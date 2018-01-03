Условия конкурса очень просты. Нужно ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо» и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу: Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8. Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!
Разыгрываем два комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск), который состоится 4 января в 19.30 в «Арене Рига».
Вопрос дня
20 января «Динамо» Рига проведет игру против Динамо (Минск) на открытой хоккейной площадке — возле «кепки Ушакова». Сколько зрителей смогут принять трибуны, специально построенные для этого матча?
Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!
За 26 лет вы сделали ВСЁ,чтобы я болела за кого угодно,но только не за Рижское Динамо,не за Дукурсов и даже не за Савченко!!!« ответить
За усатую Остапенко тем более!« ответить