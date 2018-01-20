Красота вне времени: два образа 49-летней Кайли Миноуг в Париже

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Люблю!
18:45 19.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

В феврале прошлого года Кайли Миноуг разорвала помолвку с 30-летним актером Джошуа Сассом, после чего предпочла с головой уйти в работу: она активно трудилась над альбомом Golden. И вот совсем недавно знаменитость снова стала выходить в свет на радость папарацци. В среду 49-летнюю Миноуг заметили в Париже.

Певица выходила из отеля The Ritz в салатовом костюме в пижамном стиле. Полосатые блейзер и широкие штаны с завышенной талией Кайли дополнила босоножками на высоком каблуке и коричневой сумкой с шарфом.

 

 

 

А днем ранее Миноуг прошлась под вспышки репортеров в наряде в стиле casual: бежевом пуловере с V-образным вырезом, джинсах-клеш и меховом пальто. Звезда была с простой укладкой, глаза она выделила с помощью смоки, а кожу подчеркнула хайлайтером.

 

 

 

 

 

Elle / Фото
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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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