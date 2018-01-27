Минус 6 градусов, 4,5 км, ночь. Так Дзинтра Персидска — пенсионерка и инвалид второй группы — может описать одну из своих ночей.

Из больницы Бикерниеки до дома она добиралась пешком. Говорит, остаться в больнице, чтобы дождаться первого транспорта, ей не разрешили. Однако в медучреждении это отрицают, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.



Здоровый человек 4,5 км проходит за час, но Дзинтре понадобилось в три раза больше. Из больницы пенсионерку выписали в половину первого. Общественный транспорт больше не ходит, на такси денег нет. Остаться в больнице до утра хотя бы на стуле в коридоре не разрешили. Так свой визит описывает сама Дзинтра, пациентка Рижской Восточной клинической университетской больницы.

«Я сильно не настаивала, зная, что происходит с такими, как я. Я сжала зубы и ушла. Пришла домой к утру и сильно замерзла. Пыталась отогреться под лампой. Это непростительно — так издеваться над человеком. Они знали о том, что у меня недавно был инсульт», — поделилась она.

Кроме недавнего инсульта Дзинтра перенесла три мерцательные аритмии. Она вспоминает случай в больнице имени Страдиня — и говорит, что такое отношение к больным больше не может продолжаться.

«Я хочу найти юриста, который бы мне помог. Я буду подавать прошение в суд, чтобы больницы начали думать на будущее, потому что прошлое полно таких историй. Около больницы Страдиня как-то нашли мёртвого человека после того, как его выгнали. Я не могу молчать. Я не могу описать то, что я пережила. Как можно в минус 6 градусов выгнать человека на улицу? Я плохо хожу, меня постоянно тянуло в правую сторону и я падала», — добавила она.

Письмо со своей версией произошедшего Дзинтра отправила в больницу. Там начали проверку — и все сотрудники, которые работали в ту ночь, писали объяснительные. Причин не верить персоналу у больницы нет.

«Было уже поздно, ей предложили вызвать такси, но она от этого отказалась, говоря, что у нее нет денег. Ей предложили и дежурный транспорт больницы», — пояснила Айя Лиетиня, представитель медучреждения.

Дежурный транспорт, конечно, не бесплатный, но, по словам глазного врача, дежурной медсестры и специалиста по обслуживанию клиентов, предложили и другие варианты.

«Как говорят медики, никто её на улицу не выбрасывал. Ей даже предлагали одеяло, предлагали отвезти её в больницу Гайлезерс, где есть место, где остаться», — добавила Лиетиня.

В Минздраве в такое развитие событий тоже не верят.

«Лечебные учреждения стараются идти навстречу пациентам, которые не могут оплатить счёт сразу. Ситуации бывают разные, может просто не быть денег с собой. Поэтому больницы предлагают пациентам оплатить счета позже. Сервис клиентов можно улучшить всегда, но, глядя на общую ситуацию, можно сказать, что пациенты всегда могут договориться с персоналом и найти подходящее решение», — указал Оскар Шнейдерс, представитель министерства.

Тем не менее, то, что пенсионерка 1947 года рождения, инвалид второй группы с нарушением речи и движения, действительно пошла домой пешком, никто не отрицает. А был ли это её выбор или просьба персонала, теперь уже сказать сложно.