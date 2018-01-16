Имущество АО «KVV Liepajas metalurgs» будет продано на аукционах, ни один из претендентов на покупку неплатежеспособного предприятия не выполнил условия, выдвинутые кредиторами, и не предоставил гарантий того, что способен купить предприятие как единое целое и восстановить его работу.

По словам представителя администратора предприятия Дзинтарса Хмиелевскиса, имущество Liepajas metalurgs планируется продавать по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи, аукционы, возможно, начнутся уже в феврале.

Ранее сообщалось, что 4 января правительство постановило дать потенциальному инвестору Liepajas metalurgs две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия. Тогда министр экономики Арвилс Ашераденс заявил, что переговоры не прекращены, но инвестор пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие.

В течение двух недель потенциальный инвестор должен был дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов KVV Liepаjas metalurgs.

Председатель совета Латвийской ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш, комментируя решение администратора Liepajas metalurgs продавать предприятие по частям, заявил, что это означает конец металлургической отрасли в Латвии и Балтии, пишет Dienas Bizness.

«Жаль, что не повезло с инвесторами, но и ситуация на мировых рынках непростая. Металлургия больше не является дешевым процессом, и европейские производители с точки зрения затрат никогда не смогут конкурировать с китайскими, индийскими и бразильскими. Велики затраты не только у нас, но и в Европейской экономической зоне», — сказал Рантиньш.

Продажа Liepajas metalurgs по частям означает, что прежнее производство уже никогда не будет восстановлено. Маловероятно, что некий инвестор по частям купит целое предприятие и восстановит его работу, отметил Рантиньш.

На вопрос о будущем завода он ответил, что территория большая и может быть использована под создание индустриального парка.

Завод Liepājas metalurgs простаивает вот уже несколько лет. Трудности предприятия увязывались не только с плохой рыночной конъюнктурой, но и с высокой стоимостью электроэнергии, которая делала продукцию лиепайских металлургов неконкурентоспособной. Сначала предприятие пытались спасти латвийские акционеры, потом украинская KVV Group, но 16 сентября 2016 года предприятие было признано неплатежеспособным.

Заводу пытались найти инвесторов, наиболее вероятным называли гражданина Израиля Игоря Шамиса, который проявлял интерес к покупке Liepajas metalurgs еще в 2014 году. Однако сделка затягивалась из-за того, что предложенные инвестором условия сделки значительно отличались от того, чего хотели кредиторы Liepājas metalurgs. По данным СМИ, Шамис предлагал вложения в размере 70 миллионов евро, но просил два года кредитных каникул.