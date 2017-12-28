Конфронтация нас погубит!(16)

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газета Сегодня
16:15 28.12.2017
газета Сегодня / Политика

Сандрис Бергманис призывает политиков из других партий прекратить раскачивать лодку под названием «Латвия»

«Есть большая политика, есть санкции, есть напряженные латвийско–российские отношения, но есть и география, которую не изменишь! И есть люди в двух странах, желающие сохранить нормальные человеческие отношения. В конце концов, есть обычный прагматизм. Именно с учетом понимания этого, то есть понимания необходимости поддерживать добрые отношения с соседом, Рижская дума и выстраивает диалог с московскими коллегами», — говорит зампредседателя комитета развития Рижской думы Сандрис Бергманис. Он вместе со своими коллегами по столичному самоуправлению недавно находился в Москве для проведения Дней Риги в столице РФ. С подведения итогов визита и началось наше интервью с С. Бергманисом («Согласие»). 

 

— Я думаю, читателям вашей газеты нет нужды объяснять важность и необходимость поддержания нормальных отношений с восточным соседом. И здесь даже не стоит искать каких–то политических контекстов. Рижская дума сотрудничает с коллегами из мэрии Москвы, исходя из сугубо прагматичных соображений. Во–первых, Россия и Москва, как мировой мегаполис, была и останется страной, если можно так выразиться, снабжающих Латвию туристами. Мы видим, что снова все больше россиян выбирают нашу страну для проведения отпусков, уик–эндов, для празднования в Риге Рождества и Нового года. Поэтому наша задача — постоянно напоминать россиянам о таком прекрасном месте для туризма, как Латвия. 

 

Во–вторых, в Риге проживает большое количество российских соотечественников, и в этом смысле как раз логично, что мы поддерживаем диалог в сфере культуры, бизнеса, туризма с российской столицей. И, наконец, в–третьих — мы с московскими коллегами обмениваемся очень полезным опытом в сфере городского хозяйства, планирования транспортных потоков, восстановления исторического центра… Еще раз подчеркиваю: мы в Рижской думе не занимаемся большой политикой, геополитикой — мы просто прагматично сотрудничаем с муниципалитетами соседних стран. 

 

— И все–таки, подводя итоги года, не могу не спросить вас и о большой политике. Наши читатели в свое время обратили внимание на то, что вы одним из первых жестко отреагировали на оскорбительный выпад депутата сейма Э. Шноре в адрес русских Латвии. Вы направляли и заявления в правоохранительные органы. На ваш взгляд, ситуация в сфере межнациональных отношений в уходящем году ухудшилась или по крайней мере осталась без изменений?

 

— Недавно я себя поймал на мысли, что когда мой старший сын, которому сейчас 10 лет, чуточку подрастет и захочет узнать о том, как я жил в начале 90–х, когда я был тоже подростком, мне особо не нужно будет копаться в памяти. Дело в том, что в области межнациональных отношений мы постепенно возвращаемся в атмосферу 90–х и начала 2000–х годов. Снова мы слышим до боли знакомое уже и моему поколению «русские идут, латыш — не сдавайся!». Опять все тот же Шадурскис грозит очередным языковым экспериментом школам нацменьшинств. Вновь национал–радикалы кричат об оккупантах, русификации, призывают наказывать, карать, штрафовать «за язык»… Возникает ощущение дежавю. В какой–то момент мне становится очень больно, обидно и грустно! Неужели мы и в XIX веке будем тратить, я бы даже сказал, прожигать свою жизнь в этих тупиковых межэтнических, языковых спорах? Неужели у нас не будет позитивной повестки дня?

 

Что нам делить и, главное, кого нам делить? В Латвии уже де–факто осталось чуть более полутора миллиона человек! Скоро уже работающих латвийцев не останется — и тогда возникнет вопрос, как мы будем удерживать на плаву пенсионную систему, систему социальной поддержки? Вот о чем нужно было бы задуматься, а не сводить все время счеты с прошлым и с русскоязычными! 

 

При этом я вижу, что между простыми людьми никакой конфронтации на национальной и языковой почве нет. Я, например, возглавляю рижскую организацию «Согласие» и могу сказать, что мы в нашей партии все вместе — латыши и нелатыши — прекрасно общаемся, думаем о том, как сделать жизнь в родной Латвии более счастливой. Очень надеюсь, что эту модель взаимодействия и диалога возьмут на вооружение другие политические силы и прекратят отравлять атмосферу в обществе своими радикальными выпадами. В конфронтации у Латвии не будет будущего. Только в согласии у нас есть перспективы на развитие!

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (16)
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Forward looking 16:32 28:12:2017

В согласии да, но только не в согласии с "Согласием".
Вы так назащищали русскоязычных, что довели ситуацию до закрытия школ нацменьшинств.
Тьфу на предлагаемое вами согласие.

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dlz77 16:33 28:12:2017

замез бедный латыш на фото.
надо было надеть курточку на синтепоне, вязаную шапочку и варежки.

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Vova 17:11 28:12:2017

Что нам делить? A čego vi vsjo pod svoi ,,russkij mir" hotite podmjatj? Zavjazivaite so svoim nacizmom i delit budet nečego.

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Гражданская позиция 17:14 28:12:2017

Внутреннее согласие возможно только при равных правах обоих общин. На латышскости согласия не построишь.

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Vova 17:17 28:12:2017

Ravnih? Eto značit, 2 gosjazika, kogda budet dominirovat russkij, tak kak oni nagleje? A hu hu ņe hu hu?

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Ответ 17:26 28:12:2017

26 лет латышскости,скорее лашизма,доказали,что лашизм уничтожил всю экономику и более миллиона человек бежали в другие страны,умерли от голода и замучены лашистами.

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Latviešu patriots 17:23 28:12:2017

Latvijas Republiku 1918.g izveidoja Latvieši pirmām kārtām priekš Latviešiem.

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Гражданская позиция 17:45 28:12:2017

Не лги, латвийское государство провозгласили представители всех народов. А без русских,без России вы вообще не появились бы на этой земле,а растворились в немцах или шведах.

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Latviešu patriots 17:51 28:12:2017

Nemelo pats. To vidū, kas 1918.g parakstija deklerāciju par valsts dibināšanu, nebija ne viena cittautieša. Savukārt krievi mūsu zemei ir nesuši gadsimtu laikā tikai asinis un ciešanas.

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нина 17:55 28:12:2017

а вы поторопились сбросить ильича,а ведь именно он на съезде объявил о независимости латвии,литвы и эстонии,а вы всё боретесь с историей,неблагодарное это дело !!!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

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