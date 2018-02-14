Конькобежец Харалд Силов занял четвертое место

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Владимир Бучельников
18:23 13.02.2018
Спорт

Латвийский конькобежец Харалд Силов во вторник на Олимпиаде в Пхенчхане занял четвертое место на 1500-метровой дистанции.

Это лучший результат спортсмена на олимпиадах.

 

Силов в своем забеге финишировал через 1 минуту и 45,25 секунды — до пьедестала ему не хватило всего 0,32 секунды.

 

Бронзовую медаль завоевал южнокорейский спортсмен Ким Мин Сок, серебряным призером стал голландец Патрик Руст, а олимпийским чемпионом — еще один представитель Нидерландов Кьелд Нюйс.

LETA / Фото
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12.02.2018

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