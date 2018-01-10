Козловскис: в “черных списках” тысячи имен, а перед 100-летием их может стать больше(6)

Лента новостей
Дуэль с русским Гамлетом Поле брани духовной В канцелярии президента снова пролился золотой дождь Апелляции россиян рассмотрят все скопом — и это плохо Баскетболистка сборной Латвии женилась на своей подруге (фото) Укололся и заразился Танец в инвалидной коляске Латыши как космическая нация МИД разрешил голосовать за президента России в Латвии
Eще в разделе
В канцелярии президента снова пролился золотой дождь МИД разрешил голосовать за президента России в Латвии Впечатляет: cуд заставил президентскую канцелярию опубликовать зарплаты сотрудников Глава МВД: в ''черный список'' Латвии включено несколько тысяч человек Бывший коммунист Кирштейнс ненавидит евреев
Виталий Вавилкин
19:50 10.01.2018
Политика / Правительство

В латвийских “черных списках” находятся несколько тысяч человек, заявил сегодня в интервью передаче «Rīta panorāma» министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По его словам, количество этих людей меняется, ведь они попадают туда на неопределенное время, а решения пересматриваются. Есть случаи, когда люди попадают туда на очень короткое время, в качестве запрета на посещение отдельных мероприятий.

 

Министр признал, что по его личному распоряжению в прошлом году в латвийских “черных списках” оказались 124 человека.

 

Говоря же о недавно выдворенных из страны российских журналистах Анатолии и Ольге Курлаевой, министр сказал, что на данный момент идет проверка их высказываний. Нельзя исключать, что они своими действиями нарушили общий кодекс Шенгенской зоны, у которой тоже есть свои списки.

 

Кроме этого, министр добавил, что перед празднованием столетия Латвии может увеличится число провокаций, но компетентные учреждения уже занимаются предотвращением подобных инцидентов.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
37-ой год! 20:06 10:01:2018

Верной дорогой идёте, товарищи латыши!(В.И.Ленин)ха-ха-ха...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 20:12 10:01:2018

Krievijas sūdpilsoņus Latvijai nevajag. Sarakstus jāpaplašina!

« ответить
Profile_default
ну патриотус 20:20 10:01:2018

ну пипец как расстроил:)

« ответить
Profile_default
123 20:35 10:01:2018

А что с козла взять ???

« ответить
Profile_default
Петя 20:58 10:01:2018

Тобишь парад педерастов, это не провокация? Это типо подарок Латвии на столетие.

« ответить
Profile_default
Фигус 21:22 10:01:2018

Ну страшно нам. Мы даже сами себя ненавидим. А что делать?

« ответить

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV