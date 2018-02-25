Крейтусе: Латвия ликвидирует третий по величине банк по указке США(37)

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Виталий Вавилкин
08:30 25.02.2018
Политика

Латвия действует по указке США, ликвидируя третий по величине банк в стране, заявила в интервью радиостанции Baltkom экс-спикер сейма (парламента) Латвии Илга Крейтусе.

«Все это вызывает недоверие людей. Сейчас оказывается, что мы сами ничего не делаем, но если США сказали, мы сразу же ликвидируем третий крупнейший банк», — сказала Крейтусе.

Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

 

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.

 

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в субботу с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (37)
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Сейчас оказывается, что мы сами ничего не делаем 08:50 25:02:2018

Да ну? А ты и не знала?...

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ну тупыеееее 10:11 25:02:2018

Ещё вчера эти тупоголовые обвиняли Кремль.

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смерш для тупве 12:47 25:02:2018

ты сам чмошник зомбированный и тупоголовый .иди молись на своего окурка плешивого царька

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шери 13:18 25:02:2018

Срочно организовать контору по подсчету реального ущерба от США))))

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смерш 14:54 25:02:2018

кремлевские гопники пытаются везде проникнуть и даже в опу . а окурок царек педофил даже

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полусмерш 15:47 25:02:2018

Ну, ты видать спец по ... окурку, все у него видать отпробывал ?!)))

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Слышь 15:54 25:02:2018

смерш - Малолетка XyEBA,что кроме этих двух предложений,вообще HИ XyЯ HE 3HAEШЬ,дебил малолетний!!!???

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хуторянен 19:06 25:02:2018

у крейтисе в советское время КГБешная кличка была - сестра

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Рио 09:07 25:02:2018

Конечно понятно,колония!

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10 дюймов 09:10 25:02:2018

чужие танки разъезжают по сёлам и весям! а кто-то из лотышей ещё гундит про независимость!----ждём-с начала 100-дневнего прайда-----вот так и живём не ждём тишины----банки лопаются вдребезги, разнося вонь просроченной свободы.

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шери 09:17 25:02:2018

Зачем колониям банки,полигоны вполне достаточно? Независимость, звучит гордо!))))

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шери 13:12 25:02:2018

Странам с такой ,,независимостью,, под внешнем управлением праздновать гейпрайдом 100 летие самое то......А ведь могло быть иначе, но не дано(((((

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60 09:23 25:02:2018

ну и где ваша независимость ? уроды !

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Ну и...? 11:21 25:02:2018

Огласите ВЕСЬ СПИСОК"НЕЗАВИСИМЫХ"стран в современном МИРЕ!

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ТТТ 15:53 25:02:2018

Китай Россия Иран и КНДР-все-список коротенький!

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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