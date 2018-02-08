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«Проклятье не выговоренной истории» — под таким заголовком Андис Седлениекс в Diena оценивает, как на отношения Украины и Польши влияет принятый Варшавой закон и возможен ли компромисс в важном для обеих стран историческом вопросе.

На прошлой неделе Сенат Польши утвердил изменения в законе об Институте национальной памяти, пишет Андис Седлениекс в своей публикации.

В том случае, если закон в окончательной редакции подпишет президент Польши Анджей Дуда, который уже выразил поддержку упомянутым поправкам, в дальнейшем тем, кто упомянет «польские лагеря смерти» или соучастие Польши в преступлениях нацистской Германии, а также станет отрицать Волынскую бойню или поддерживать идеологию устроивших это зверство украинских националистов, будет грозить тюремное заключение сроком до трех лет. (президент Польши Анджей Дуда подписал закон — BaltNews.lv).

Изменения в законе, касающиеся «польских лагерей смерти», уже вызвали противоречивую реакцию в Израиле и США, которые выразили опасения, что новые нормы могут ограничить свободу слова относительно холокоста, а также привести к замалчиванию фактов о соучастии отдельных поляков в убийствах евреев во время нацистской оккупации. Впрочем, должностные лица Польши такие факты никогда не отрицали, и нежелание допускать, чтобы созданные в оккупированной нацистской Германией Польше лагеря смерти назывались «польскими лагерями смерти», вполне понятно.

Нет сомнений, что и в Латвии никому не показалось бы приемлемым переименование Саласпилсского лагеря в «латышский лагерь смерти».

Несравнимо более бурно на изменения в польском законе отреагировали украинские политики и учреждения власти. На Украине организации и исторические личности (Движение националистов Украины, Украинская повстанческая армия, Степан Бандера и т.д.), которые в Польше обвиняются в геноциде 1943-1944 годов против поляков в Волыни, Восточной Галиции и в меньшей мере в других регионах современной Украины, а также в ряде других преступлений, официально признаны национальными героями, а также борцами за независимость Украины.

В свою очередь, Волынская бойня, когда были убиты около 100 тысяч поляков, на Украине главным образом классифицируется как этнический конфликт и «отдельные случаи», и указывается, что в ходе межэтнических столкновений погибли также 10-20 тысяч украинцев.

В этом случае есть еще один нюанс. До недавних пор Варшава не пыталась актуализировать Волынскую бойню, даже несмотря на широкие дискуссии в обществе, которые начались после развала коммунистического блока.

Во времена существования СССР проблема замалчивалась «во имя дружбы народов» и не была оценена. Ради сотрудничества широкого спектра об этом вопросе было принято говорить в приглушенных тонах, не было дано однозначной оценки. Теперь такая позиция привела к тому, что отношение общества Польши к происходящему на Украине становится все более негативным, и политики не могут не реагировать.

И если не будет найден компромисс (а пока ничто не свидетельствует о желании искать его), отношения двух соседних стран продолжат ухудшаться.