«В Латвии во всем и всегда должны быть виноваты Русские, доходит уже до абсурда. Я все ждал, когда латыши найдут «русский след» в финансовом скандале, когда будет заявлено о том, что это была специальная операция российских спецслужб с привлечением экспертов, что был подобран человек, который «развел» главу банка на взятку и в итоге все это превратиться в дело «Латвия против российских разведчиков», — пояснил Гаспарян.
Однако, по словам политолога, властям, несмотря на все попытки, все же не удалось привязать к скандалу вокруг главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса «русский след» в том виде, в каком им хотелось бы это сделать, но зато выяснились другие подробности.
«Когда Украина стала всемирным оружейным офшором для Запада, а Латвия стала финансовой прачечной, Россия предупреждала, что ни к чему хорошему это не приведет. В ответ слышалось только «мы никогда», «да вы что», «никогда европеец не опустится до такой азиатской низости и гнусности». А теперь все это выплыло на поверхность», — заявил политолог, отметив, что ожидал от Латвии попытку свалить все на соседа, но, к своему удивлению, обнаружил, что этот вопрос старательно заминают.
Гаспарян также прогнозирует, что в ближайшие две недели коррупционно-банковская болезнь Латвии будет носить вялотекущий характер. При этом власти Латвии безусловно должны попытаться каким-то образом максимально нивелировать детонацию от взрыва, произошедшего в финансовой сфере страны.
Зато 16 марта, в День памяти латышских легионеров, плотину русофобии в Латвии наконец-то прорвет и все забудут о банках и финансах, считает Гаспарян.
«В этот раз латыши сделают все, чтобы с наибольшим пафосом отметить День латышского легиона и устроить максимально пышный парад, еще и учитывая то, что этот парад, по их мнению, может каким-то образом повлиять на электоральные настроения в преддверии выборов российского президента», — пояснил Гаспарян.
Политолог также рассказал, что уже на протяжении десяти лет комментирует эти парады для российских СМИ. А в 2005, 2006 и 2007 году до того, как он стал в Латвии персоной нон-грата, его даже приглашали на подобные марши как «правильного российского историка», поскольку с 1992 года он занимается проблемой коллаборации граждан Советского Союза в годы Второй мировой воны.
я каждый год смотрю парад и уссыкаююсь со смеху, глядя на позорное нищебродье :D« ответить
гордость нации
При появлении подтекания мочи при смехе, Вам необходимо обратиться в медицинский центр урологии и онкологии для немедленного лечения данного недуга. Иногда достаточно изменить образ жизни, чтобы данная проблема навсегда оставила Ваш организм. Подтекание мочи при смехе лечат только комплексно.« ответить
ты хоть понимаешь что ты несешь,моча!« ответить
кому нужен жтот сра ный парад и чем гордятся эти чмошники .пуйло окурок наворовал 150млрд долларов и еще собирается драть с этих ьеспозвоночных шесть лет и всю жизнь« ответить
Руссофобия самая лучшая фобия.. Её надо всячески развивать« ответить
А что здесь еще развивать? Ну , не экономику же.))))« ответить
Все равно русские виноваты а кто еще ну не добрые амирикосы мы выгоним своих но примем арабов« ответить
Латыши неохотно расстаются с жизнью, цепляются за любюу возможность чего-нибудь украсть, но когда их латышей алчных жалких ворюг берут за руку, сразу включают дурочку: "Как вы могли подумать! Я Полицейский! Я Прокурор! Чего вы себе позволяете!" и так далее, невпечатляет, абсолютная лживость латышей известна всем. Латыши на помойке истории.« ответить
Понос бы свой сменил, все той же консистенции, все того же цвета.« ответить
Потыкай свою папу латышара ущербная, пасть закрой блевотную ничтожный.« ответить
16 марта это сборище второсортных имбецилов которые просрали в войну и показывают своим жалким видом всю убогость своего ущербного существования))« ответить
ты пут леровский даун зомбированный и чмо вонючее« ответить