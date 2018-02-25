«Все это вызывает недоверие людей. Сейчас оказывается, что мы сами ничего не делаем, но если США сказали, мы сразу же ликвидируем третий крупнейший банк», — сказала Крейтусе.
Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в субботу с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.
Да ну? А ты и не знала?...« ответить
Ещё вчера эти тупоголовые обвиняли Кремль.« ответить
ты сам чмошник зомбированный и тупоголовый .иди молись на своего окурка плешивого царька« ответить
Срочно организовать контору по подсчету реального ущерба от США))))« ответить
кремлевские гопники пытаются везде проникнуть и даже в опу . а окурок царек педофил даже« ответить
Ну, ты видать спец по ... окурку, все у него видать отпробывал ?!)))« ответить
смерш - Малолетка XyEBA,что кроме этих двух предложений,вообще HИ XyЯ HE 3HAEШЬ,дебил малолетний!!!???« ответить
у крейтисе в советское время КГБешная кличка была - сестра« ответить
Конечно понятно,колония!« ответить
чужие танки разъезжают по сёлам и весям! а кто-то из лотышей ещё гундит про независимость!----ждём-с начала 100-дневнего прайда-----вот так и живём не ждём тишины----банки лопаются вдребезги, разнося вонь просроченной свободы.« ответить
Зачем колониям банки,полигоны вполне достаточно? Независимость, звучит гордо!))))« ответить
Странам с такой ,,независимостью,, под внешнем управлением праздновать гейпрайдом 100 летие самое то......А ведь могло быть иначе, но не дано(((((« ответить
ну и где ваша независимость ? уроды !« ответить
Огласите ВЕСЬ СПИСОК"НЕЗАВИСИМЫХ"стран в современном МИРЕ!« ответить
Китай Россия Иран и КНДР-все-список коротенький!« ответить