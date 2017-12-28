«Есть большая политика, есть санкции, есть напряженные латвийско–российские отношения, но есть и география, которую не изменишь! И есть люди в двух странах, желающие сохранить нормальные человеческие отношения. В конце концов, есть обычный прагматизм. Именно с учетом понимания этого, то есть понимания необходимости поддерживать добрые отношения с соседом, Рижская дума и выстраивает диалог с московскими коллегами», — говорит зампредседателя комитета развития Рижской думы Сандрис Бергманис. Он вместе со своими коллегами по столичному самоуправлению недавно находился в Москве для проведения Дней Риги в столице РФ. С подведения итогов визита и началось наше интервью с С. Бергманисом («Согласие»).
— Я думаю, читателям вашей газеты нет нужды объяснять важность и необходимость поддержания нормальных отношений с восточным соседом. И здесь даже не стоит искать каких–то политических контекстов. Рижская дума сотрудничает с коллегами из мэрии Москвы, исходя из сугубо прагматичных соображений. Во–первых, Россия и Москва, как мировой мегаполис, была и останется страной, если можно так выразиться, снабжающих Латвию туристами. Мы видим, что снова все больше россиян выбирают нашу страну для проведения отпусков, уик–эндов, для празднования в Риге Рождества и Нового года. Поэтому наша задача — постоянно напоминать россиянам о таком прекрасном месте для туризма, как Латвия.
Во–вторых, в Риге проживает большое количество российских соотечественников, и в этом смысле как раз логично, что мы поддерживаем диалог в сфере культуры, бизнеса, туризма с российской столицей. И, наконец, в–третьих — мы с московскими коллегами обмениваемся очень полезным опытом в сфере городского хозяйства, планирования транспортных потоков, восстановления исторического центра… Еще раз подчеркиваю: мы в Рижской думе не занимаемся большой политикой, геополитикой — мы просто прагматично сотрудничаем с муниципалитетами соседних стран.
— И все–таки, подводя итоги года, не могу не спросить вас и о большой политике. Наши читатели в свое время обратили внимание на то, что вы одним из первых жестко отреагировали на оскорбительный выпад депутата сейма Э. Шноре в адрес русских Латвии. Вы направляли и заявления в правоохранительные органы. На ваш взгляд, ситуация в сфере межнациональных отношений в уходящем году ухудшилась или по крайней мере осталась без изменений?
— Недавно я себя поймал на мысли, что когда мой старший сын, которому сейчас 10 лет, чуточку подрастет и захочет узнать о том, как я жил в начале 90–х, когда я был тоже подростком, мне особо не нужно будет копаться в памяти. Дело в том, что в области межнациональных отношений мы постепенно возвращаемся в атмосферу 90–х и начала 2000–х годов. Снова мы слышим до боли знакомое уже и моему поколению «русские идут, латыш — не сдавайся!». Опять все тот же Шадурскис грозит очередным языковым экспериментом школам нацменьшинств. Вновь национал–радикалы кричат об оккупантах, русификации, призывают наказывать, карать, штрафовать «за язык»… Возникает ощущение дежавю. В какой–то момент мне становится очень больно, обидно и грустно! Неужели мы и в XIX веке будем тратить, я бы даже сказал, прожигать свою жизнь в этих тупиковых межэтнических, языковых спорах? Неужели у нас не будет позитивной повестки дня?
Что нам делить и, главное, кого нам делить? В Латвии уже де–факто осталось чуть более полутора миллиона человек! Скоро уже работающих латвийцев не останется — и тогда возникнет вопрос, как мы будем удерживать на плаву пенсионную систему, систему социальной поддержки? Вот о чем нужно было бы задуматься, а не сводить все время счеты с прошлым и с русскоязычными!
При этом я вижу, что между простыми людьми никакой конфронтации на национальной и языковой почве нет. Я, например, возглавляю рижскую организацию «Согласие» и могу сказать, что мы в нашей партии все вместе — латыши и нелатыши — прекрасно общаемся, думаем о том, как сделать жизнь в родной Латвии более счастливой. Очень надеюсь, что эту модель взаимодействия и диалога возьмут на вооружение другие политические силы и прекратят отравлять атмосферу в обществе своими радикальными выпадами. В конфронтации у Латвии не будет будущего. Только в согласии у нас есть перспективы на развитие!
Абик ЭЛКИН.
В согласии да, но только не в согласии с "Согласием".« ответить
Вы так назащищали русскоязычных, что довели ситуацию до закрытия школ нацменьшинств.
Тьфу на предлагаемое вами согласие.
замез бедный латыш на фото.« ответить
надо было надеть курточку на синтепоне, вязаную шапочку и варежки.
Что нам делить? A čego vi vsjo pod svoi ,,russkij mir" hotite podmjatj? Zavjazivaite so svoim nacizmom i delit budet nečego.« ответить
Внутреннее согласие возможно только при равных правах обоих общин. На латышскости согласия не построишь.« ответить
Ravnih? Eto značit, 2 gosjazika, kogda budet dominirovat russkij, tak kak oni nagleje? A hu hu ņe hu hu?« ответить
26 лет латышскости,скорее лашизма,доказали,что лашизм уничтожил всю экономику и более миллиона человек бежали в другие страны,умерли от голода и замучены лашистами.« ответить
Latvijas Republiku 1918.g izveidoja Latvieši pirmām kārtām priekš Latviešiem.« ответить
Не лги, латвийское государство провозгласили представители всех народов. А без русских,без России вы вообще не появились бы на этой земле,а растворились в немцах или шведах.« ответить
Nemelo pats. To vidū, kas 1918.g parakstija deklerāciju par valsts dibināšanu, nebija ne viena cittautieša. Savukārt krievi mūsu zemei ir nesuši gadsimtu laikā tikai asinis un ciešanas.« ответить
а вы поторопились сбросить ильича,а ведь именно он на съезде объявил о независимости латвии,литвы и эстонии,а вы всё боретесь с историей,неблагодарное это дело !!!« ответить