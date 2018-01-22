Россия проявляет «далеко не добрососедский интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол», а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии. Русские специалисты вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов «тактике действий в составе подразделения», пишет The Washington Post.

Журналистка издания Энн Эплбаум утверждает: Россия готова использовать любые средства, чтобы «подорвать демократию и посеять недоверие» в западных странах. В странах Балтии, где проживает значительное количество русскоязычных, Россия может влиять посредством внедрения своих «агентов» в различные спортивные клубы, где занимаются единоборствами и стрельбой, пишет журналистка.

«Русские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов, как сказал один обозреватель, «тактике действий в составе подразделения». Бойцовские клубы, где ведется обучение «Системе», как называют практическое русское искусство самообороны и рукопашного боя, открыто рекламируют свою деятельность в столице Эстонии Таллине», — говорится в статье.

Увидела журналистка и угрозу национальной безопасности Латвии и Эстонии в игре страйкбол.

«В США и Британии в пейнтбол и страйкбол с его реалистичным оружием, стреляющим безобидными пластиковыми шариками и краской, играют на детских днях рождения, а также в компаниях, когда надо сплотить коллектив. Однако такие игры могут обрести и более конкретный, военизированный характер. На восточных рубежах Европы ими в определенной степени заинтересовалась Россия», — пишет Эплбаум.

Она отмечает, что латвийские власти «были страшно напуганы возможными связями с разведкой тех русских, которые прибыли в декабре в их страну, чтобы судить на соревнованиях по страйкболу, и депортировали их, назвав запланированное мероприятие «военным тактическим учением».

Эплбаум отмечает, что еще несколько лет над подобными домыслами все бы просто посмеялись, однако после воссоединения Крыма с РФ ситуация кардинально изменилась.

Статья примерно аналогичного содержания вышла и в Латвии. Анонимный автор исследования на странице InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление») утверждает, что спортивные единоборства используются Россией для продвижения своих политических интересов в Латвии, передает Baltnews.lv.

По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности.

В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.

Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими, даже информация о них чаще дается на русском языке и только иногда на латышском. В Риге среди тренеров и обучаемых также преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология, утверждает автор.