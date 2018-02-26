Что бы ни говорили об уровне хоккейного турнира на Олимпиаде в Южной Корее, но финал с участием сборных ОАР (Олимпийские атлеты России) и Германии получился фееричным. Команда Олега Знарка и Хария Витолиньша сумела вырвать золотые медали на 9–й минуте овертайма благодаря точному броску Кирилла Капризова — 4:3.

Это первая победа российских хоккеистов на Олимпиаде за 26 лет.

На краю немецкой пропасти

На самом деле трудно даже представить, что творилось в душе Знарка и всего тренерского штаба еще за пару минут до конца третьего периода, когда немцы вышли вперед — 3:2. Что делать? Спасителем стал форвард СКА Никита Гусев, который при игре «пять на пять» с пустыми воротами сравнял счет, переведя игру в овертайм. Ну а там кому уже улыбнется удача… Другой молодой форвард, Кирилл Капризов, поставил победную точку в этой валидольной игре — 4:3.

А начиналось все с того, что на последней секунде первого периода Вячеслав Войнов прекрасным броском вывел россиян вперед — 1:0. Однако во втором отрезке немецким хоккеистам удалось отыграться: одна из редких контратак соперника завершилась голом Феликса Шютца, бывшего нападающего рижского «Динамо». В третьем периоде, на 54–й минуте, Гусев вновь вывел сборную России вперед, но уже через десять секунд Доминик Кагун, воспользовавшись несогласованными действиями обороны соперника, восстановил равновесие — 2:2.

Но для российской команды это было еще полбеды: Йонас Мюллер незадолго до финальной сирены отправил в ворота Василия Кошечкина третью шайбу — 3:2. До конца основного времени оставалось чуть более трех минут. «Красную машину» спас Никита Гусев, переведший игру в овертайм менее чем за минуту до финальной сирены, когда сборная ОАР действовала в меньшинстве и заменила вратаря на пятого полевого игрока. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Гусев опять отправил шайбу в ближний угол под правую руку немецкого голкипера — 3:3. В овертайме при игре в большинстве после передачи Никиты Гусева золотую шайбу в ворота Данни аус ден Биркена вколотил Кирилл Капризов. Финита!

Под российский гимн

Что было дальше? Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения (во время торжественной церемонии звучала музыка олимпийского гимна, так как россияне выступали в Пхенчхане в статусе спортсмены–олимпийцы из России и под олимпийским флагом).

В последний раз «Красная машина» выходила в финал Олимпиады в 1998 году, но уступила чехам со счетом 0:1. Олимпийского золота у россиян не было с 1992 года, когда в составе Объединенной команды они обыграли сборную Канады (3:1).

Ковальчук — самый ценный

Нападающий Илья Ковальчук признан был самым ценным игроком олимпийского турнира. В шести матчах он набрал семь очков (пять шайб плюс две результативные передачи). Отметим, что лучший игрок турнира определяется голосованием представителей СМИ.

В свою очередь Никита Гусев был признан лучшим нападающим Олимпиады по версии директората Международной федерации хоккея. В финале он оформил дубль и отдал две результативные передачи. В шести матчах Гусев набрал 12 очков (четыре шайбы и восемь передач), став лучшим бомбардиром олимпийского турнира.

Что касается символической сборной, то нападающие Илья Ковальчук, Павел Дацюк, защитник Вячеслав Войнов и вратарь Василий Кошечкин вошли в символическую сборную олимпийского турнира. Компанию им составили финский форвард Эли Толванен и канадский защитник Максим Норо.

Знарок: «Служу России!»

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что президент страны Владимир Путин поздравил его с победой на Олимпиаде.

«После матча на лавке мне звонил Владимир Владимирович, Медведев и Жуков.

Было очень приятно, поздравляли. Служу России», — сказал Знарок и, как всегда, накинулся на журналистов.

— Сложно сказать, что чувствовал за две минуты до конца третьего периода. Там было все — решение нужно было принять правильное в доли секунд.

Посчастливилось, что такое принял, сложилось. Этим золотом Олимпиады я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч для меня был самым важным в жизни. Есть ли силы и мотивация на новый олимпийский цикл? Не знаю. К сожалению, вы, журналисты, мне не помогаете. Я устал, буду сильно думать, стоит ли оставаться на посту главного тренера сборной России.

По поводу этих слов можно сказать только одно: победителей не судят…

Владимир ИВАНОВ.