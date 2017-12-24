По прибытию на место, полицейские заметили на улице несколько испуганных людей. Стражи порядка вошли внутрь, где увидели мужчину, стоявшего в боевой позе для удара кулаками. Агрессивный клиент заявил, что он пришел поесть и помощь правоохранителей ему не нужна.
К полицейским обратились несколько работников кебабной, которые сказали, что агрессивный мужчина начал ругаться, стучать по стойке, а в адрес одного из сотрудников сделал расистское замечание.
На просьбу покинуть помещения мужчина стал еще более неспокойным и набросился на одного сотрудника. Тогда нарушителя скрутили и выставили из закусочной, заперли дверь и вызвали охрану. Однако мужчина не успокоился и вскоре вернулся.
Агрессивный клиент разбил губу и расцарапал шею одному из работников. Потерпевшему рассказали, что он имеет право обратиться в Госполицию по факту нанесения телесных повреждений.
Пьяного клиента задержали. Выходя из помещения, он высказал недовольство и начал обзывать и полицейских. Во время осмотра мужчина активно сопротивлялся, поэтому полицейским пришлось скрутить его и уложить на тротуар. Мужчина продолжал сопротивляться, и его неоднократно предупреждали о возможности применить спецсредства, но он не реагировал на это и полицейские использовали электрошокер.
Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 1,94 промилле. Мужчине составлен протокол об административном нарушении по факту хулиганства и применен максимальный штраф – 500 евро.
Следует отметить, что и в дежурной части мужчина продолжал оскорбительно выражаться и делать расистские замечания в адрес иммигрантов в Латвии.
Где немощные тролли-эльфы"Путины.Ванятки.ивАны.латвиешу патриотсы"???« ответить
Так это ж одно чмо скоро будет раком ходить и просить пощады« ответить
ты чмо и этот пьяный дибил пуйловский ,такой же как и ты .вы все пу т ле ра с ты буйные и ненормальные .вас всех надо туда к царьку вашему самозванцу« ответить
""Putlerku"-чушок немощный!Тебе купим билет в один конец!Дрыщ и вояка диванный!!Кса клопа придавим!Чао чушкан!Пока дыши ровно!!« ответить
Фашистский режим у власти« ответить
это ты про своего царька пуйло походе .да залупутинцы зажигают и вместе с ними окурок пуйло« ответить
"Putlerok и ин-на"-придумывай еще себе погремухи!Немощный безграмотный тролль-эльф!Про тебя всем все известно уже."Айпи" адрес диванный воин млыхал про такое?А ,безграмотный писака???« ответить
Воин созрел. Пора на передовую. А то эти кебабные войны...« ответить