Татьяна Жданок является сопредседателем партии Русский союз Латвии с 2000 года, еще когда эта политическая сила называлась ЗаПЧЕЛ. Также Жданок бессменный депутат Европейского парламента с 2004 года, когда прошли первые для Латвии выборы в эту институцию. Таким образом, можно сказать, что она – один из наиболее опытных политиков Латвии в ЕС.

В свою очередь, в местной латвийской политике ее партия переживает серьезный кризис. В 2009 году она потеряла представительство в Рижской думе, с 2010 года ее нет в Сейме, и уже долгое время поддержка РСЛ находится в районе 1%. Вследствие этого возникает резонный вопрос, сможет ли Жданок привлечь достаточное количество голосов избирателей, необходимых для преодоления 5%-ного барьера на грядущих парламентских выборах.

По словам Татьяны Жданок, нынешний 2018 год является особенным – это год выборов в Сейм, столетия Латвии, а также вступления в силу измененного закона об образовании, по которому обучение в средних школах должно проводиться исключительно на латышском языке. «Этот закон об образовании нацелен на полнейшую ассимиляцию русской общины, на то, чтобы она исчезла естественным путем», – подчеркнула политик.

Также она добавила, что ее партия – единственная из политических сил, которая открыто выступает против данного закона и показывает способность организовать эффектное сопротивление ликвидации русского образования, тогда как «Согласие», имеющее крупную фракцию в парламенте, дистанцировалось от этого. «Да, «Согласие» считает этот закон неправильным, но сопротивляться его принятию не желает», – заявила Татьяна Аркадьевна.

Вследствие этого, по ее мнению, лишь от РСЛ зависит быть или не быть русским школам, и если по итогам осенних выборов партия не окажется представленной в Сейме, то это будет означать конец для русских Латвии. Поэтому РСЛ решил участвовать в парламентских выборах и поручил руководство предвыборной кампании Татьяне Жданок, которая в связи с этим сложила с себя полномочия депутата Европарламента.

Кроме этого, Жданок отметила, что помимо возвращения в латвийскую политику она не исключает возможности стать кандидатом в депутаты Сейма. Но, как известно, по закону ей нельзя баллотироваться на местных и парламентских выборах, и для снятия данного запрета она подала иск в Конституционный суд Латвии. «Мое обжалование полностью обоснованно и с юридической точки зрения абсолютно выигрышно», – указала она.

«Когда Большая палата Европейского суда по правам человека приняла решение оставить в силе эту норму закона, – продолжила Жданок, – то там было сказано, что этот запрет носит временный характер и должен быть пересмотрен. Однако закон не пересматривался с 2010 года, и Конституционный суд Латвии согласился с моей аргументацией, обязавшись до марта текущего года принять решение о рассмотрении дела по существу».

Получается, возможность участия Татьяны Жданок в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда, которое может быть явно политическим и направленным против нее. В таком случае партийные списки с наличием в них Жданок могут быть поданы в ЦИК, но ее фамилия окажется вычеркнутой, однако как подчеркивает Татьяна Аркадьевна, это не помешает ей заниматься предвыборной кампанией.

Юрис Розенвалдс считает, что ее действия выглядят разумными и стратегически обоснованными. «Жданок единственный серьезный кандидат от Русского союза Латвии и ее решение взбодрит русских избирателей», – сказал профессор.

Также Розенвалдс предполагает, что сейчас для РСЛ открылось «окно возможностей» и у партии есть некоторые шансы на прохождение в Сейм.

«Благодаря министру образования Карлису Шадурскому вопрос языка образования в школах стал опять актуальным. Ясно, что РСЛ попытается сыграть на этнических чувствах избирателей, что до сих пор в латвийской политике действовало совершенно безотказно. Так что на волне этих обстоятельств в Сейме вполне может появиться более радикальная русская сила», – заявил политолог.

В то же время Илга Крейтусе придерживается другого мнения и не думает, что РСЛ сможет получить представительство в 13-м Сейме. «Включение госпожи Жданок в политическую жизнь Латвии можно оценить как шаг, направленный на реанимацию политической партии, которую она представляет, поскольку без нее там нет ни одной личности, которая может повести за собой избирателей», – подчеркнула эксперт.

В свою очередь, политолог Филипп Раевский, помимо денежных проблем, замечает и другие слабости РСЛ, связанные с отсутствием лидеров. «Если локомотивом будет только Жданок, то партия не сможет попасть в Сейм. Им необходимо найти популярных людей для всех пяти избирательных округов, поэтому очень важно кого еще они собираются выставлять. Но я предполагаю, что у Жданок есть какой-то план, результаты которого мы увидим позднее, иначе ее сдача мандата выглядит совершенно недальновидным поступком».

Андрей Солопенко