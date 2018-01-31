«Кремлёвский доклад» Вашингтона оказался пшиком(6)

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Анатолий Тарасов
08:59 31.01.2018
В мире / Политика

Опубликованный Минфином США «кремлёвский доклад» был «предсказуемо» негативно воспринят в кругах российской политической элиты, однако не имел практических последствий для России, отмечает Le Temps.

«Вместо того, чтобы обрушиться на головы российской элиты, дамоклов меч продолжает над ней нависать», — так охарактеризовало швейцарское издание Le Temps публикацию американским Минфином списка из 114 российских чиновников и 96 миллиардеров, «предположительно имеющих тесные связи с Владимиром Путиным», в отношении которых могут быть введены санкции.

 

При этом, вопреки ожиданиям, дополнительные санкции не были введены ни в отношении российских оборонных предприятий, ни в отношении американцев, скупающих российские облигации федерального займа.

 

«Ни рубль, национальная валюта России, ни её финансовые рынки никак не отреагировали на публикацию списка», — отмечает издание.

 

Как сообщается в статье, в список попали «как минимум восемь миллиардеров, активно работающих в Швейцарии в сфере инвестиций, фондов и ходлингов».

 

Реакция российских официальных лиц, фигурирующих в списке, по мнению автора статьи, была предсказуемой. Так, Дмитрий Песков отметил, что «де-факто вся эта группа лиц названа врагами США», вице-премьер Аркадий Дворкович сравнил доклад с книжкой «Кто есть кто в российской политике», а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что «Америка открывает «экономическую Гуантанамо» для бизнеса по всему миру».

 

По мнению политолога консервативного направления Сергея Маркова, цель Вашингтона заключалась в том, чтобы побудить российскую элиту отказаться от поддержки Путина.

Однако, как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, новые санкции в отношении России, напротив, приведут к сплочению общества.

 

Президент России  Владимир Путин также отозвался о докладе как о «недружественном акте», отметив, что «за каждым из этих людей, за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны. Как отмечает издание, это уточнение для российского лидера крайне важно, поскольку «один из главных упрёков Путину со стороны российского населения — то, что он больше заботится об олигархах, чем о простых людях».

 

Таким образом, «расчёт Вашингтона на раскол в рядах элиты встретил устойчивое сопротивление внутри страны»,  — заключает издание. 

RT / Фото
Комментарии (6)
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CCCP 09:03 31:01:2018

Да, да, Фашингтонские ястребы поносят Трампа за бездействие санкций. Список это просто распечатка последнего журнала Форбс.

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Путин 09:08 31:01:2018

Путин в ответ на этот список отлично сказал: "Собака лает, а караван идёт".

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Путин 09:06 31:01:2018

Путин в ответ на этот список отлично сказал: "Собака лает, а караван идёт"

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забыли откуда взялась эта псевдоэлита 09:14 31:01:2018

А это предатели и враги русского народа разворовавшие и развалившие СССР. Пулю в затылок каждому по законам СССР они заслужили уже давно.

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123 10:07 31:01:2018

Похоже, что просто-напросто переписан телефонный справочник правительства, причем в почти полном составе. По странным обстоятельствам, в этот список не вошли Греф, Чубайс и Набиулина. Возникает вопрос: ПОЧЕМУ? Как сказал Медведев: невключение в список - верный повод увольться.

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3-й закон Ньютона 10:32 31:01:2018

Чем больше США принимают санкций против России, чем больше вредят ей, тем больше русские люди ненавидят США, её подкаблучников и все, что связано с насквозь лживым " мировым сообществом". Это враги!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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