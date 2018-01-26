Газета «СЕГОДНЯ» приостановила вырубку деревьев, которые местные жители посадили еще 40 лет назад

В нашу редакцию обратилась взволнованная жительница Даугавпилса Алла Павлова с просьбой помочь остановить варварскую вырубку деревьев около ее дома на ул. Вальню, 37.

Она проживает в симпатичной пятиэтажке возле знаменитой Даугавпилсской крепости, где расположен музей всемирно известного художника, уроженца Двинска Марка Ротко. Район очень зеленый. Хотя так было не всегда.

Когда жилые здания только построили 40 лет назад, вокруг них было лишь «голое поле». Так нередко и бывает в районе новостроек. И тогда сознательные жители принимаются своими силами благоустраивать территорию, потому что властям часто не до этого. «Я сама лично сажала эти деревья, — отметила Алла Александровна. — Укутывала их зимой, чтобы не замерзли, а летом, когда было слишком жарко, поливала. Мне помогали соседи по подъезду».

Легкие Двинска

«СЕГОДНЯ» побывала на месте ЧП. Пятиэтажный дом находится напротив железной дороги, ведущей из Даугавпилса в Ригу. Кроме того, прямо под окнами проходит автомобильная дорога. Грязь и копоть летят в окна жильцов. Так что деревья не только выступают в роли легких, очищая воздух, но и заслоняют здание от неблагоприятных окружающих условий. А летом, когда сильно припекает, создают прохладу.

Увы, время бежит быстро. Многие жильцы, когда–то получившие здесь квартиры, умерли. Немало тех, кто уехал за лучшей долей в другие страны. Так что квартиры поменяли своих владельцев.

«На первом этаже появились новые соседи, которые заявили, что наши березы им мешают, — поведала Алла Александровна. — Я была удивлена. Думала, что эти латыши, наоборот, будут только рады, что вокруг столько зелени. Ведь обычно в Латвии всегда говорят о защите природы».

В общем, в один явно не прекрасный день читательница «СЕГОДНЯ» увидела под окнами работников с пилами, которые вот–вот должны были пустить березы на дрова. «Что же вы делаете! Прекратите сейчас же!» — возмущенно закричала Алла Александровна. «У нас есть разрешение», — заявили лесорубы. И действительно показали бумажку. На латышском языке. Попробуй–ка тут разобраться…

Тогда жительница Даугавпилса позвонила в Ригу в редакцию любимой газеты «СЕГОДНЯ». Мы выяснили, что работники местного ЖКХ действовали согласно распоряжению сверху. Причем в официальном распоряжении говорится, что вырубка производится по… просьбе самих же жителей.

«Это вранье! Лично меня никто не опрашивал. Я уверена, что и другие соседи против уничтожения наших берез», — категорично заявила Алла Павлова.

Реальная статистика

Она не поленилась и обошла соседей, чтобы собрать подписи. Не все оказались дома. Однако полученных подписей вполне достаточно: ясно, что большинство жителей пятиэтажки по ул. Вальню, 37, против вырубки деревьев. По просьбе «СЕГОДНЯ» в ситуацию вмешался лесник коммунального хозяйства Даугавпилса Александр Кампан, который приостановил вырубку до выяснения всех обстоятельств.

«Когда услышал о том, что на улице Вальню, возможно, незаконно хотят вырубить березы, незамедлительно выехал по указанному адресу. Во дворе меня встретили люди в рабочих комбинезонах и с бензопилами. Они показали мне разрешение. Если их действия были незаконными, то придется подключать полицию», — подчеркнул даугавпилсский лесник.

Представитель местного самоуправления Полина Богданова заверила «СЕГОДНЯ», что вырубка деревьев по улице Вальню, 37, производится на законных основаниях: «Старшая по дому заверила нас, что все согласовано с жильцами. Она попросила провести вырубку деревьев, которые прилегают к дому. Жители считают, что березы портят своими корнями фундамент здания. Поэтому мы отправили заявление в городское Управление коммунального хозяйства. Получили от него разрешение на вырубку. Так что действуем законно. Однако если кто–то из жильцов против вырубки, то пусть напишет нам заявление, которое тоже будет рассмотрено в установленном порядке».

Случай, увы, не единичный

Алла Павлова тут же передала заявление от тех, кто выступает категорически против уничтожения зеленых насаждений около дома: «Честно говоря, я в недоумении насчет слов о фундаменте. Я сама инженер. Не могу понять, как корни берез могут разрушить фундамент. Ведь он не из какого–то там песка, а из прочного бетона. Мы сейчас проведем собрание жильцов, на котором обсудим сложившуюся ситуацию. Уверена, что большинство выступит за то, чтобы сохранить деревья. А пока искренне благодарю газету «СЕГОДНЯ» за помощь. К сожалению, случай на нашей улице вовсе не единичный. Как выяснила, в Даугавпилсе незаконная рубка происходит сплошь и рядом. Полный беспредел. Может, кому–то «сверху» попросту не хватает березовых дров на баню?»

Как рассказал нашей газете лидер общественной организации «Гражданская инициатива» Игорь Бениньш, в Даугавпилсе не раз возникали скандалы в связи с вырубкой. Так, около кладбища вдруг исчез почти целый гектар сосен: «Сначала об этом умолчали, потом все признали, в том числе лесник, что это было незаконно. А на улице Стацияс спилили под корень многолетние красивые липы. Люди то и дело обращаются к нам за помощью».

Со своей стороны добавим, что рубка происходит не только в Даугавпилсе. В редакцию «СЕГОДНЯ» обращаются из Айзкраукле и других городов Латвии. Видимо, кто–то действительно не хочет, чтобы она оставалась зеленой и красивой…

Алекс МИРО.