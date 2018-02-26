Коррупция в Латвии берет верх над русофобией(31)

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Анатолий Тарасов
10:39 26.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Большой финансовый скандал в Латвии — это как раз та ситуация, которая ярко показывает, чего страна добилась за сто лет независимости, завил политолог и журналист Армен Гаспарян.

«В Латвии во всем и всегда должны быть виноваты Русские, доходит уже до абсурда. Я все ждал, когда латыши найдут «русский след» в финансовом скандале, когда будет заявлено о том, что это была специальная операция российских спецслужб с привлечением экспертов, что был подобран человек, который «развел» главу банка на взятку и в итоге все это превратиться в дело «Латвия против российских разведчиков», — пояснил Гаспарян.

 

Однако, по словам политолога, властям, несмотря на все попытки, все же не удалось привязать к скандалу вокруг главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса «русский след» в том виде, в каком им хотелось бы это сделать, но зато выяснились другие подробности.

 

«Когда Украина стала всемирным оружейным офшором для Запада, а Латвия стала финансовой прачечной, Россия предупреждала, что ни к чему хорошему это не приведет. В ответ слышалось только «мы никогда», «да вы что», «никогда европеец не опустится до такой азиатской низости и гнусности». А теперь все это выплыло на поверхность», — заявил политолог, отметив, что ожидал от Латвии попытку свалить все на соседа, но, к своему удивлению, обнаружил, что этот вопрос старательно заминают.

 

Гаспарян также прогнозирует, что в ближайшие две недели коррупционно-банковская болезнь Латвии будет носить вялотекущий характер. При этом власти Латвии безусловно должны попытаться каким-то образом максимально нивелировать детонацию от взрыва, произошедшего в финансовой сфере страны.

 

Зато 16 марта, в День памяти латышских легионеров, плотину русофобии в Латвии наконец-то прорвет и все забудут о банках и финансах, считает Гаспарян.

 

«В этот раз латыши сделают все, чтобы с наибольшим пафосом отметить День латышского легиона и устроить максимально пышный парад, еще и учитывая то, что этот парад, по их мнению, может каким-то образом повлиять на электоральные настроения в преддверии выборов российского президента», — пояснил Гаспарян.

 

Политолог также рассказал, что уже на протяжении десяти лет комментирует эти парады для российских СМИ. А в 2005, 2006 и 2007 году до того, как он стал в Латвии персоной нон-грата, его даже приглашали на подобные марши как «правильного российского историка», поскольку с 1992 года он занимается проблемой коллаборации граждан Советского Союза в годы Второй мировой воны.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (31)
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1 10:45 26:02:2018

я каждый год смотрю парад и уссыкаююсь со смеху, глядя на позорное нищебродье :D
гордость нации

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Совет 11:28 26:02:2018

При появлении подтекания мочи при смехе, Вам необходимо обратиться в медицинский центр урологии и онкологии для немедленного лечения данного недуга. Иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы данная проблема навсегда оставила Ваш организм. Подтекание мочи при смехе лечат только комплексно.

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Совету совет 11:39 26:02:2018

ты хоть понимаешь что ты несешь,моча!

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смерш 15:16 26:02:2018

кому нужен жтот сра ный парад и чем гордятся эти чмошники .пуйло окурок наворовал 150млрд долларов и еще собирается драть с этих ьеспозвоночных шесть лет и всю жизнь

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Ваня 10:49 26:02:2018

Руссофобия самая лучшая фобия.. Её надо всячески развивать

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И то верно! 11:06 26:02:2018

А что здесь еще развивать? Ну , не экономику же.))))

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Janek 10:51 26:02:2018

Все равно русские виноваты а кто еще ну не добрые амирикосы мы выгоним своих но примем арабов

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Ivan 10:53 26:02:2018

Латыши неохотно расстаются с жизнью, цепляются за любюу возможность чего-нибудь украсть, но когда их латышей алчных жалких ворюг берут за руку, сразу включают дурочку: "Как вы могли подумать! Я Полицейский! Я Прокурор! Чего вы себе позволяете!" и так далее, невпечатляет, абсолютная лживость латышей известна всем. Латыши на помойке истории.

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Ты б 11:21 26:02:2018

Понос бы свой сменил, все той же консистенции, все того же цвета.

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Ivan 12:34 26:02:2018

Потыкай свою папу латышара ущербная, пасть закрой блевотную ничтожный.

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dave 11:07 26:02:2018

16 марта это сборище второсортных имбецилов которые просрали в войну и показывают своим жалким видом всю убогость своего ущербного существования))

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ин-на 15:18 26:02:2018

ты пут леровский даун зомбированный и чмо вонючее

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)