Кошмар! Хоккеисты «Авангарда» избили своего одноклубника и его жену (+ВИДЕО)(4)

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Виталий Вавилкин
21:10 11.01.2018
Спорт / Хоккей

Скандалом завершился новогодний корпоратив в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард». Омские «ястребы» до такой степени «попраздновали», что устроили мордобой, в котором пострадали не только игроки, но и супруга одного из них – Андрея Стася.

Что не поделили форварды омской команды Михаил Фисенко и Стась, так и осталось загадкой, поскольку источники в клубе после первой информации о драке, опубликованной Business-Gazeta.Ru, были закрыты. Теперь руководство «ястребов» старается замолчать подробности инцидента.

 

Тем не менее, известно, что, во-первых, Стасю после драки пришлось вызывать скорую помощь. Во-вторых, известно, что пострадала и жена хоккеиста Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. По некоторым данным, она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова. В-третьих, последствия драки можно было увидеть на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос Стася, а на лице были видны ссадины и синяки.

 

Ранее сообщалось о том, что 16 хоккеистов «Авангарда» пожаловались президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили о нежелании работать под руководством Андрея Скабелки. После матча регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря против «Салавата Юлаева» Скабелка обвинил в трусости как раз Чудинова. Но затем тренер был уволен.

vesti.ru / Фото
Комментарии (4)
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narod 21:25 11:01:2018

rzu nemagu ietat svinarusckij mir krym nash didyvajevali ha ha ha

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kontra 21:31 11:01:2018

Ты на себя посмотри свиномордый!!

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narod 21:53 11:01:2018

ha ha ha ha didy vajevali

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Экспресс Кредит 22:35 11:01:2018

Сходите на корпоратив ЭкспресКредита в Риге, где половина напивается до блевотни, а вторая обдалбливается наркотой до пены из рта. Вот там драки отборные, а тут детский садик просто.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)