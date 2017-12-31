Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

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Wikimedia Commons
Виталий Вавилкин
09:48 31.12.2017
Техно / Космос

Космонавты и астронавты, работающие в настоящее время на Международной космической станции (МКС), будут отмечать наступление Нового года полтора десятка раз, сообщили «Интерфаксу» в Центре управления полетами.

«Космонавты из состава «Роскосмоса», астронавты NASA и JAXA, несущие вахту на борту МКС, встретят Новый 2018 год над Тихим океаном между Австралией и Новой Зеландией», — сказали в ЦУПе.

 

По расчётам службы баллистико-навигационного обеспечения, встреча Нового года на борту МКС первый раз произойдет 31 декабря в 15:26 по латвийскому времени. После этого, совершая космический полёт, станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.

 

Во второй раз космонавтам и астронавтам представится возможность поздравить друг друга в 17:00 по латвийскому времени над территорией Австралии (00:00 в Токио), далее — 1 января 2018 года в 23:00 по Латвии над южной частью Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой, в 7:00 — над Бразилией (Новый год в Вашингтоне), в 8:00 — над Австралией (00:00 в Хьюстоне).

 

Заключительный раз экипаж сможет встретить Новый год в 13:02 по Латвии времени 1 января 2018 года над акваторией Тихого океана (восточнее Новой Зеландии).

 

По Гринвичу 1 января 2018 года (02:00 по Латвии) на станции наступит, когда трасса полёта Международной космической станции пройдёт над Мысом Горн.

 

В настоящее время на борту МКС работает 54-я основная международная экспедиция в составе космонавтов «Роскосмоса» Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Джозефа Акаба, Марка Ванде Хая, Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.

interfax.com.ua / Фото
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