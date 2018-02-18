Конец «Трансформеров»

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Анатолий Тарасов
18:19 17.02.2018
Кино / Новости кино

Грядущая сольная лента о Бамблби может стать последним проектом в киновселенной «Трансформеров»: Hasbro заключили новый договор со студией Paramount, в результате получив полный творческий контроль над фильмами по своим игрушкам и свернув разработку следующих частей франшизы.

В апреле прошлого года Майкл Бэй сообщал о грандиозных планах на целую киновселенную по Трансформерам, однако теперь им, судя по всему, не суждено сбыться: текущая «комната сценаристов» будет распущена, а сиквел «Последнего рыцаря» (премьера которого была намечена на 2019-й) выбыл из сетки релизов. Кроме того, вплоть до 2021 года не запланирован выход ни одной картины цикла.

 

Предполагается, что «Бамблби» данные перемены не коснутся, и в широком прокате спин-офф окажется к назначенной дате 20 декабря.

Vesti.lv / Фото
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