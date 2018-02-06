Королева меха: самые эпатажные шубы Рианны

Укороченные и длинные, «натуральных» цветов и в кислотной гамме — мы вспомнили самые эпатажные шубы Рианны!
Ярко-салатовая шуба звезды вызвала жаркие споры среди ее поклонников и модных критиков — пока одни пели дифирамбы смелости РиРи, другие, напротив, решили, что девушка переборщила с яркими красками.
Не удержалась Рианна и от примерки шубы в форме… сердца — необычную вещь певица дополнила демократичной бейсболкой и босоножками.
«Натуральный» мех также любим звездой — на одном из модных показов прошлого года Рианна появилась в объемной шубе с короткими рукавами, прямых джинсах с потертостями и грубых ботинках.
А вот этот образ РиРи можно смело брать на заметку в качестве идеального вечернего выхода, правда, заменив босоножки на стильные ботильоны.
Красный мех настолько любим звездой, что она не удержалась и еще от одной шубы в этой гамме, которой дополнила провокационный наряд на очередном модном шоу.
Этот образ РиРи отлично подойдет для модной вечеринки — дерзко и очень стильно!
Ярко-синий и белый — одно из классических сочетаний, которые «работают» всегда. Если ты не боишься привлечь внимание окружающих, смело копируй аутфит Рианны!
То ли шуба, то ли худи — такой необычный предмет гардероба РиРи представила на показе собственной коллекции для Puma.
А вот с этой шубой Рианна все же явно погорячилась — куда больше такие меха подходят для римейка фильма «Выживший».
Разный мех, colorblocking и шахматная клетка — одним образом РиРи объединила сразу несколько модных трендов.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.