По его словам, количество этих людей меняется, ведь они попадают туда на неопределенное время, а решения пересматриваются. Есть случаи, когда люди попадают туда на очень короткое время, в качестве запрета на посещение отдельных мероприятий.
Министр признал, что по его личному распоряжению в прошлом году в латвийских “черных списках” оказались 124 человека.
Говоря же о недавно выдворенных из страны российских журналистах Анатолии и Ольге Курлаевой, министр сказал, что на данный момент идет проверка их высказываний. Нельзя исключать, что они своими действиями нарушили общий кодекс Шенгенской зоны, у которой тоже есть свои списки.
Кроме этого, министр добавил, что перед празднованием столетия Латвии может увеличится число провокаций, но компетентные учреждения уже занимаются предотвращением подобных инцидентов.
Верной дорогой идёте, товарищи латыши!(В.И.Ленин)ха-ха-ха...« ответить
Krievijas sūdpilsoņus Latvijai nevajag. Sarakstus jāpaplašina!« ответить
ну пипец как расстроил:)« ответить
А что с козла взять ???« ответить
Тобишь парад педерастов, это не провокация? Это типо подарок Латвии на столетие.« ответить
Ну страшно нам. Мы даже сами себя ненавидим. А что делать?« ответить