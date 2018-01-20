Красота вне времени: два образа 49-летней Кайли Миноуг в Париже

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В феврале прошлого года Кайли Миноуг разорвала помолвку с 30-летним актером Джошуа Сассом, после чего предпочла с головой уйти в работу: она активно трудилась над альбомом Golden. И вот совсем недавно знаменитость снова стала выходить в свет на радость папарацци. В среду 49-летнюю Миноуг заметили в Париже.