Кожаная юбка и желтое пальто: новый яркий образ Мелании Трамп

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Люблю!
10:50 07.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Дональд и Мелания Трамп на днях прилетели в город Цинциннати на границе штатов Огайо и Кентукки. По прибытии в аэропорт супруги разделились: президент обсудил с чиновниками экономические вопросы, а первая леди поехала в детскую больницу, где заботятся о детях, чьи родители были наркоманами.

«Она действительно интересовалась детьми», — рассказал один из сотрудников клиники.

 

Супруга Дональда Трампа взяла на руки маленькую девочку и познакомилась с ней, а потом с интересом наблюдала за игрой старших детей и попросила их научить ее играть.

 

 

Мелания Трамп, чей гардероб вызывает больше похвал, чем споров, и в этот раз до мелочей продумала образ. Первая леди США выбрала для официального визита в Цинциннати теплое сочетание двух цветов: желтого и коричневого. Трикотажная водолазка и пальто совпадали тон в тон, а кожаная юбка гармонировала с сумкой и перчатками. В дополнение – неизменные туфли на высоком каблуке, на этот раз с леопардовым рисунком.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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