На прошлой неделе Сенат Польши утвердил изменения в законе об Институте национальной памяти, пишет Андис Седлениекс в своей публикации.
В том случае, если закон в окончательной редакции подпишет президент Польши Анджей Дуда, который уже выразил поддержку упомянутым поправкам, в дальнейшем тем, кто упомянет «польские лагеря смерти» или соучастие Польши в преступлениях нацистской Германии, а также станет отрицать Волынскую бойню или поддерживать идеологию устроивших это зверство украинских националистов, будет грозить тюремное заключение сроком до трех лет. (президент Польши Анджей Дуда подписал закон — BaltNews.lv).
Изменения в законе, касающиеся «польских лагерей смерти», уже вызвали противоречивую реакцию в Израиле и США, которые выразили опасения, что новые нормы могут ограничить свободу слова относительно холокоста, а также привести к замалчиванию фактов о соучастии отдельных поляков в убийствах евреев во время нацистской оккупации. Впрочем, должностные лица Польши такие факты никогда не отрицали, и нежелание допускать, чтобы созданные в оккупированной нацистской Германией Польше лагеря смерти назывались «польскими лагерями смерти», вполне понятно.
Нет сомнений, что и в Латвии никому не показалось бы приемлемым переименование Саласпилсского лагеря в «латышский лагерь смерти».
Несравнимо более бурно на изменения в польском законе отреагировали украинские политики и учреждения власти. На Украине организации и исторические личности (Движение националистов Украины, Украинская повстанческая армия, Степан Бандера и т.д.), которые в Польше обвиняются в геноциде 1943-1944 годов против поляков в Волыни, Восточной Галиции и в меньшей мере в других регионах современной Украины, а также в ряде других преступлений, официально признаны национальными героями, а также борцами за независимость Украины.
В свою очередь, Волынская бойня, когда были убиты около 100 тысяч поляков, на Украине главным образом классифицируется как этнический конфликт и «отдельные случаи», и указывается, что в ходе межэтнических столкновений погибли также 10-20 тысяч украинцев.
В этом случае есть еще один нюанс. До недавних пор Варшава не пыталась актуализировать Волынскую бойню, даже несмотря на широкие дискуссии в обществе, которые начались после развала коммунистического блока.
Во времена существования СССР проблема замалчивалась «во имя дружбы народов» и не была оценена. Ради сотрудничества широкого спектра об этом вопросе было принято говорить в приглушенных тонах, не было дано однозначной оценки. Теперь такая позиция привела к тому, что отношение общества Польши к происходящему на Украине становится все более негативным, и политики не могут не реагировать.
И если не будет найден компромисс (а пока ничто не свидетельствует о желании искать его), отношения двух соседних стран продолжат ухудшаться.
хохло-бандеровцы идут на куй« ответить
А может всетаки виновата нацистская Германия. А то Россия СССР РУССКИЕ. Еще один аналитик нашелся.« ответить
После окончательного принятия Польшей "антибандеровских" законов на Украине наступило горькое похмелье. Однако, украинцы не были бы украинцами, если бы в данной ситуации не переживали бы больше всего не о собственных проблемах, а о крахе мечты создать в Восточной Европе очередной антироссийский блок!« ответить
Авторы статей в СМИ "нэзалэжной" сокрушаются: "Надежды на создание в ближайшие годы мощного стратегического альянса между Украиной, Польшей и странами Балтии окончательно потеряны!" Речь здесь идет, конечно, о так называемом "Междуморье" - политическом, экономическом и военном союзе, основным смыслом которого изначально было бы противостояние России. На Украине почему-то свято верят в то, что подобное образование смогло бы играть существенную роль в европейской и мировой политике, более того - представлять для России угрозу!
Идеи - совершенно бредовые в самой своей сути.
Гораздо интереснее те высказывания в украинской прессе, авторы которых, пусть и сквозь зубы, но пытаются говорить правду о причинах случившегося. Например о том, что "из Варшавы на протяжении последних двух лет прилетало немало ласточек, пророчащих близкое обострение отношений". Однако, Украина предпочла списать все тревожные симптомы на "руку Москвы". За что, в итоге и поплатилась так жестоко. Как пишут украинские авторы: "мы слишком привыкли видеть в поляках наипервейших союзников и надежный тыл".
Уверовав в собственную исключительность, украинцы продолжали выпячивать собственные бредовые бандеровско-националистические идеи, вызывавшие у Польши стойкую аллергию, и никак не реагировать на предупреждения и уговоры. Наводнив Польшу сотнями тысяч (если уже не миллионами) гастарбайтеров, "нэзалэжная" гордилась "экономическим сотрудничеством", упорно не понимая, что в этом "сотрудничестве" выступает исключительно в роли страны рабов. А к рабам - какое может быть отношение?
Кое-кто в укроСМИ особое внимание заостряет на том, что президент Польши Анджей Дуда. при подписании скандального закона нашел нужным объясняться по поводу возражение Израиля против него, а о "буре возмущения" со стороны "нэзалэжной" даже не упомянул. "Поляки, кажется, вообще перестали нас замечать!" - изливают свою обиду украинцы. И снова упоминают о том, что это случилось не "вдруг" - отношение к украинцам, как к пустому месту сформировалось в Польше за последние два года.
И то ли еще будет! Все прогнозы, рождающиеся сегодня на Украин по поводу будущих отношений с Варшавой, колеблются в промежутке между "плохо" и "совсем плохо".