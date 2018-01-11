Скандалом завершился новогодний корпоратив в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард». Омские «ястребы» до такой степени «попраздновали», что устроили мордобой, в котором пострадали не только игроки, но и супруга одного из них – Андрея Стася.

Что не поделили форварды омской команды Михаил Фисенко и Стась, так и осталось загадкой, поскольку источники в клубе после первой информации о драке, опубликованной Business-Gazeta.Ru, были закрыты. Теперь руководство «ястребов» старается замолчать подробности инцидента.

Тем не менее, известно, что, во-первых, Стасю после драки пришлось вызывать скорую помощь. Во-вторых, известно, что пострадала и жена хоккеиста Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. По некоторым данным, она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова. В-третьих, последствия драки можно было увидеть на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос Стася, а на лице были видны ссадины и синяки.

Ранее сообщалось о том, что 16 хоккеистов «Авангарда» пожаловались президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили о нежелании работать под руководством Андрея Скабелки. После матча регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря против «Салавата Юлаева» Скабелка обвинил в трусости как раз Чудинова. Но затем тренер был уволен.