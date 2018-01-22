Кремль ищет в Латвии молодежь-предателей(14)

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Анатолий Тарасов
10:10 22.01.2018
Наша Латвия / Мнения

Россия проявляет «далеко не добрососедский интерес к русскоязычным игрокам в страйкбол», а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии. Русские специалисты вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов «тактике действий в составе подразделения», пишет The Washington Post.

Журналистка издания Энн Эплбаум утверждает: Россия готова использовать любые средства, чтобы «подорвать демократию и посеять недоверие» в западных странах. В странах Балтии, где проживает значительное количество русскоязычных, Россия может влиять посредством внедрения своих «агентов» в различные спортивные клубы, где занимаются единоборствами и стрельбой, пишет журналистка.

 

«Русские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов, как сказал один обозреватель, «тактике действий в составе подразделения». Бойцовские клубы, где ведется обучение «Системе», как называют практическое русское искусство самообороны и рукопашного боя, открыто рекламируют свою деятельность в столице Эстонии Таллине», — говорится в статье.

 

Увидела журналистка и угрозу национальной безопасности Латвии и Эстонии в игре страйкбол.

 

«В США и Британии в пейнтбол и страйкбол с его реалистичным оружием, стреляющим безобидными пластиковыми шариками и краской, играют на детских днях рождения, а также в компаниях, когда надо сплотить коллектив. Однако такие игры могут обрести и более конкретный, военизированный характер. На восточных рубежах Европы ими в определенной степени заинтересовалась Россия», — пишет Эплбаум.

 

Она отмечает, что латвийские власти «были страшно напуганы возможными связями с разведкой тех русских, которые прибыли в декабре в их страну, чтобы судить на соревнованиях по страйкболу, и депортировали их, назвав запланированное мероприятие «военным тактическим учением».

 

Эплбаум отмечает, что еще несколько лет над подобными домыслами все бы просто посмеялись, однако после воссоединения Крыма с РФ ситуация кардинально изменилась.

 

Статья примерно аналогичного содержания вышла и в Латвии. Анонимный автор исследования на странице InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление») утверждает, что спортивные единоборства используются Россией для продвижения своих политических интересов в Латвии, передает Baltnews.lv.

 

По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности.

 

В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.

 

Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими, даже информация о них чаще дается на русском языке и только иногда на латышском. В Риге среди тренеров и обучаемых также преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология, утверждает автор.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (14)
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Znots 10:18 22:01:2018

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

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CCCP 10:25 22:01:2018

Долго искать не надо! За 2000 евро в месяц 99% молодёжи предадут не только страну, но и свою мать родную.

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отс 10:27 22:01:2018

"Россия готова подорвать демократию". О какой демократии можно говорить в нынешней Латвии? Это полицейский русофобский режим.

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ВАСЯ 10:42 22:01:2018

! За 2000 евро в месяц 99% молодёжи предадут Страшно даже подумать что они могут сделать за 4000 евро Шаусмас

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Ну 11:53 22:01:2018

У нас не такие придурки живут как на Донбассе, какой нормальный человек захочет такого, звать Россию, и превратить место проживания в хаос, разруху..

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эксперт 12:17 22:01:2018

а ЛВ готовит всё ТИТУЛЬНОЕ население к ТОТАЛЬНОЙ войне включая несовершеннолетних и стариков против антифашистской РОССИИ, точно как ЙОЗЕФ ГЕБЕЛЬС учил своих нацистских баранов, хватит свои сраные брошуры распростронять - сопротивление РОССИИ до последнего латыша - как были шестёрки у АДОЛЬФА, так и сейчас шестёрки у 4 РЕЙХА из ФАШИНГТОНА.

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И в Латвии есть НОД 12:20 22:01:2018

Разруха и хаос в Латвии уже живут припеваючи. Единственное отличие от б.Украины в том, что тут не идёт война. Статья, конечно, бред сумасшедшего, но такое отношение показательное: русские здесь не воспринимаются абсолютно. Поэтому согласен с первым комментарием.

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Все в сослагательном наклонении 10:27 22:01:2018

Россия может влиять ....
Далее можно не читать...

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буч 10:28 22:01:2018

бойтесь поскребыши

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Ты суслика видишь? 10:40 22:01:2018

Журналистка издания Энн Эплбаум утверждает: Россия готова использовать любые средства, чтобы «подорвать демократию и посеять недоверие»

Во-первых, это не журналистка, а сказочница госдеповская, какой только бред не сочиняет за булку с маслом, просто диву даёшься! :)
Во-вторых, о какой демократии может идти речь в стране с узаконенным апартеидом в отношении самого большого в стране меньшинства?
и в-третьих, о каком доверии к правительству может идти речь, если молодёж из страны бежит как чёрт от ладана?
И в-четвёртых, а кто мешает "этнически правильной молодёжи" заниматься спортом и военными играми? У латышей есть такая возможность оплаченная властью - яурсарги! :)

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Долго искать не надо! За 2000 евро в месяц 99% молодёжи предадут 10:46 22:01:2018

МЕНЯ КАК ПЕНСИОНЕРА УСТРОИТ И 1000 евро

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вывод 11:16 22:01:2018

Ну а если быть честным, то таких желающих за 2000 евро легко наберётся 30% населения. Вывод очевиден: 30% готовы быть "предателями".
Их понять можно, страна проживания ущемляет их законы, люди без прав захотят иметь хорошую зарплату и будут правы.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? 