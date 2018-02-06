Королева меха: самые эпатажные шубы Рианны

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Люблю!
14:45 06.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

РиРи известна не только своими модными экспериментами, но и завидным постоянством в плане выбора вещей. Среди главных пристрастий певицы одно из ключевых мест занимают шубы.

Укороченные и длинные, «натуральных» цветов и в кислотной гамме — мы вспомнили самые эпатажные шубы Рианны!

 

 

 

Ярко-салатовая шуба звезды вызвала жаркие споры среди ее поклонников и модных критиков — пока одни пели дифирамбы смелости РиРи, другие, напротив, решили, что девушка переборщила с яркими красками.

 

 

 

Не удержалась Рианна и от примерки шубы в форме… сердца — необычную вещь певица дополнила демократичной бейсболкой и босоножками.

 

 

 

«Натуральный» мех также любим звездой — на одном из модных показов прошлого года Рианна появилась в объемной шубе с короткими рукавами, прямых джинсах с потертостями и грубых ботинках.

 

 

 

А вот этот образ РиРи можно смело брать на заметку в качестве идеального вечернего выхода, правда, заменив босоножки на стильные ботильоны.

 

 

Красный мех настолько любим звездой, что она не удержалась и еще от одной шубы в этой гамме, которой дополнила провокационный наряд на очередном модном шоу.

 

 

 

Этот образ РиРи отлично подойдет для модной вечеринки — дерзко и очень стильно!

 

 

 

Ярко-синий и белый — одно из классических сочетаний, которые «работают» всегда. Если ты не боишься привлечь внимание окружающих, смело копируй аутфит Рианны!

 

 

 

То ли шуба, то ли худи — такой необычный предмет гардероба РиРи представила на показе собственной коллекции для Puma.

 

 

 

А вот с этой шубой Рианна все же явно погорячилась — куда больше такие меха подходят для римейка фильма «Выживший».

 

 

 

Разный мех, colorblocking и шахматная клетка — одним образом РиРи объединила сразу несколько модных трендов.

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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