Компьютеры на Windows оказались под угрозой(3)

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Виталий Вавилкин
19:14 05.02.2018
Техно / Компьютеры

Специалисты обнаружили новые угрозы, жертвами которых могут стать пользователи популярных версий операционной системы Windows. Принцип работы трех видов вредоносных программ опубликован на GitHub.

Эксплоиты, называемые EternalSynergy, EternalRomance и EternalChampion, занимаются поиском уязвимостей в системе и эксплуатируют их. Они работают по принципу EternalBlue — разработки Агентства национальной безопасности США, которую злоумышленники взяли за основу при создании опасного вируса-вымогателя WannaCry.

 

Каждый из описанных пользователем эксплоитов имеет удаленные модули управления командами и кодом, которые основаны на адаптации, называемой zzz_exploit. Они используют специфические структуры связи (протокол SMB) для получения администраторского доступа к системе.

 

Специалист по кибербезопасности Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) подтвердил эффективность эксплоитов: по его словам, любые вариации Windows от Windows 2000 до серверной модификации 2016 года можно взломать совершенно беспрепятственно и с большим уровнем защиты соединения. Он также самостоятельно провел успешные эксперименты на Windows 2000 и Windows XP.

 

Также известно, что эксплоиты обладают способностями к самовоспроизводству, которые позволяют быстро распространять их действие на множество машин. Специалисты предупреждают, что если не исправить уязвимости в программном обеспечении, они захватят большинство компьютеров в мире.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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AHTUNG ! 19:29 05:02:2018

А ЧЕ ТАМ ЛОМАТЬ ?
Программистов сейчас как грязи, как и бухгалтеров ...

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BOT И 19:44 05:02:2018

Aдpec Lat.patriotsa HAЙДУT !!! Тогда эту cyкy и ГPOXHEM !!!

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Latviešu patriots 20:45 05:02:2018

Mēģiniet, mīkstie Ha Ha Ha

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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