Красота вне времени: два образа 49-летней Кайли Миноуг в Париже

Певица выходила из отеля The Ritz в салатовом костюме в пижамном стиле. Полосатые блейзер и широкие штаны с завышенной талией Кайли дополнила босоножками на высоком каблуке и коричневой сумкой с шарфом.
А днем ранее Миноуг прошлась под вспышки репортеров в наряде в стиле casual: бежевом пуловере с V-образным вырезом, джинсах-клеш и меховом пальто. Звезда была с простой укладкой, глаза она выделила с помощью смоки, а кожу подчеркнула хайлайтером.
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