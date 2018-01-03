Редакция газеты «СЕГОДНЯ» продолжает спортивный конкурс, связанный с лучшей хоккейной командой страны — «Динамо» (Рига).

Условия конкурса очень просты. Нужно ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8. Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!

Разыгрываем два комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск), который состоится 4 января в 19.30 в «Арене Рига».

Вопрос дня

20 января «Динамо» Рига проведет игру против Динамо (Минск) на открытой хоккейной площадке — возле «кепки Ушакова». Сколько зрителей смогут принять трибуны, специально построенные для этого матча?

Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!