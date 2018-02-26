Большой финансовый скандал в Латвии — это как раз та ситуация, которая ярко показывает, чего страна добилась за сто лет независимости, завил политолог и журналист Армен Гаспарян.

«В Латвии во всем и всегда должны быть виноваты Русские, доходит уже до абсурда. Я все ждал, когда латыши найдут «русский след» в финансовом скандале, когда будет заявлено о том, что это была специальная операция российских спецслужб с привлечением экспертов, что был подобран человек, который «развел» главу банка на взятку и в итоге все это превратиться в дело «Латвия против российских разведчиков», — пояснил Гаспарян.

Однако, по словам политолога, властям, несмотря на все попытки, все же не удалось привязать к скандалу вокруг главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса «русский след» в том виде, в каком им хотелось бы это сделать, но зато выяснились другие подробности.

«Когда Украина стала всемирным оружейным офшором для Запада, а Латвия стала финансовой прачечной, Россия предупреждала, что ни к чему хорошему это не приведет. В ответ слышалось только «мы никогда», «да вы что», «никогда европеец не опустится до такой азиатской низости и гнусности». А теперь все это выплыло на поверхность», — заявил политолог, отметив, что ожидал от Латвии попытку свалить все на соседа, но, к своему удивлению, обнаружил, что этот вопрос старательно заминают.

Гаспарян также прогнозирует, что в ближайшие две недели коррупционно-банковская болезнь Латвии будет носить вялотекущий характер. При этом власти Латвии безусловно должны попытаться каким-то образом максимально нивелировать детонацию от взрыва, произошедшего в финансовой сфере страны.

Зато 16 марта, в День памяти латышских легионеров, плотину русофобии в Латвии наконец-то прорвет и все забудут о банках и финансах, считает Гаспарян.

«В этот раз латыши сделают все, чтобы с наибольшим пафосом отметить День латышского легиона и устроить максимально пышный парад, еще и учитывая то, что этот парад, по их мнению, может каким-то образом повлиять на электоральные настроения в преддверии выборов российского президента», — пояснил Гаспарян.

Политолог также рассказал, что уже на протяжении десяти лет комментирует эти парады для российских СМИ. А в 2005, 2006 и 2007 году до того, как он стал в Латвии персоной нон-грата, его даже приглашали на подобные марши как «правильного российского историка», поскольку с 1992 года он занимается проблемой коллаборации граждан Советского Союза в годы Второй мировой воны.