Председатель правления Латвийского орнитологического общества Виестурс Керус рассказал, что травника (или красноножку, латинское название которой tringa totanus) вовсе не случайно объявили птицей 2018 года.
Красноножек в Латвии теперь живет всего-навсего 150-200 пар. Количество этих птиц в нашей стране за последние годы сократилось чуть ли не втрое. Птицей года всегда объявляли тот вид пернатых, к которому важно привлечь общественное внимание. Например, ранее птицей года были редкие черный аист, малый подорлик и желтая трясогузка.
Птицей года часто называли и такую, через которую необходимо привлечь внимание общества к той или иной проблеме, что как раз и случилось с красноножкой.
Красноножка относится к роду улитов семейству бекасовых. Величиной она около тридцати сантиметров, размах крыльев более полуметра, а весом менее 200 граммов. В природе пичугу легко узнать по длинному оранжевому клюву с черным кончиком, лапки ярко-красные – отсюда и ее русское название «красноножка».
Живет птичка до 17 лет. Раньше весной ее можно было не только увидеть на лугах и пастбищах, но и услышать. От похожих пернатых орнитологи отличали красноножку по мелодичному свисту: «тю-ли, тю-ли, те-лиее». Но, увы, в последние годы эту песню удается услышать крайне редко, поскольку красноножка в Латвии на грани полного исчезновения.
Керус призвал всех, кому посчастливилось увидеть красноножку, сообщать об этом на портале www.dabasdati.lv, поскольку птица, к сожалению, пропадает в Латвии как биологический вид из-за все большего окультуривания земель и осушения болот.
А коллега Керуса, орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко рассказал, что происходит с этим видом пернатых.
«Раньше на полях было больше участков, где в низинах скапливалась влага после дождей, от небольших речек и болот, и там, где была разная растительность, красноножки водились и питались. Но сейчас ситуация такая, что фермеры, если уж у них есть поля и они на них что-то делают, распахивают абсолютно все, территории выравнивают, участки болот, прилегающих к сельскохозяйственным землям, осушают. И в итоге улиту просто негде жить. Мокрых мест, которые любят красноножки, на полях все меньше», — пояснил Бойко.
Другая огромная проблема, по словам Бойко, заключается в том, что на полях все чаще и по многу лет выращивают монокультуры – рапс да кукурузу, нет биологического разнообразия, которое необходимо обитающим там птицам.
Когда на полях растут монокультуры, они своей массой вытесняют и растения рядом, даже на лугах, диких и не обрабатываемых территориях. А красноножкам как раз и необходимо разнотравье. Все меньше становится и пастбищ с сырыми низинками, которые предпочитают красноножки и другие улиты. Эти территории тоже распахивают, сажая все те же монокультуры.
«Раундап» (коммерческое название пестицида глифосата N-(фосфонометил)-глицина) по всему миру выпускает Monsanto — американская компания, которая когда-то открыла ящик Пандоры, не просто создавая генно-модифицированные организмы – ГМО, но агрессивно продвигая их на рынки всего мира.
Глифосат применяют в сельском хозяйстве для уничтожения «нежелательных растений». В данном случае, «нежелательные» — это не только сорняки.
Коварство ситуации заключается в том, что «Раундап» бьет по всем диким, неокультуренным растениям, уничтожает на полях всех насекомых (они же – «вредители»), и, кроме того, убивает почву, где спустя год-другой уже ничего толком не всходит без использования сильнейших химических удобрений.
Не только в Латвии, но и в других странах, где используют «Раундап», пропадает биологическое разнообразие растений, насекомых, птиц. И люди, конечно, травятся.
Ваш выход!« ответить
Nevaru neko teikt mute un dirsa mani tagad ir aiznemti.. Ludzam mirkli uzgaidiit« ответить
Ваш выход !« ответить
Некогда патриотсам такой ерундой заниматься. Они с Россией воюют.)))))« ответить
a ja ne verju state.« ответить
o kakom osushivanie bolot idet rech? o kakom vseobsem raspahivanii zemelj?
kto eto vse delaet?
ja znaju cto polja zarastaet, melioracija netu, ljudei net na sele kto rabotatj budet, i ne tolko v sela a v vsei strane umensaetsa. a tut nam vesaet cto na stolko vse raspahano cto pticam ne gde zitj.
to cto travit himiei ja ne sporju. no to cto vse raspahano polnaja vranje.
da i kukuruza ne rastet v Latvii. sliskom holodno. nedozrevaet.« ответить
tak cto statja kakaja to sumburnaja i loznaja. ne pro Latviju. mozet Litvu no ne Latviju.
А чего только сейчас дошло . Лет десять назад вся реклама на рижском рынке призывала, что надо покупать только латвийские сельхозпродукты , как самые чистые. Но когда проверили помидоры на пестицыды - их оказалось на порядок больше , чем в голандских.« ответить