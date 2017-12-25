Боец смешанных единоборств и чемпион UFC Конор МакГрегор пообещал скоро приехать в Россию и провести бой против своего спарринг-партнера Артема Лобова. Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.

МакГрегор поздравил своего партнера по тренировкам Лобова с визитом в Кремль. Там боец проводил семинар о методах тренировок MMA для сотрудников государственной охраны президента России.

«Я горд за моего брата Артема Лобова. Внутри всемирно известного Кремля он обучал нашим методикам тренировок сотрудников российского федерального резерва, которые осуществляют свои обязанности от лица президента России Владимира Путина», — написал МакГрегор.

Кроме того, он пообещал вскоре провести бой с Лобовым в России и поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Закончил свой пост МакГрегор русской пословицей, написанной на кириллице.

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — подметил боец.

Артем Лобов — российский боец UFC. На его счету 29 боев и отрицательная статистика побед и поражений: 13 против 14.