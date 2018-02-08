Мировое сообщество в упор не замечает геноцида сербского населения в автономном крае независимой страны в центре Европы, где к тому же в открытую уничтожаются православные святыни, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

С 1999 года в Косово албанскими экстремистами было уничтожено свыше 150 христианских церквей и монастырей. И это при том, что многие православные святыни входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так называемое западное цивилизованное сообщество возмущается по поводу уничтожения древних культурных памятников на Ближнем Востоке, но упорно молчит о том, что на Балканах происходит аналогичное варварство. По сути в Косово переписывается вся европейская история. Карта Сербии нагло перекраивается. Об этом речь шла в новом документальном фильме сербского режиссера Бориса Малагурского «Косово: момент в цивилизации».

Российская премьера состоялась в Президентском зале МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. Специальное приглашение получила и газета «СЕГОДНЯ».

Взгляд изнутри

Сразу же после премьеры состоялось горячее обсуждение картины, которая весьма красноречиво показала тупиковую ситуацию, сложившуюся в сербском автономном крае Косово. Как только фильм закончился, в зале наступила гробовая тишина. Уж слишком тяжелые кадры были показаны на экране. А потом раздались первые робкие хлопки, которые вскоре перешли в бурные аплодисменты.

Секрет успеха фильма в том, что его автор отправился в Косово, чтобы открыто рассказать о трагедии своего народа. И рассказал не как посторонний человек, а с точки зрения местного жителя. «Вот посмотрите: здесь я когда–то молился, а теперь вы видите, что стены черные от копоти», — говорит Борис, печально разглядывая сожженные святыни.

Чтобы нанести максимальный вред старинным фрескам, экстремисты даже сносили в храмы автомобильные покрышки и жгли их. После жуткой копоти уже практически нереально что–либо восстановить.

Равнодушный мир

Среди выступавших после шокирующего показа был и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в России, видный сербский историк Славенко Терзич. По его словам, фильм «Косово: момент в цивилизации» правдиво выявил саму суть сербской драмы.

«Я как историк в свое время пешком прошел все эти места. Многие в мире не понимают, какое значение Косово имеет для Сербии. Ведь в автономном крае сосредоточено огромное количество православных святынь. Здесь находятся духовные источники моего народа. Это сердце всей Сербии. Сегодня перед нами разворачивается настоящая драма. По–прежнему в открытую уничтожается культурное наследие моей страны, происходит этническая чистка сербского населения. Это наша историческая территория. Албанцы ведь пришли только потом. Западный мир смотрит на эту трагедию с равнодушием», — посетовал посол.

Варварство XXI века

Председатель Международного фонда святого Саввы Освященного Александр Торшин отметил, что посмотрел фильм буквально на одном дыхании.

«То, что мы наблюдаем сегодня в Косово, иначе как варварством и не назовешь. Я хорошо знаю Сербию. Побывал на всех объектах, показанных в этом замечательном фильме. Могу подтвердить подлинность каждого его кадра. Все так и есть. И, откровенно говоря, даже хуже. Автор явно поберег нервы зрителей. Он не стал слишком сильно сгущать краски. Хотя должен сказать, что разрушения просто страшные. Варвары явно преследовали одну–единственную цель: чтобы православные храмы и монастыри больше уже никогда не могли возобновить свою работу. На фресках специально были сделаны насечки, а стены закоптили. Не знаю, какие должны быть применены нанотехнологии, чтобы очистить всю эту гарь», — печально вздохнул Александр Порфирьевич.

После выхода трейлера фильма автору начали открыто угрожать расправой. По словам Малагурского, реакция в соцсетях была чрезвычайно бурной, многие даже призывали его убить: «Албанские СМИ сразу объявили фильм сербской пропагандой. Хотя я просто показал правдиво то, что увидел собственными глазами».

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.