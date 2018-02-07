Кожаная юбка и желтое пальто: новый яркий образ Мелании Трамп

«Она действительно интересовалась детьми», — рассказал один из сотрудников клиники.
Супруга Дональда Трампа взяла на руки маленькую девочку и познакомилась с ней, а потом с интересом наблюдала за игрой старших детей и попросила их научить ее играть.
Мелания Трамп, чей гардероб вызывает больше похвал, чем споров, и в этот раз до мелочей продумала образ. Первая леди США выбрала для официального визита в Цинциннати теплое сочетание двух цветов: желтого и коричневого. Трикотажная водолазка и пальто совпадали тон в тон, а кожаная юбка гармонировала с сумкой и перчатками. В дополнение – неизменные туфли на высоком каблуке, на этот раз с леопардовым рисунком.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.