюремному, по старинке, а то и мылом.« ответить