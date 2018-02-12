Хотя формально работы курировал саласпилсский «Музей Даугавы» под руководством городской думы, его директор Зигмар Гайлис не скрывал, что деньги — около 300 тысяч евро, на обновление экспозиции выделил Сейм, и кандидатуру специалиста, отвечающего за информационное насыщение, утверждали на самом верху.
Этим специалистом стал небезызвестный исследователь Музея оккупации, историк Улдис Нейбургс. Треть миллиона ему помогли освоить художник Гирт Бороновскис и архитектор Лига Гайле.
Нейбургс — один из авторов скандальной книги Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne: 1941-1944, написанной с другими придворными историками — Карлисом Кангерисом и Рудите Виксне. Материалы, собранные для книги, как раз и легли в основу экспозиции.
На открытие обновленной и улучшенной экспозиции приехали представители элиты республики: глава МИД Эдгарс Ринкевичс и ультранационалистка, министр культуры Даце Мелбарде, а также заведующий Музея оккупации Гунарс Нагелис. Их приветствовали овациями приглашенные идейно-проверенные персоны с траурными выражениями на лицах, как того и требует официальный протокол.
Когда рядом с этими элитами журналисты или представители организации Малолетних узников Саласпилса начинали разговаривать по-русски, те буквально отскакивали и возмущенно косились, намекая на то, что так вести себя — моветон.
С приветственной речью к собравшимся обратился мэр Саласпилса Раймондс Чударс — член партии «Единство».
«В годы советской оккупации правды о лагере не рассказывали. Например, не говорили о немецких заключенных, военнопленных, которых содержали в бараках, оставшихся после того, как территорию покинули немецкие войска. Сегодня тот день, когда мы историю рассказываем до конца», — заявил Чударс.
Его мысль поддержала и продолжила Мелбарде.
«Два тоталитарных режима – советский и нацистский залили Латвию кровью. Мы — хранители памяти убитых людей! Теперь информация о лагере очищена от всяческих идеологических загрязнений, чтобы ее не использовали как средство пропаганды», — сказала министр.
А Нагелис разъяснил, что концентрационного лагеря Саласпилс и вовсе не было.
«Тут никогда не было концентрационного лагеря, даже близкого к этому. В годы советской оккупации звучали пропагандистские лозунги, что здесь погибло 50 тысяч человек, а теперь в России говорят о 100 тысячах убитых. Но историки доказали, что погибло тут 3 тысячи человек. Наши историки ранее сделали музей о преступлениях чекистов – в «угловом доме» в Риге, а теперь создали объективную честную экспозицию здесь, в Саласпилсе», — рассказал Нагелис.
Действительно, куда уж объективней и честней. Почти вся экспозиция посвящена тому, как строили мемориал. Отдали под это большую часть центрального здания мемориального ансамбля: огромные стенды с подсветкой, фотографии, аудио-сопровождение – негромкий звук тикающих часиков, вырезанные из листов железа фигуры, видимо олицетворяющие мыслителей, пропускающих через себя ужасы лагеря.
Самим ужасам отвели комнатку два на три метра. Да и ужасы-то основательно подтерли. Никаких признаков концлагеря на стендах, понятное дело, нет, есть только «пересылочный лагерь» или лагерь «трудового воспитания».
Прямые цитаты из писем со стендов действительно заставляют поверить, что кошмары Саласпилса — выдумка. Все документы красиво подсвечены, защищены стеклом и представлены на русском, латышском и немецком языках.
«…В лагерь отправляли нарушителей трудовых норм… Нарушители должны были носить на одежде особый знак отличия… Среди заключенных лагеря были уголовники, спекулянты, проститутки и другие».
«…Число погибших в лагере пыталась уточнить в 1944 году Чрезвычайная государственная комиссия ЛССР, но выводы были сделаны неточные. Подсчет велся быстро и в соответствии с идеологическими установками советского оккупационного режима».
Были и документы, например, переписка некоего Александра Страутманиса с женой Аустрой и сыном Улдисом: «…Здравствуй дорогой сынок. Желаю тебе, Улдинь, в твой день рождения много счастья. Мой подарок, пенал, ты уже получил… Будь здоров и жди возвращения папочки домой».
Сплошная романтика и идиллия. И какой там голод в лагере? Вот другое письмо, в котором написано, сколько продуктов высылали заключенному Леонсу Висумсу.
«3 кг хлеба, миска топленого жира, 200 граммов масла, 4,4 кг свинины, 500 гр грибов, 1 кг гороха, стиральный порошок, хозяйственное и туалетное мыло, нитки и иголки для починки белья».
Такие посылки, по мнению авторов экспозиции, были в лагере обычным делом. Какие ужасы при таком-то пайке, причем регулярном?
Экспозицию оценили представители организации Малолетних узников Саласпилса: стояли в сторонке и еле успели отдышаться после уведенного.
«На фотографиях нет ни детского барака, ни замученных детишек! Они были кожа да кости, дети падали и еле-еле могли ходить из-за того, что у них выкачивали кровь. Зато есть фотографии каких-то девочек в чистых фартучках и с бусами. Да, отдельно от нас держали латышей, где-то и как-то провинившихся в Риге, им и посылки были, их не избивали и опыты нацисты на них не ставили. А мы жили иначе», — возмутилась пораженная увиденным председатель организации Малолетних узников Елена Грибун.
Она рассказала, что однажды в концлагерь приехали какие-то люди и снимали фильм. Для съемок чистеньких и сытых «правильных» узников показательно посадили за длинный стол, который накрыли как на свадебный пир.
«Они ели, смеялись, их снимали на фото и кинокамеры. Мы видели это через щели стен в бараке, и еще больше изнывали от голода. И теперь тут в основном такие вот фотографии и выставлены. Вранье какое!» — заявила Грибун.
Да и теперь все мало отличалось от того времени. Идейно правильные официальные лица, открывавшие экспозицию, рекомендовали журналистам общаться не с такими людьми, как Грибун, а с бывшими узниками «из своих». Среди «своих» оказалась 75-летняя женщина из Лиепаи, которой в те времена только исполнился год. Но, стоя около Ринкевичса, пожилая женщина утверждала, что у нее уникальная память.
«Я все прекрасно помню, что было в лагере!», — уверяла она.
А Нейбургс ответил мне на вопрос о том, каким образом нацисты покинули Саласпилс.
— Вы уровняли советский и нацистский режимы — это понятно, как же иначе. А можете сказать, кто освобождал Саласпилс? Светская армия? Ну или немцы сами отсюда ушли, поскольку надоело?
— А что вы называете освобождением? Сменился один репрессивный режим на другой, и тогда людей отправляли уже в ГУЛАГи. Мы стремились к реальной истории и не использовали ничего пропагандистского», — заверил исследователь.
На одном стенде были воспоминания заключенного Артурса Непартса: «Те, у кого была власть, очень часто и физически жестоко обходились с заключенными: ткнут кулаком или дадут пощечину, пнут ногой, а то и ударят несколько раз чем-нибудь. Битье и порки были самым радикальным наказанием — били по голому заду».
Понятно, фашисты ведь, что с них взять. Впрочем, Непартс добавляет: «Заключенных приговаривали и к смертной казни, но очень редко. При мне повесили двоих».
А далее информационные стенды уже повествуют посетителям мемориала о «кошмарах советской оккупации»: « с 17 июня 1940 года по 1941 год на основе мнимой классовой борьбы при коммунистическом режиме были арестованы убиты и репрессированы 26 тысяч жителей Латвии. После смены оккупационного режима, с 1944 года до 1991 год по политическим причинам было репрессировано еще более 170 тысяч, которые были арестованы, убиты, заключены в лагеря фильтрации и ГУЛАГи СССР или высланы. В послевоенные годы коммунисты тщательно скрывали свои собственные, но подчеркивали нацистские преступления, в пропаганде используя также и страдания жертв Саласпилского лагеря. В наши дни, преступления против человечества, совершенные Коммунистической партией СССР, получили осуждение многих стран мира, но не полностью осуждены на международном уровне».
Очевидно, что этот стенд и вообще сама экспозиция нужны для обеления нацизма в Латвии и преуменьшения преступлений гитлеровского режима.
Евгений Лешковский
Мы расскажем детям правду.Фашисты в очередной раз доказали свою тупость.« ответить
Свою подлость.« ответить
Непонятно почему свиньям правда про саласпилс не нравится??ведь теперь примерно все соответствует истине а не выдумкам нелюдей и выродков ссср« ответить
Потому что, ваши свиньи ваня, хотят быть белыми и пушистыми. Потому что, ваши свиньи ваня, давали присягу на верность фашистской Германии и лично Адольфу Гитлеру( в присяге нет ни слова о Латвии). Потому что ,другие ваши свиньи ваня, давали клятву на верность КПСС и были пособниками, как ты выражаешься, ;оккупационного; режима. Вот поэтому ваня, ваши свиньи не любят правду. А теперь ваня, ваши свиньи, на ходу придумывают новую историю с вековой болью в глазах.« ответить
skazka dlja vatnikov pipec,solovjov i kiselov novije skazki pridumajet pust tupije vatnije neskuchali...« ответить
Вся латышская латвия построена на лжи.« ответить
Они были кожа да кости, дети падали и еле-еле могли ходить из-за того, что у них выкачивали кровь.« ответить
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Интересен миф о выкачиваемой из детей крови для немецких солдат, для той самой "высшей расы", какой считала немцев нацистская пропаганда, им почему-то позарез нужна была "не арийская кровь" от неизвестно чем больных детей, неизвестного происхождения.. будто у них не было для этого тех же солдат-доноров, "истинных арийцев"..
надо было "трактирных лабухов" по вызову нанять, они всем раSSудительно объяснят <<Среди заключенных лагеря были уголовники, спекулянты, проститутки и другие». Всего то делов« ответить
Политика страны сплошная ложь. Средстать ,,жертвами,, ......и привлечь всеобщее внимание, это единственное, что их волнует. Никакой самостоятельности,независимой политики, все по желанию извне.....« ответить
А что творилось при союзе в Латвии?Второсортные ездили бесплатно в Сибирь.Местных аборигенов научили писать и читать.В таком случае надо убрать вагон из Торнякалнса.Это же обычный туристический вагон.И также снести музей оккупации.Не было никакой оккупации.Все жили в мире и согласии.« ответить
Все нормальные латыши сегодня понимают, что никакой опупации не было, а вот сегодня пиндосская опупация, и народ это видит, а молодёжь бежит отсюда от сегодняшней власти.« ответить
Лди едут жить и работать в пределах Союза, разве не таким образом здесь в Латвии появились русские после войны, приехав работать на предприятиях Латвии, вам же не приходит винить в этом власти какого-то региона РСФСР к примеру??« ответить
Лди едут жить и работать в пределах Союза« ответить
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Ne-ne, soglasno mestnoj doktrine oni edut oPPukirovat' ervopociju...
то, что латыССкие бл***ди совести не имеют, всем и так хоршо известно. ничего, они за это ответят« ответить
А что сейчас происходит в Латвии, как назвать нынешний режим?« ответить
Американская демократия или европейские ценности? - интересно
было бы оценить достижения за последние 20 лет в цифрах, посмотреть
на долги, население и т.д.
Известный факт: каждая новая власть переписывает историю. Более-менее, узнать можно только по сми того времени, официальным документам или у очевидцев. Да и то.... , есть объективное и субъективное, а в нем разобраться сложно. Так что, понятное дело, каждый дует в свою дуду.« ответить
В СССР История переписывалась множество раз, что мы можем видеть по учебникам Истории , ни по одному из которых сейчас преподавать этот предмет в России нельзя, поскольку каждый из них был издан и напечатан под линию КПСС на тот момент, которая извивалась как струя мочи быка, идущего по пыльной дороге, У нас же её переписали один раз, и она стала такой, как в любой из стран Европы, основанной не на мифах, а на подлинных документах.« ответить