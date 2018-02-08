Конкурс лучших новостроек: которая из 114?

7 марта будут подведены итоги традиционного конкурса на лучшую новостройку года. В этом году он проходит под знаком столетия Латвии.

На конкурс подано 114 заявок. Среди претендентов на звание лучшей новостройки 2017 года самые разные строения: школы, гостиницы, мосты, общественные здания и частные дома, спортплощадки, бассейны, музеи, промышленные предприятия, взлетная полоса и прочие. Расположены номинанты в разных уголках Латвии – в Риге, Лиепае, Валмиере, Юрмале, Прейли и пр, а также в Швеции и Литве. В строительстве зарубежных объектов принимали участие граждане нашей страны.

С нетерпением ожидают подведения итогов конкурса в Рижской думе, говорит председатель комитета имущества столичного самоуправления. Прошлый год, как, впрочем, и целый ряд предыдущих, был урожайным на удачные строительные объекты. Все возможные награды получил реновированный Художественный музей.

А среди номинантов 2017 года такие достойные объекты, как Рижский Спортивный квартал, реновированная 64-я школа, Центр здоровья «Ильгюциемс», детский садик «Мара», Рижский роддом, Национальный театр и, конечно, обновленный Дворец культуры ВЭФ.

Так что конкуренция велика, и жюри будет над чем поломать голову. Но это и хорошо – Рига строится…