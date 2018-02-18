Кому вообще нужен сон?

Все системы нашего организма периодически нуждаются в длительном покое. Мы называем это состояние сном и ждем от него только приятных ощущений. Но не так все однозначно, предупреждают ученые.

Прежде всего, ответим на вопрос: зачем вообще нужен сон? Почему нельзя просто полежать с закрытыми глазами? Во время сна мозг и тело слабо реагируют на окружающий мир, и именно в таком состоянии организм способен полноценно отдохнуть.

Большинство ученых объясняют необходимость сна для нервной системы, исходя из теории синоптического гомеостата. Согласно ей, днем мозг активно получает информацию и нейроны постоянно образуют новые связи друг с другом. Но рано или поздно энергия у нервных клеток заканчивается и тогда им надо решить, какие связи важны и достойны укрепления, а от каких следует избавиться. Для этого нейроны должны почти не обращать внимания на внешние раздражители.

«Доказано: когда человек отключается, пространство между клетками увеличивается в полтора раза и поток межклеточной жидкости, уносящей с собой побочные продукты обмена веществ (они же токсины), усиливается, — рассказывает Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доцент Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. — Клетки очищаются эффективнее, происходит детокс организма. Из межклеточной системы токсины попадают в лимфу, затем в венозную систему и в итоге выводятся почками».

Во сне человек получает лишь около 10 процентов информации из внешнего мира, поэтому мозг работает с меньшей интенсивностью. Правда, некоторые данные все-таки поступают к нему от болевых, тактильных и прочих рецепторов. Кто не просыпался с одеялом, загадочным образом свернувшимся в рулет, или не обнаруживал подушку на полу? Мы движемся во сне — так организм предотвращает образование пролежней и повреждение нервов.

«Если человек во сне передавит кровоток в руке, может возникнуть защемление лучевого нерва, идущего от плеча до кисти. Проблема обнаруживается, когда пациент понимает, что не способен согнуть запястье. При своевременном обращении к врачу травму лечат без хирургического вмешательства. А вот если запоздать с походом в поликлинику, двигательные функции кисти полностью не восстановятся. Эту травму иногда называют «синдромом садовой скамейки» — с ней сталкиваются люди, уснувшие сидя на скамье, закинув руки за спинку», — говорит эксперт.

Эта патология также называется «параличом субботней ночи», поскольку грозит уснувшему в неестественной позе пьяному человеку, чьи рецепторы не способны вовремя передать мозгу сигнал о необходимости сменить позу. Например, американский рок-музыкант Дейв Мастейн, некоторое время игравший в группе Metallica, в автобиографии признался, что в 2002 году, находясь под действием алкоголя и наркотиков, уснул на стуле и придавил руку. Врач предрекал полную потерю функций конечности, но все же через два года ее подвижность удалось восстановить.

К тем же последствиям может привести «паралич медового месяца», возникающий у одного из молодых, чью руку сдавила голова партнера, уснувшего на плече.

В общем, пьяный вы или трезвый, врачи все равно советуют устраиваться на долгий отдых в удобной и просторной кровати, где тело может проконтролировать свое состояние и вовремя дать сигнал перевернуться на другой бок.