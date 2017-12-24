Конфликт в рижской кебабной: местный с кулаками набросился на мусульманина(8)

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Владимир Бучельников
19:19 23.12.2017
Наша Латвия / Беженцы

Около 15 часов дня 20 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов на улицу Бривибас, где в одном из кафе находился агрессивный клиент.

По прибытию на место, полицейские заметили на улице несколько испуганных людей. Стражи порядка вошли внутрь, где увидели мужчину, стоявшего в боевой позе для удара кулаками. Агрессивный клиент заявил, что он пришел поесть и помощь правоохранителей ему не нужна.

 

К полицейским обратились несколько работников кебабной, которые сказали, что агрессивный мужчина начал ругаться, стучать по стойке, а в адрес одного из сотрудников сделал расистское замечание. 

 

На просьбу покинуть помещения мужчина стал еще более неспокойным и набросился на одного сотрудника. Тогда нарушителя скрутили и выставили из закусочной, заперли дверь и вызвали охрану. Однако мужчина не успокоился и вскоре вернулся.

 

Агрессивный клиент разбил губу и расцарапал шею одному из работников. Потерпевшему рассказали, что он имеет право обратиться в Госполицию по факту нанесения телесных повреждений.

 

Пьяного клиента задержали. Выходя из помещения, он высказал недовольство и начал обзывать и полицейских. Во время осмотра мужчина активно сопротивлялся, поэтому полицейским пришлось скрутить его и уложить на тротуар. Мужчина продолжал сопротивляться, и его неоднократно предупреждали о возможности применить спецсредства, но он не реагировал на это и полицейские использовали электрошокер.

 

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 1,94 промилле. Мужчине составлен протокол об административном нарушении по факту хулиганства и применен максимальный штраф – 500 евро.

 

Следует отметить, что и в дежурной части мужчина продолжал оскорбительно выражаться и делать расистские замечания в адрес иммигрантов в Латвии.

riga.lv/RU / Фото
Комментарии (8)
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Читатель 20:06 23:12:2017

Где немощные тролли-эльфы"Путины.Ванятки.ивАны.латвиешу патриотсы"???

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(÷) 20:41 23:12:2017

Так это ж одно чмо скоро будет раком ходить и просить пощады

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putler 08:04 24:12:2017

ты чмо и этот пьяный дибил пуйловский ,такой же как и ты .вы все пу т ле ра с ты буйные и ненормальные .вас всех надо туда к царьку вашему самозванцу

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олег 09:13 24:12:2017

""Putlerku"-чушок немощный!Тебе купим билет в один конец!Дрыщ и вояка диванный!!Кса клопа придавим!Чао чушкан!Пока дыши ровно!!

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Правда тут 23:16 23:12:2017

Фашистский режим у власти

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ин на 08:59 24:12:2017

это ты про своего царька пуйло походе .да залупутинцы зажигают и вместе с ними окурок пуйло

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Читатель 09:16 24:12:2017

"Putlerok и ин-на"-придумывай еще себе погремухи!Немощный безграмотный тролль-эльф!Про тебя всем все известно уже."Айпи" адрес диванный воин млыхал про такое?А ,безграмотный писака???

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666 00:38 24:12:2017

Воин созрел. Пора на передовую. А то эти кебабные войны...

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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