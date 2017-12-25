Конор МакГрегор обещает бой в России(3)

Лента новостей
Состояние Табакова резко ухудшилось Forbes назвал фиаско года в России Жена дагестанского муфтия хочет стать президентом России Стоимость биткоина сочли равной нулю Доклад: латвийцы — пассивны! Синоптики пугают холодными зимами Навальному отказали выдвинуться в президенты России. Чего боится власть? Грибаускайте: с Россией лучше торговать, а не воевать В игре за Балтию Калининград — ферзь РФ, Гданьск — ферзь НАТО
Eще в разделе
Серена Уильямс возвращается. Первая игра с Еленой Остапенко «Барселона» разгромила «Реал» Футболистов Англии готовят к русскому расизму Алёна Остапенко выступит в матче против Серены Уильямс Отстраненная от Олимпиад россиянка вышла на тропу войны
Анатолий Тарасов
13:14 25.12.2017
Спорт / Спортсмены

Боец смешанных единоборств и чемпион UFC Конор МакГрегор пообещал скоро приехать в Россию и провести бой против своего спарринг-партнера Артема Лобова. Об этом спортсмен написал в своем инстаграме.

МакГрегор поздравил своего партнера по тренировкам Лобова с визитом в Кремль. Там боец проводил семинар о методах тренировок MMA для сотрудников государственной охраны президента России.

 

«Я горд за моего брата Артема Лобова. Внутри всемирно известного Кремля он обучал нашим методикам тренировок сотрудников российского федерального резерва, которые осуществляют свои обязанности от лица президента России Владимира Путина», — написал МакГрегор.

 

Кроме того, он пообещал вскоре провести бой с Лобовым в России и поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Закончил свой пост МакГрегор русской пословицей, написанной на кириллице.

 

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», — подметил боец.

 

Артем Лобов — российский боец UFC. На его счету 29 боев и отрицательная статистика побед и поражений: 13 против 14.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 13:33 25:12:2017

Москаль и минуту не протянет..ирландец легкие рубли решил срубить

« ответить
Profile_default
ирландец легкие рубли решил срубить 14:15 25:12:2017

Убогий, меценатом будешь?

« ответить
Profile_default
ваня 14:40 25:12:2017

Поддерживать и болеть за россиян неприлично и не по человечески

« ответить

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV