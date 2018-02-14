Конькобежец Харалд Силов занял четвертое место

Это лучший результат спортсмена на олимпиадах.
Силов в своем забеге финишировал через 1 минуту и 45,25 секунды — до пьедестала ему не хватило всего 0,32 секунды.
Бронзовую медаль завоевал южнокорейский спортсмен Ким Мин Сок, серебряным призером стал голландец Патрик Руст, а олимпийским чемпионом — еще один представитель Нидерландов Кьелд Нюйс.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.