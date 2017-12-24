Около 15 часов дня 20 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов на улицу Бривибас, где в одном из кафе находился агрессивный клиент.

По прибытию на место, полицейские заметили на улице несколько испуганных людей. Стражи порядка вошли внутрь, где увидели мужчину, стоявшего в боевой позе для удара кулаками. Агрессивный клиент заявил, что он пришел поесть и помощь правоохранителей ему не нужна.

К полицейским обратились несколько работников кебабной, которые сказали, что агрессивный мужчина начал ругаться, стучать по стойке, а в адрес одного из сотрудников сделал расистское замечание.

На просьбу покинуть помещения мужчина стал еще более неспокойным и набросился на одного сотрудника. Тогда нарушителя скрутили и выставили из закусочной, заперли дверь и вызвали охрану. Однако мужчина не успокоился и вскоре вернулся.

Агрессивный клиент разбил губу и расцарапал шею одному из работников. Потерпевшему рассказали, что он имеет право обратиться в Госполицию по факту нанесения телесных повреждений.

Пьяного клиента задержали. Выходя из помещения, он высказал недовольство и начал обзывать и полицейских. Во время осмотра мужчина активно сопротивлялся, поэтому полицейским пришлось скрутить его и уложить на тротуар. Мужчина продолжал сопротивляться, и его неоднократно предупреждали о возможности применить спецсредства, но он не реагировал на это и полицейские использовали электрошокер.

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 1,94 промилле. Мужчине составлен протокол об административном нарушении по факту хулиганства и применен максимальный штраф – 500 евро.

Следует отметить, что и в дежурной части мужчина продолжал оскорбительно выражаться и делать расистские замечания в адрес иммигрантов в Латвии.