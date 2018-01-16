По словам представителя администратора предприятия Дзинтарса Хмиелевскиса, имущество Liepajas metalurgs планируется продавать по частям на нескольких аукционах. В ближайшие дни будет разработан план продажи, аукционы, возможно, начнутся уже в феврале.
Ранее сообщалось, что 4 января правительство постановило дать потенциальному инвестору Liepajas metalurgs две недели, чтобы принять решение о покупке предприятия. Тогда министр экономики Арвилс Ашераденс заявил, что переговоры не прекращены, но инвестор пытается добиться для себя более выгодных условий, в то время как правительство заинтересовано в том, чтобы максимально вернуть государственные средства, вложенные в предприятие.
В течение двух недель потенциальный инвестор должен был дать правительству гарантии и перечислить средства на счета кредиторов KVV Liepаjas metalurgs.
Председатель совета Латвийской ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш, комментируя решение администратора Liepajas metalurgs продавать предприятие по частям, заявил, что это означает конец металлургической отрасли в Латвии и Балтии, пишет Dienas Bizness.
«Жаль, что не повезло с инвесторами, но и ситуация на мировых рынках непростая. Металлургия больше не является дешевым процессом, и европейские производители с точки зрения затрат никогда не смогут конкурировать с китайскими, индийскими и бразильскими. Велики затраты не только у нас, но и в Европейской экономической зоне», — сказал Рантиньш.
Продажа Liepajas metalurgs по частям означает, что прежнее производство уже никогда не будет восстановлено. Маловероятно, что некий инвестор по частям купит целое предприятие и восстановит его работу, отметил Рантиньш.
На вопрос о будущем завода он ответил, что территория большая и может быть использована под создание индустриального парка.
Завод Liepājas metalurgs простаивает вот уже несколько лет. Трудности предприятия увязывались не только с плохой рыночной конъюнктурой, но и с высокой стоимостью электроэнергии, которая делала продукцию лиепайских металлургов неконкурентоспособной. Сначала предприятие пытались спасти латвийские акционеры, потом украинская KVV Group, но 16 сентября 2016 года предприятие было признано неплатежеспособным.
Заводу пытались найти инвесторов, наиболее вероятным называли гражданина Израиля Игоря Шамиса, который проявлял интерес к покупке Liepajas metalurgs еще в 2014 году. Однако сделка затягивалась из-за того, что предложенные инвестором условия сделки значительно отличались от того, чего хотели кредиторы Liepājas metalurgs. По данным СМИ, Шамис предлагал вложения в размере 70 миллионов евро, но просил два года кредитных каникул.
Завод пережил ДВЕ Мировых войны, но не сумел пережить титульных властных УБЛЮДКОВ.« ответить
Латыши...« ответить
В Латвии ни железной руды , ни большие обьемы потребления арматуры . Все логично.« ответить
уроды !« ответить
Iztiksim bez Metalurga! Nav vajadzīga aizvēsturiska ražotne.« ответить
Поэтому , не понимаю, о каком столетии талдычат все эти патриотсы? 18.11.2018. следует отмечать 27-летие этого кошмара, который создали патриотсы и сочувствующие .« ответить
Хорошо быть дегенератом,все прекрасно,работать не надо.« ответить
Ты не ЛАТЫШ!!! Ты ВЫРОДОК без роду и племени!!!« ответить
Smeršš. Tu to par sev pajoliņ?« ответить
так это же какол нахлебник, не привыкли они работать, щас россия скакунов кинула, теперь этот чемодан без ручек Вусраина тянет ЕС, но на халяву ЕС не будет, халва закончилась для салоедов« ответить
Вместо кого, на арену цирка , Вести выпустили этого Latviešu patriotsА ? Или в палате номер 6 появился новый персонаж?« ответить
Отличный план, предложил, сынок! Латыши на него точно поведуться! Главное не реальная польза! главное под эту пое*ень, можно получить реальные "бабки"! А там хоть потоп, хоть трава не расти))))« ответить
Латвши ничтожные используют любую возможность вывода государственных средств для личного обогащения, в аферах и криминале замешаны все латыши, порядочных среди латышей пальцев на одной руке хватит, латышский нацистский режим заточен на самоуничтожение и не предполагает достойной жизни жителям, латыши конченные.« ответить