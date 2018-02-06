Байбу Рубесу могут снять с рельсов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Перед выходными начал разгораться очередной скандал. Акционеры «РБ–Рейл» — совместного предприятия трех прибалтийских стран, отвечающего за создание железной дороги от Таллина до литовско–польской границы — выразили недоверие председателю правления «РБ–Рейл» Байбе Рубесе.

Байба Рубеса построила себе нестандартную карьеру. Она родилась в Канаде, после песенной революции переехала в Латвию, возглавила латвийское отделение «Статойл», затем занялась стратегией развития «Статойл» в Азербайджане, после чего перекочевала в совет банка «Цитаделе», а в 2015 году была избрана главой «РБ–Рейл». Где просидела до вчерашней недели.

В бой пошли тяжеловесы

Сначала информация просочилась на уровне слухов, но потом со слов министра сообщения Латвии Улдиса Аугулиса стало известно, что литовский и эстонский представители проголосовали за недоверие Рубесе.

Министр сразу отметил, что если представитель Латвии «воздержался» — это совсем не значит, что «не поддержал». А наоборот. Хотя раз голосовало трое, то результат все равно был бы тем же.

Акционерами «РБ–Рейл» являются Литовские железные дороги, латвийские «Европейские железнодорожные линии» (созданное в 2014 году государственное хозяйственное общество) и «Рейл–Балтик (без «а») Эстония». То есть сами они ничего не решают, так как их тоже «назначили сверху», и проголосовали они «как надо».

Сначала у Байбы Рубесы не было комментариев для прессы. Но затем «РБ–Рейл», которым она продолжает руководить, так как отставка подобного лица должна решаться на межправительственном уровне, ведь компания создана тремя странами, разослал «заявление для прессы».

10 минут и целая должность

Само сообщение уместилось на двух машинописных листах. На них, в частности, говорится, что Рубесе приходилось бороться с последствиями медлительности процесса принятия решения. «Признаю, что была «неудобным» исполнительным директором, так как не поддалась узким и специфическим интересам акционеров и реальных получателей выгоды, представляя интересы жителей всех стран Балтии и взирая поверх существовавшей системы логистики железнодорожных компаний стан Балтии,» — похвалила сама себя Рубеса.

По ее словам, председатель совета акционеров, глава «Рейл–Балтик Эстония» Рия Силлаве, занявшая свой пост лишь 15 декабря прошлого года и с 15 января этого года возглавившая совместное предприятие, уделила ей лишь 10 минут частной беседы, где косвенно отметила неудовольствие акционеров действиями Рубесы.

Можно отметить, что на пресс–конференции в Вильнюсе лишь 23 января, где все дружно отчитались о достигнутых успехах, г–жа Силлаве ни единого слова не сказала про г–жу Рубесу.

Вкратце получается, что Рубеса обвинила всех в ангажированности, отметив, что члены правления «сидят на двух стульях», с одной стороны представляя акционеров, а с другой стороны — потенциальных поставщиков. А Литва и Эстония вдобавок пытаются реализовать «Рейл–Балтика» не совсем так, как это предусматривалось вначале.

Тут можно напомнить, что «в самом начале» железная дорога и через Ригу не должна была проходить, но наши оперативно «продавили» дополнительную «петлю» через столицу Латвии, а у эстонцев и литовцев так просто не получилось.

Месть литовцев?

На данный момент общие необходимые вложения в создание «Рейл–Балтика» оцениваются в 5,8 миллиарда евро. Первые комментарии о решении вывести из руководства Рубесу комментаторы связывали с местью Литвы за настойчивость Латвии в требовании восстановить железнодорожную колею от Мажейкяя в сторону Реньге, которые литовцы разобрали «из лучших побуждений», тем самым вынудив везти продукцию с Мажейкяйского нефтекомбината к себе в Клайпедский порт.

Узнает ли общественность реальную причину заварушки? Очевидно, нет — Байба Рубеса сразу сказала, что у нее нет никаких материалов, с которыми можно было бы обратиться в правоохранительные органы.

Как следует из пояснений Рубесы, в данный момент началась борьба за европейское софинансирование и за то, какую часть из него каждая страна получит. «Латвия и Литва сейчас очень конкурируют в области логистики. И в проекте «Рейл–Балтика» кажется, что у Литвы есть иные игроки, чье влияние на проект больше, чем у акционеров», — сказала Байба Рубеса. Но при этом она отказалась подтвердить возможность о давлении со стороны Литвы.

Премьерский уровень

По словам министра Аугулиса, недовольство эстонцев и литовцев вызвала «неудовлетворенность действиями Рубесы и иным видением деятельности предприятия».

Пресс–служба премьер–министра Мариса Кучинскиса пояснила, что премьер готовится обсудить ситуацию вокруг Рубесы с премьером Эстонии Юри Ратасом и премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом. Но когда подобная беседа может состояться, пока неизвестно.

Как это может закончиться для Байбы Рубесы? Вероятно, все зависит от обмена уступками между Эстонией, Латвией и Литвой как в «Рейл–Балтика», так, не исключено, и по другим спорным вопросам.

Вице–президент Еврокомиссии Марош Шевчович (Словакия) весьма удивился желаниям акционеров сместить Рубесу:

«Насколько я знаю, у нее очень хорошая репутация в сфере стандартов управления и прозрачности. Я не знаю, что произошло на собрании акционеров, но надеюсь, что прибалтийские государства смогут сотрудничать и найти решение». То есть дал понять, что свято место пусто не бывает.

Как все может сказаться на перспективах железной дороги? Скорее всего — никак. Рубеса сама шпалы на стройку таскать и не собиралась. Каждое из подразделений занято своей частью проекта, так что бумажная версия пойдет своим чередом. Вопрос в другом. Видя местные дрязги, «Рейл–Балтика» может вдруг оказаться не самым приоритетным проектом для всех 28 стран Европейского союза. А чтобы прочно застолбить финансирование, нужны или тяжеловесы, или знатоки брюссельских коридоров. Понятно, что «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», но любые публичные распри между Лебедем, Раком и Щукой явно идут во вред железной дороге.

Пока, впрочем, о сдвигах в реализации проекта не сообщалось. В 2018 году во всех трех странах Прибалтики планируется начать процесс отчуждения и выкупа у частных лиц земельных наделов под трассу «Рейл–Балтика». А начало строительства намечено на 2020 год.

Вадим ФАЛЬКОВ.