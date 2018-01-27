Кошмар: рижскую пенсионерку после инсульта выгнали из больницы ночью на мороз(13)

Лента новостей
МОК опубликовал свод правил поведения для россиян на время Олимпийских игр Очевидец: на Тинужском шоссе произошло крайне неприятное ДТП 59-летняя Мадонна выложила голое селфи Бойкот “ЦГЯ”: новое приложение для языковых “стукачей” активно блокируют пользователи Жителю Финляндии пришла по почте коробка для пиццы. Содержимое вогнало его в ступор Латвийцев предупреждают: на страну движется мощный снегопад Кошмар: рижскую пенсионерку после инсульта выгнали из больницы ночью на мороз Рижское «Динамо» выиграло у «Йокерита», прервав серию из семи поражений Беседы в Давосе: странам Балтии вновь пророчат нападение России
Eще в разделе
Очевидец: на Тинужском шоссе произошло крайне неприятное ДТП Латвийцев предупреждают: на страну движется мощный снегопад Голос в голове приказал пассажиру сорвать стоп-кран поезда Даугавпилс-Рига Рижанка: при покупке продуктов в RIMI ко мне отнеслись как к куску дерьма Стали известны подробности о смертельной стрельбе в Пардаугаве
Виталий Вавилкин
21:30 26.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Минус 6 градусов, 4,5 км, ночь. Так Дзинтра Персидска — пенсионерка и инвалид второй группы — может описать одну из своих ночей.

Из больницы Бикерниеки до дома она добиралась пешком. Говорит, остаться в больнице, чтобы дождаться первого транспорта, ей не разрешили. Однако в медучреждении это отрицают, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

 

Здоровый человек 4,5 км проходит за час, но Дзинтре понадобилось в три раза больше. Из больницы пенсионерку выписали в половину первого. Общественный транспорт больше не ходит, на такси денег нет. Остаться в больнице до утра хотя бы на стуле в коридоре не разрешили. Так свой визит описывает сама Дзинтра, пациентка Рижской Восточной клинической университетской больницы.

 

«Я сильно не настаивала, зная, что происходит с такими, как я. Я сжала зубы и ушла. Пришла домой к утру и сильно замерзла. Пыталась отогреться под лампой. Это непростительно — так издеваться над человеком. Они знали о том, что у меня недавно был инсульт», — поделилась она.

 

Кроме недавнего инсульта Дзинтра перенесла три мерцательные аритмии. Она вспоминает случай в больнице имени Страдиня — и говорит, что такое отношение к больным больше не может продолжаться.

 

«Я хочу найти юриста, который бы мне помог. Я буду подавать прошение в суд, чтобы больницы начали думать на будущее, потому что прошлое полно таких историй. Около больницы Страдиня как-то нашли мёртвого человека после того, как его выгнали. Я не могу молчать. Я не могу описать то, что я пережила. Как можно в минус 6 градусов выгнать человека на улицу? Я плохо хожу, меня постоянно тянуло в правую сторону и я падала», — добавила она.

 

Письмо со своей версией произошедшего Дзинтра отправила в больницу. Там начали проверку — и все сотрудники, которые работали в ту ночь, писали объяснительные. Причин не верить персоналу у больницы нет.

 

«Было уже поздно, ей предложили вызвать такси, но она от этого отказалась, говоря, что у нее нет денег. Ей предложили и дежурный транспорт больницы», — пояснила Айя Лиетиня, представитель медучреждения.

 

Дежурный транспорт, конечно, не бесплатный, но, по словам глазного врача, дежурной медсестры и специалиста по обслуживанию клиентов, предложили и другие варианты.

 

«Как говорят медики, никто её на улицу не выбрасывал. Ей даже предлагали одеяло, предлагали отвезти её в больницу Гайлезерс, где есть место, где остаться», — добавила Лиетиня.

 

В Минздраве в такое развитие событий тоже не верят.

 

«Лечебные учреждения стараются идти навстречу пациентам, которые не могут оплатить счёт сразу. Ситуации бывают разные, может просто не быть денег с собой. Поэтому больницы предлагают пациентам оплатить счета позже. Сервис клиентов можно улучшить всегда, но, глядя на общую ситуацию, можно сказать, что пациенты всегда могут договориться с персоналом и найти подходящее решение», — указал Оскар Шнейдерс, представитель министерства.

 

Тем не менее, то, что пенсионерка 1947 года рождения, инвалид второй группы с нарушением речи и движения, действительно пошла домой пешком, никто не отрицает. А был ли это её выбор или просьба персонала, теперь уже сказать сложно.

lsm.lv / Фото
Комментарии (13)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 21:43 26:01:2018

Pensionārei vecuma marasms uznācis.

« ответить
Profile_default
правильно 22:01 26:01:2018

на саночки и в лес,и наплевать что латышка,правда ты пидо

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:06 26:01:2018

Uzvārds krievisks. Turklāt neviens nedzina, pašai sakāpa galvā, pati aizgāja.

« ответить
Profile_default
пэдриоту-пидыньшу 22:11 26:01:2018

Дзинтра -русское имя,имбецилс

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:45 26:01:2018

Persidska nav latviešu uzvārds.

« ответить
Profile_default
Асса 23:41 26:01:2018

Это фамилия по мужу, а ты деби

« ответить
Profile_default
CCCP 23:52 26:01:2018

Патриот дохнет на холоде. Глисты не жилцы!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 00:17 27:01:2018

Seseram. Pēc sevis spried?

« ответить
Profile_default
пенсионер 22:03 26:01:2018

«Как говорят медики, никто её на улицу не выбрасывал. Ей даже предлагали отвезти её в больницу Гайлезерс, где есть место, где остаться», — добавила Лиетиня.- tojest bolnica Bikernieki etim sami priznali cto u nih mesto netu i takim obrazom pensionerka skazala pravdu

« ответить
Profile_default
Опыт 22:08 26:01:2018

К сожалению, приходилось сталкиваться с безразличием и тотальным хамством персонала лечебных учреждений. Я верю в версию пенсионерки!

« ответить
Profile_default
маркуха 22:48 26:01:2018

В гайлике её тоже никто не принял бы, без денег, выкидывают даже при смерти. Терпеть надо, сейчас не до лечения нищих, путен в любой момент может напасть.

« ответить
Profile_default
dauka78 23:10 26:01:2018

Нет ничего удивительного.В латышских больницах плевать на больных.Известен случай,когда после операции,в которой ампутировали ногу,больной попросил пить,так ему сказал медсестра:вон кран,пей сколько хочешь.А он,бедняга,инвалид,вынужден был кое-как ползком добираться до крана..Так поступили с больным в больнице Балви 3 года назад.

« ответить
12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV