«Краснодар» вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Основное время встречи, прошедшей в Краснодаре, завершилось вничью – 0:0. В сери пенальти (дополнительного времени не было) успешнее оказали игроки «Реала» – 3:0. Главным героем в серии стал голкипер мадридской команды Мохамет Рамос. Он отразил три удара (а вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов три мяча пропустил), в результате чего серия досрочно выявила победителя.
Таким образом, «Краснодар» выбыл из дальнейшей борьбы, как и юноши московского «Спартака», также в серии пенальти накануне в Милане уступившие местному «Интеру».
Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.
При этом победители групп сразу выходят напрямую, а команды, занявшие вторые места (в частности, «Спартак») встречаются с победителями групп Пути чемпионов — турнира, в котором выступают победители национальных юношеских чемпионатов (здесь как победитель юношеского Кубка РФС выступает ФК «Краснодар»).
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