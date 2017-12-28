Сандрис Бергманис призывает политиков из других партий прекратить раскачивать лодку под названием «Латвия»

«Есть большая политика, есть санкции, есть напряженные латвийско–российские отношения, но есть и география, которую не изменишь! И есть люди в двух странах, желающие сохранить нормальные человеческие отношения. В конце концов, есть обычный прагматизм. Именно с учетом понимания этого, то есть понимания необходимости поддерживать добрые отношения с соседом, Рижская дума и выстраивает диалог с московскими коллегами», — говорит зампредседателя комитета развития Рижской думы Сандрис Бергманис. Он вместе со своими коллегами по столичному самоуправлению недавно находился в Москве для проведения Дней Риги в столице РФ. С подведения итогов визита и началось наше интервью с С. Бергманисом («Согласие»).

— Я думаю, читателям вашей газеты нет нужды объяснять важность и необходимость поддержания нормальных отношений с восточным соседом. И здесь даже не стоит искать каких–то политических контекстов. Рижская дума сотрудничает с коллегами из мэрии Москвы, исходя из сугубо прагматичных соображений. Во–первых, Россия и Москва, как мировой мегаполис, была и останется страной, если можно так выразиться, снабжающих Латвию туристами. Мы видим, что снова все больше россиян выбирают нашу страну для проведения отпусков, уик–эндов, для празднования в Риге Рождества и Нового года. Поэтому наша задача — постоянно напоминать россиянам о таком прекрасном месте для туризма, как Латвия.

Во–вторых, в Риге проживает большое количество российских соотечественников, и в этом смысле как раз логично, что мы поддерживаем диалог в сфере культуры, бизнеса, туризма с российской столицей. И, наконец, в–третьих — мы с московскими коллегами обмениваемся очень полезным опытом в сфере городского хозяйства, планирования транспортных потоков, восстановления исторического центра… Еще раз подчеркиваю: мы в Рижской думе не занимаемся большой политикой, геополитикой — мы просто прагматично сотрудничаем с муниципалитетами соседних стран.

— И все–таки, подводя итоги года, не могу не спросить вас и о большой политике. Наши читатели в свое время обратили внимание на то, что вы одним из первых жестко отреагировали на оскорбительный выпад депутата сейма Э. Шноре в адрес русских Латвии. Вы направляли и заявления в правоохранительные органы. На ваш взгляд, ситуация в сфере межнациональных отношений в уходящем году ухудшилась или по крайней мере осталась без изменений?

— Недавно я себя поймал на мысли, что когда мой старший сын, которому сейчас 10 лет, чуточку подрастет и захочет узнать о том, как я жил в начале 90–х, когда я был тоже подростком, мне особо не нужно будет копаться в памяти. Дело в том, что в области межнациональных отношений мы постепенно возвращаемся в атмосферу 90–х и начала 2000–х годов. Снова мы слышим до боли знакомое уже и моему поколению «русские идут, латыш — не сдавайся!». Опять все тот же Шадурскис грозит очередным языковым экспериментом школам нацменьшинств. Вновь национал–радикалы кричат об оккупантах, русификации, призывают наказывать, карать, штрафовать «за язык»… Возникает ощущение дежавю. В какой–то момент мне становится очень больно, обидно и грустно! Неужели мы и в XIX веке будем тратить, я бы даже сказал, прожигать свою жизнь в этих тупиковых межэтнических, языковых спорах? Неужели у нас не будет позитивной повестки дня?

Что нам делить и, главное, кого нам делить? В Латвии уже де–факто осталось чуть более полутора миллиона человек! Скоро уже работающих латвийцев не останется — и тогда возникнет вопрос, как мы будем удерживать на плаву пенсионную систему, систему социальной поддержки? Вот о чем нужно было бы задуматься, а не сводить все время счеты с прошлым и с русскоязычными!

При этом я вижу, что между простыми людьми никакой конфронтации на национальной и языковой почве нет. Я, например, возглавляю рижскую организацию «Согласие» и могу сказать, что мы в нашей партии все вместе — латыши и нелатыши — прекрасно общаемся, думаем о том, как сделать жизнь в родной Латвии более счастливой. Очень надеюсь, что эту модель взаимодействия и диалога возьмут на вооружение другие политические силы и прекратят отравлять атмосферу в обществе своими радикальными выпадами. В конфронтации у Латвии не будет будущего. Только в согласии у нас есть перспективы на развитие!

Абик ЭЛКИН.