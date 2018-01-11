Что не поделили форварды омской команды Михаил Фисенко и Стась, так и осталось загадкой, поскольку источники в клубе после первой информации о драке, опубликованной Business-Gazeta.Ru, были закрыты. Теперь руководство «ястребов» старается замолчать подробности инцидента.
Тем не менее, известно, что, во-первых, Стасю после драки пришлось вызывать скорую помощь. Во-вторых, известно, что пострадала и жена хоккеиста Валерия, которая пыталась защитить мужа и прекратить избиение. По некоторым данным, она получила удар в лицо от защитника Максима Чудинова. В-третьих, последствия драки можно было увидеть на матче с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос Стася, а на лице были видны ссадины и синяки.
Ранее сообщалось о том, что 16 хоккеистов «Авангарда» пожаловались президенту клуба Владимиру Шалаеву и заявили о нежелании работать под руководством Андрея Скабелки. После матча регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря против «Салавата Юлаева» Скабелка обвинил в трусости как раз Чудинова. Но затем тренер был уволен.
rzu nemagu ietat svinarusckij mir krym nash didyvajevali ha ha ha« ответить
Ты на себя посмотри свиномордый!!« ответить
ha ha ha ha didy vajevali« ответить
Сходите на корпоратив ЭкспресКредита в Риге, где половина напивается до блевотни, а вторая обдалбливается наркотой до пены из рта. Вот там драки отборные, а тут детский садик просто.« ответить