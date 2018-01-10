В латвийских “черных списках” находятся несколько тысяч человек, заявил сегодня в интервью передаче «Rīta panorāma» министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По его словам, количество этих людей меняется, ведь они попадают туда на неопределенное время, а решения пересматриваются. Есть случаи, когда люди попадают туда на очень короткое время, в качестве запрета на посещение отдельных мероприятий.

Министр признал, что по его личному распоряжению в прошлом году в латвийских “черных списках” оказались 124 человека.

Говоря же о недавно выдворенных из страны российских журналистах Анатолии и Ольге Курлаевой, министр сказал, что на данный момент идет проверка их высказываний. Нельзя исключать, что они своими действиями нарушили общий кодекс Шенгенской зоны, у которой тоже есть свои списки.

Кроме этого, министр добавил, что перед празднованием столетия Латвии может увеличится число провокаций, но компетентные учреждения уже занимаются предотвращением подобных инцидентов.