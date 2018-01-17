Конец для русских Латвии(38)

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Анатолий Тарасов
08:17 17.01.2018
Политика / Партии

Татьяна Жданок является сопредседателем партии Русский союз Латвии с 2000 года, еще когда эта политическая сила называлась ЗаПЧЕЛ. Также Жданок бессменный депутат Европейского парламента с 2004 года, когда прошли первые для Латвии выборы в эту институцию. Таким образом, можно сказать, что она – один из наиболее опытных политиков Латвии в ЕС.

В свою очередь, в местной латвийской политике ее партия переживает серьезный кризис. В 2009 году она потеряла представительство в Рижской думе, с 2010 года ее нет в Сейме, и уже долгое время поддержка РСЛ находится в районе 1%. Вследствие этого возникает резонный вопрос, сможет ли Жданок привлечь достаточное количество голосов избирателей, необходимых для преодоления 5%-ного барьера на грядущих парламентских выборах.

 

По словам Татьяны Жданок, нынешний 2018 год является особенным – это год выборов в Сейм, столетия Латвии, а также вступления в силу измененного закона об образовании, по которому обучение в средних школах должно проводиться исключительно на латышском языке. «Этот закон об образовании нацелен на полнейшую ассимиляцию русской общины, на то, чтобы она исчезла естественным путем», – подчеркнула политик.

 

Также она добавила, что ее партия – единственная из политических сил, которая открыто выступает против данного закона и показывает способность организовать эффектное сопротивление ликвидации русского образования, тогда как «Согласие», имеющее крупную фракцию в парламенте, дистанцировалось от этого. «Да, «Согласие» считает этот закон неправильным, но сопротивляться его принятию не желает», – заявила Татьяна Аркадьевна.

 

Вследствие этого, по ее мнению, лишь от РСЛ зависит быть или не быть русским школам, и если по итогам осенних выборов партия не окажется представленной в Сейме, то это будет означать конец для русских Латвии. Поэтому РСЛ решил участвовать в парламентских выборах и поручил руководство предвыборной кампании Татьяне Жданок, которая в связи с этим сложила с себя полномочия депутата Европарламента.

 

Кроме этого, Жданок отметила, что помимо возвращения в латвийскую политику она не исключает возможности стать кандидатом в депутаты Сейма. Но, как известно, по закону ей нельзя баллотироваться на местных и парламентских выборах, и для снятия данного запрета она подала иск в Конституционный суд Латвии. «Мое обжалование полностью обоснованно и с юридической точки зрения абсолютно выигрышно», – указала она.

 

«Когда Большая палата Европейского суда по правам человека приняла решение оставить в силе эту норму закона, – продолжила Жданок, – то там было сказано, что этот запрет носит временный характер и должен быть пересмотрен. Однако закон не пересматривался с 2010 года, и Конституционный суд Латвии согласился с моей аргументацией, обязавшись до марта текущего года принять решение о рассмотрении дела по существу».

 

Получается, возможность участия Татьяны Жданок в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда, которое может быть явно политическим и направленным против нее. В таком случае партийные списки с наличием в них Жданок могут быть поданы в ЦИК, но ее фамилия окажется вычеркнутой, однако как подчеркивает Татьяна Аркадьевна, это не помешает ей заниматься предвыборной кампанией.

 

Юрис Розенвалдс считает, что ее действия выглядят разумными и стратегически обоснованными. «Жданок единственный серьезный кандидат от Русского союза Латвии и ее решение взбодрит русских избирателей», – сказал профессор.

 

Также Розенвалдс предполагает, что сейчас для РСЛ открылось «окно возможностей» и у партии есть некоторые шансы на прохождение в Сейм.

 

«Благодаря министру образования Карлису Шадурскому вопрос языка образования в школах стал опять актуальным. Ясно, что РСЛ попытается сыграть на этнических чувствах избирателей, что до сих пор в латвийской политике действовало совершенно безотказно. Так что на волне этих обстоятельств в Сейме вполне может появиться более радикальная русская сила», – заявил политолог.

 

В то же время Илга Крейтусе придерживается другого мнения и не думает, что РСЛ сможет получить представительство в 13-м Сейме. «Включение госпожи Жданок в политическую жизнь Латвии можно оценить как шаг, направленный на реанимацию политической партии, которую она представляет, поскольку без нее там нет ни одной личности, которая может повести за собой избирателей», – подчеркнула эксперт.

 

В свою очередь, политолог Филипп Раевский, помимо денежных проблем, замечает и другие слабости РСЛ, связанные с отсутствием лидеров. «Если локомотивом будет только Жданок, то партия не сможет попасть в Сейм. Им необходимо найти популярных людей для всех пяти избирательных округов, поэтому очень важно кого еще они собираются выставлять. Но я предполагаю, что у Жданок есть какой-то план, результаты которого мы увидим позднее, иначе ее сдача мандата выглядит совершенно недальновидным поступком».

 

 

Андрей Солопенко

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (38)
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CCCP 08:39 17:01:2018

Татьяна Жданок станет президентом Латвии! И все Русские станут Россиянами!

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Александр Шерстобитов 09:21 17:01:2018

Популистка, которая держится возле кормушки за счёт разжигание этнической общественной ненависти. За время, что она провела в ес парламенте, она не принесла латвийским жителям и хозайстве ничего полезного.

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Александр Шерстобитов 09:29 17:01:2018

Сравните её хотябы с Ушаковым.

Во гоаве Ушакова построены дома, улучшен общественный транспорт, центр Риги не чем не уступает столицам других европейских стран. Лепота. А что старуха Шапокляк хорошего людям сделала то? Посорила людей, травит, сеет ненависть, брызгает ядом, что у неё в место слюней. Тфу!!

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Всем шавкам пиндосни! 09:55 17:01:2018

шерстьюбитый-ты дебил больной русофобией!

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LR 09:57 17:01:2018

Tava fašistu padauza - prezidente ? HA HA HA Vari necerēt nacistiskais kolorād tas nenotiks nekad !!!

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Александр Шерстобитов 10:27 17:01:2018

_Всем шавкам пиндосни! 09:55 17:01:2018_

Тебе бомжи струю урина во рту оставили. Иди НАХ, т.арь!

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Доброжелатель 10:35 17:01:2018

"Шерстьюбитый",нам ,твое мнение вмем- не интересно!Не чеши свой диванный бред из Питера!Вояка диванный.Лузер-неудачник.Одинокий пассажир.Всеми брошеный!!Свободен!Татьяне Аркадьевне - спасибо,респект и удачи!!Люди -вас поддержат!!!

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Доброжелатель 10:37 17:01:2018

"LR"--ты никто, и звать никак!Дыши ровно немощный ,и ущербный пассажир!Тролль-эльф!хахахаха

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СОВЕТНИК БОГА 10:58 17:01:2018

Но ТЕПЕРЬ - только за РУССКИЙ СОЮЗ ЛАТВИИ...!!!

Ты нормально работал..
.. велодорожки, парки отдыха
Но... !!!
-- Русские Школы...???????????????????????????
-- стоимость запредельная проезда в Общ. Тр-те в нищей Латвии...?
-- а кто то там у Вас работает аж в 20 местах..
вроде как Америксис

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СОВЕТНИК БОГА 11:07 17:01:2018

ИЗВИНИ..!!!
Мэр НИЛ УШАКОВ...!!!

Но теперь - только за РУССКИЙ СОЮЗ Латвии...!!!

Ты нормально работал..
.. велодорожки, парки отдыха
Но... !!!
-- Русские Школы...???????????????????????????
-- стоимость запредельная проезда в Общ. Тр-те в нищей Латвии...?
-- а кто то там у Вас работает аж в 20 местах..
вроде как Америксис
-- А Мы, РУССКОЯЗЫЧНЫЕ -- всё нищаем..! и нищаем..! и нищаем..!
-- а везде.! варятся только латыши...!
ДОКОЛЕ..???

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хуторянен 11:37 17:01:2018

Жданок еврейка и все ее члены евреи . А евреи и руские живут по всему миру и никакое нацменшинство не представляют , ни в одном мировом государстве

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Ха ха ха 11:39 17:01:2018

Какая кормушка придурок шерсти битов? ??? Она от евромандата отказалась!!!. Домбровскис врядли на ето способен. ...кишка тонка. ...

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Latviešu patriots 08:42 17:01:2018

Если у русскоязычных хватит ума порвать с согласосами раз и навсегда, то возможно хватит не только на 5%, но и значительно больше.
Сколько можно терпеть этот наглый обман от бывших коммуняк и комсомолят?
Их с пионерского возраста учили как надо и как можно.
Вырастая они становились идейными зомби с определёнными качествами.
Хватит дурить, ибо пора объединятся для защиты школ нацменьшинств и своих языков,
И ведь мы законопослушно и долгие годы платим налоги государству и вот "ЗА ЭТИ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ТО, ЧТО НУЖНО НАМ".
А вот то, что "МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ" и нужно использовать как ЛОЗУНГ для привлечения единомышленников.
Он должен быть постоянно на виду и везде.

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СОВЕТНИК БОГА 10:46 17:01:2018

Может Русские и Все Русскоязычные начнут наконец думать головой и оторвут жопу от дивана..
Не.. ну...!
Если Вам будет нравиться "гергетать"...
... и стать "правоверными" Латышами ...
... и быть в полной нищете...

Ну тогда .. Да..!
Лежите на диване...

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Latviešu patriots 08:42 17:01:2018

Если у русскоязычных хватит ума порвать с согласосами раз и навсегда, то возможно хватит не только на 5%, но и значительно больше.
Сколько можно терпеть этот наглый обман от бывших коммуняк и комсомолят?
Их с пионерского возраста учили как надо и как можно.
Вырастая они становились идейными зомби с определёнными качествами.
Хватит дурить, ибо пора объединятся для защиты школ нацменьшинств и своих языков,
И ведь мы законопослушно и долгие годы платим налоги государству и вот "ЗА ЭТИ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ МЫ ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ТО, ЧТО НУЖНО НАМ".
А вот то, что "МЫ ПЛАТИМ НАЛОГИ" и нужно использовать как ЛОЗУНГ для привлечения единомышленников.
Он должен быть постоянно на виду и везде.

« ответить
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Когда в товарищах согласья нет 10:50 17:01:2018

на лад их дело не пойдёт и выйдет из него не дело, только мУка.
Однажды лебедь рак да щука везти с поклажей воз взялись...

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Голос из России 08:48 17:01:2018

Конец "для русских в Латвии"? Серьёзно?! СЕЙЧАС Россия ПРЕВОСХОДИТ НАТО + США по ядерному оружию. Никто даже НЕ ПИКНЕТ, когда ВДРУГ (с помощью России) "неграждане" Латвии - станут её единственными "гражданами". А особо ретивых нациков, типа прыщавых Дзинтарсов и Домбрав - просто УНИЧТОЖАТ.....

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Голос из России P.S. 09:10 17:01:2018

Ах да..... Ещё ВСПОМНИМ, как латышские СС жгли "заживо" РУССКИХ. И не надо БУДЕТ УДИВЛЯТЬСЯ......

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Гражданин 08:57 17:01:2018

Латыши ассимилировали или уничтожили Ливов,поработили латгальцев,запретили даже называться латгальцами,истребили евреев и выгнали немцев и только русские,как истинные хозяева этой земли ещё противостоят оккупантам.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)