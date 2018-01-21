Рижский православный камерный хор «Благовест», отметивший свою 27-ю годовщину, в минувшем году собрал невероятный урожай самых высоких профессиональных наград. Конечно, за прошедшие годы хор тоже побеждал и завоевывал призы, но прошлый год стал просто «бенефисом»!

Гран-при и ветераны

В 2017-м «Благовест» был удостоен двух Гран-при на III Европейской хоровой олимпиаде, которая проходила в июле в Риге. Гран-при наций и звания чемпион хор удостоился за выступление в номинации «Сакральная музыка», а второй Гран-при получил в результате состязания чемпионов, оказавшись лучшим.

Титул чемпиона коллектив получил еще на предыдущей олимпиаде, организованной, как и нынешняя, международной организацией, базирующейся в Германии, Interkultur. Тогда «Благовест» был удостоен золотого диплома и поэтому на нынешней состязался с другими чемпионами предыдущих конкурсов.

А в октябре на Международной хоровой олимпиаде Азии, которая проходила в столице Шри-Ланки Коломбо, хор участвовал как коллектив, уже удостоенный Гран-при, и снова стал лучшим! На этой олимпиаде, кроме участников из азиатских стран, были и европейцы — россияне, хорваты, поляки.

Мы с Оксаной Черкасовой, вторым дирижером и многолетней участницей хора, которая к тому же 30 лет возглавляет Русский камерный хор «Акколада», вспоминаем славную историю «Благовеста».

— Когда мы впервые в 1990-м собрались как коллектив, название наше было «Воскресение», — говорит она. — Съездили на свой первый концерт в санаторий «Беларусь» и решили, что станем «Благовестом». И сразу взяли курс на исполнение православной духовной музыки.

Создал хор и руководил им, как и до сего дня, тогда студент Рижской консерватории Александр Брандавс. Среди хористов были студенты музыкальных специальностей, участники других коллективов. Все тогда у нас были русские, православные. Некоторые перешли к нам из хора Юрия Глаголева «Перезвоны». А иные — из храмовых хоров. Ведь и сам Александр исполнял в то время обязанности регента в церкви Святого благоверного князя Алекснадра Невского.

Радушие отца Гирта

До сего дня среди 50 хористов есть ветераны, такие как Галина Николаевна Капелюшник, которая поет в «Благовесте» с первого дня! Она у нас как талисман: посещает абсолютно все репетиции, ездит во все наши поездки, посещает все оперы, театральные премьеры и концерты — мы все равняемся на нее. Иной раз сам устаешь: голова кружится и ноги болят, стоять трудно, а наша Галина Николаевна как огурчик. Говорим ей, что учимся у ее, как правильно жить и радоваться жизни.

Ездили в первые наши годы на хоровые фестивали в Польшу, Новокузнецк, Плес Ивановской области — это было очень интересно! Ездили на гастроли — соответственно, нужно было делать серьезный репертуар, появилось больше профессионалов, хотя хор у нас считается любительским.

Нас стали приглашать выступать в христианские молодежные лагеря «Тезе» — побывали в Венгрии, Австрии. И в одной такой поездке в 94-м году познакомились с католическим священником из Бельгии Гиртом Нерлионом. Отец Гирт пригласил нас выступить в своей стране. У нас завязались с ним тесные отношения, которые переросли в большую дружбу.

С тех пор мы почти каждый год выступаем по храмам и в залах бельгийских городов — принимают нас всегда великолепно, тепло, концерты проходят с аншлагом. А церкви и соборы там невероятной красоты и величия — такая архитектура, интерьеры, росписи!

В марте тоже собираемся в такую поездку. Слушатели уже знают наш репертуар и порой заказывают то, что хотели бы услышать. А мы с удовольствием разучиваем и исполняем. На этот раз поем духовные сочинения Арво Пярта и Сергея Рахманинова. А у отца Гирта в этом году юбилей, так что и ему устроим праздник!

«Такого больше нигде не найти...»

Живем по семьям бельгийцев — они нас принимают как родных, от чистого сердца, поэтому всегда хочется туда возвращаться. И мы действительно сроднились за эти годы, потому что в каждой поездке наши хористы останавливаются у одних и тех же людей. У них за эти годы уже выросли дети, родились внуки. А мы принимаем наших бельгийских друзей в Риге, когда они бывают у нас.

В том доме, где я живу обычно во время поездок, отец семейства — врач. И они еще с 90-х стали брать к себе на лето одного мальчика из Белоруссии, из Гомеля, попавшего в зону чернобыльского загрязнения. Каждый год он проводил у них все лето, они семьей ездили во Францию, в другие страны, на морские курорты. У них один сын и две дочки, и они всегда говорят, что этот белорусский мальчик — еще один их ребенок, второй сын.

— Знаю, что сегодня в хоре поет немало латышей. Что их влечет к русской духовной музыке?

— Это наши многолетние участники, которые до сих пор поют или раньше пели и в других хорах — «Латвия», оперном. Кто-то из них преподает в музыкальной школе или в вузе. Но они нам говорят, что то, что они получают от православной музыки, уникально и нигде в другом месте такого не находят. Мы порой предлагаем им спеть что-то из другой музыкальной сферы, но они протестуют: тогда мы уйдем. Мы, мол, здесь только ради православной музыки.

У нас же уникальный репертуар: православные духовные песнопения Чеснокова, Архангельского, Шмелева, сочинения русских композиторов — Рахманинова, Свиридова, Гречанинова, современных авторов — Шнитке, Беляева Дегтярева, Сидельникова, Вискова, Голованова. Николай Голованов в прежние годы был главным дирижером Бельшого театра, окончил Синодальное училище, всегда сохранял веру и даже был репрессирован за это... Его духовная музыка раньше нигде не исполнялась, а теперь, когда его уже нет на свете, родные стараются ее популяризировать. Она очень красивая, мелодичная. Берем в работу и сочинения латвийских авторов: Пелециса, Селицкого, Паулса. Иной раз поем и наши древние распевы.

В хоре много мужских голосов , теноров, в целом голосов пять, поэтому мы можем петь произведения, предназначенные для больших составов. Мы — как большой академический хор. Можем себе позволить исполнить произведения Гречанинова для двойных хоров. «Всенощную» и «Литургию» Рахманинова тоже не споешь маленьким церковным хором. Столь же сложен Концерт Шнитке на слова армянского средневекового христианского поэта Григора Нарекаци — очень любим это сочинение.

Еще привлекает к нам то, что жизнь коллектива очень интересная и насыщенная: поездки на фестивали, гастроли, участие в конкурсах, много концертов. Мы дружные, вместе отмечаем дни рождения, праздники — это тоже не везде найдешь сегодня.

Поэтому к нам очень интересные люди приходят, не обязательно связанные с музыкой — бухгалтеры, финансисты, специалисты IT-технологий. Но все мы прекрасно общаемся и дружим.

На концерте, который хор дал в церкви Святого Петра на Рождество, в зале было более 700 человек, и балкон был занят полностью — как никогда. Яблоку негда было упасть.

— Какие обязанности накладывает на человека исполнение русской духовной музыки? Хорошо бы, чтобы ее пели люди православные...

— У нас есть и православные, и католики, и лютеране. Но эта красота влечет сердца людей — возвышенные тексты, редкой красоты мелодии.

В праздник Крещения Господня малый состав «Благовеста», как уже много лет подряд, поет вечером в Сочельник, 18-го, и с утра 19 января две литургии в Свято-Троице-Задвинской церкви. Ведь наш худрук и дирижер Александр Брандавс — регент этого храма. Латыши-хористы с огромным удовольствием поют в нашем храме и порой сами переходят в православие. Такова мощь нашей традиции...

— Вы выпустили уже семь CD. Последний ваш, седьмой, диск «Во царствии Твоем», выпущенный к 25-летию коллектива, вышел в двойном варианте — вместе с исторической виниловой пластинкой...

— Да, это такая запоминающаяся акция. А винил — вообще экзотика. Люди ее могут сохранить как раритет. Записываемся обычно в Реформатской церкви на Марсталю, 10, — там лучшая в Риге акустика. И работаем с одним из лучших звукорежиссеров Карлисом Пинисом.

Мы сейчас подали свой последний альбом на латвийский конкурс «Золотой граммофон» в номинации «Лучшая запись академической музыки».

А сейчас готовимся уже к следующему концерту — на Пасху, разучиваем сочинения Великого Поста.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.