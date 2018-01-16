Местное общество орнитологов объявило птицей 2018 года красноножку, которая в Латвии теперь на грани полного исчезновения – в том числе и из-за того, что фермеры используют на полях жутчайшие пестициды и гербициды типа «Раундап» от скандально известной компании Monsanto из США.

Председатель правления Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус рассказал, что травника (или красноножку, латинское название которой tringa totanus) вовсе не случайно объявили птицей 2018 года.

Красноножек в Латвии теперь живет всего-навсего 150-200 пар. Количество этих птиц в нашей стране за последние годы сократилось чуть ли не втрое. Птицей года всегда объявляли тот вид пернатых, к которому важно привлечь общественное внимание. Например, ранее птицей года были редкие черный аист, малый подорлик и желтая трясогузка.

Птицей года часто называли и такую, через которую необходимо привлечь внимание общества к той или иной проблеме, что как раз и случилось с красноножкой.

Красноножка относится к роду улитов семейству бекасовых. Величиной она около тридцати сантиметров, размах крыльев более полуметра, а весом менее 200 граммов. В природе пичугу легко узнать по длинному оранжевому клюву с черным кончиком, лапки ярко-красные – отсюда и ее русское название «красноножка».

Живет птичка до 17 лет. Раньше весной ее можно было не только увидеть на лугах и пастбищах, но и услышать. От похожих пернатых орнитологи отличали красноножку по мелодичному свисту: «тю-ли, тю-ли, те-лиее». Но, увы, в последние годы эту песню удается услышать крайне редко, поскольку красноножка в Латвии на грани полного исчезновения.

Керус призвал всех, кому посчастливилось увидеть красноножку, сообщать об этом на портале www.dabasdati.lv, поскольку птица, к сожалению, пропадает в Латвии как биологический вид из-за все большего окультуривания земель и осушения болот.

А коллега Керуса, орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко рассказал, что происходит с этим видом пернатых.

«Раньше на полях было больше участков, где в низинах скапливалась влага после дождей, от небольших речек и болот, и там, где была разная растительность, красноножки водились и питались. Но сейчас ситуация такая, что фермеры, если уж у них есть поля и они на них что-то делают, распахивают абсолютно все, территории выравнивают, участки болот, прилегающих к сельскохозяйственным землям, осушают. И в итоге улиту просто негде жить. Мокрых мест, которые любят красноножки, на полях все меньше», — пояснил Бойко.

Другая огромная проблема, по словам Бойко, заключается в том, что на полях все чаще и по многу лет выращивают монокультуры – рапс да кукурузу, нет биологического разнообразия, которое необходимо обитающим там птицам.

Когда на полях растут монокультуры, они своей массой вытесняют и растения рядом, даже на лугах, диких и не обрабатываемых территориях. А красноножкам как раз и необходимо разнотравье. Все меньше становится и пастбищ с сырыми низинками, которые предпочитают красноножки и другие улиты. Эти территории тоже распахивают, сажая все те же монокультуры.

«Раундап» (коммерческое название пестицида глифосата N-(фосфонометил)-глицина) по всему миру выпускает Monsanto — американская компания, которая когда-то открыла ящик Пандоры, не просто создавая генно-модифицированные организмы – ГМО, но агрессивно продвигая их на рынки всего мира.

Глифосат применяют в сельском хозяйстве для уничтожения «нежелательных растений». В данном случае, «нежелательные» — это не только сорняки.

Коварство ситуации заключается в том, что «Раундап» бьет по всем диким, неокультуренным растениям, уничтожает на полях всех насекомых (они же – «вредители»), и, кроме того, убивает почву, где спустя год-другой уже ничего толком не всходит без использования сильнейших химических удобрений.

Не только в Латвии, но и в других странах, где используют «Раундап», пропадает биологическое разнообразие растений, насекомых, птиц. И люди, конечно, травятся.