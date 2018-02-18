Конец «Трансформеров»

В апреле прошлого года Майкл Бэй сообщал о грандиозных планах на целую киновселенную по Трансформерам, однако теперь им, судя по всему, не суждено сбыться: текущая «комната сценаристов» будет распущена, а сиквел «Последнего рыцаря» (премьера которого была намечена на 2019-й) выбыл из сетки релизов. Кроме того, вплоть до 2021 года не запланирован выход ни одной картины цикла.
Предполагается, что «Бамблби» данные перемены не коснутся, и в широком прокате спин-офф окажется к назначенной дате 20 декабря.
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