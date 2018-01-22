Журналистка издания Энн Эплбаум утверждает: Россия готова использовать любые средства, чтобы «подорвать демократию и посеять недоверие» в западных странах. В странах Балтии, где проживает значительное количество русскоязычных, Россия может влиять посредством внедрения своих «агентов» в различные спортивные клубы, где занимаются единоборствами и стрельбой, пишет журналистка.
«Русские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов, как сказал один обозреватель, «тактике действий в составе подразделения». Бойцовские клубы, где ведется обучение «Системе», как называют практическое русское искусство самообороны и рукопашного боя, открыто рекламируют свою деятельность в столице Эстонии Таллине», — говорится в статье.
Увидела журналистка и угрозу национальной безопасности Латвии и Эстонии в игре страйкбол.
«В США и Британии в пейнтбол и страйкбол с его реалистичным оружием, стреляющим безобидными пластиковыми шариками и краской, играют на детских днях рождения, а также в компаниях, когда надо сплотить коллектив. Однако такие игры могут обрести и более конкретный, военизированный характер. На восточных рубежах Европы ими в определенной степени заинтересовалась Россия», — пишет Эплбаум.
Она отмечает, что латвийские власти «были страшно напуганы возможными связями с разведкой тех русских, которые прибыли в декабре в их страну, чтобы судить на соревнованиях по страйкболу, и депортировали их, назвав запланированное мероприятие «военным тактическим учением».
Эплбаум отмечает, что еще несколько лет над подобными домыслами все бы просто посмеялись, однако после воссоединения Крыма с РФ ситуация кардинально изменилась.
Статья примерно аналогичного содержания вышла и в Латвии. Анонимный автор исследования на странице InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление») утверждает, что спортивные единоборства используются Россией для продвижения своих политических интересов в Латвии, передает Baltnews.lv.
По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности — спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности.
В подтверждение своих выводов автор выстраивает логическую схему.
Мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими, даже информация о них чаще дается на русском языке и только иногда на латышском. В Риге среди тренеров и обучаемых также преобладают русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также чуждая Латвии идеология, утверждает автор.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.« ответить
Долго искать не надо! За 2000 евро в месяц 99% молодёжи предадут не только страну, но и свою мать родную.« ответить
"Россия готова подорвать демократию". О какой демократии можно говорить в нынешней Латвии? Это полицейский русофобский режим.« ответить
! За 2000 евро в месяц 99% молодёжи предадут Страшно даже подумать что они могут сделать за 4000 евро Шаусмас« ответить
У нас не такие придурки живут как на Донбассе, какой нормальный человек захочет такого, звать Россию, и превратить место проживания в хаос, разруху..« ответить
а ЛВ готовит всё ТИТУЛЬНОЕ население к ТОТАЛЬНОЙ войне включая несовершеннолетних и стариков против антифашистской РОССИИ, точно как ЙОЗЕФ ГЕБЕЛЬС учил своих нацистских баранов, хватит свои сраные брошуры распростронять - сопротивление РОССИИ до последнего латыша - как были шестёрки у АДОЛЬФА, так и сейчас шестёрки у 4 РЕЙХА из ФАШИНГТОНА.« ответить
Разруха и хаос в Латвии уже живут припеваючи. Единственное отличие от б.Украины в том, что тут не идёт война. Статья, конечно, бред сумасшедшего, но такое отношение показательное: русские здесь не воспринимаются абсолютно. Поэтому согласен с первым комментарием.« ответить
Россия может влиять ....« ответить
Далее можно не читать...
бойтесь поскребыши« ответить
Журналистка издания Энн Эплбаум утверждает: Россия готова использовать любые средства, чтобы «подорвать демократию и посеять недоверие»« ответить
Во-первых, это не журналистка, а сказочница госдеповская, какой только бред не сочиняет за булку с маслом, просто диву даёшься! :)
Во-вторых, о какой демократии может идти речь в стране с узаконенным апартеидом в отношении самого большого в стране меньшинства?
и в-третьих, о каком доверии к правительству может идти речь, если молодёж из страны бежит как чёрт от ладана?
И в-четвёртых, а кто мешает "этнически правильной молодёжи" заниматься спортом и военными играми? У латышей есть такая возможность оплаченная властью - яурсарги! :)
МЕНЯ КАК ПЕНСИОНЕРА УСТРОИТ И 1000 евро« ответить
Ну а если быть честным, то таких желающих за 2000 евро легко наберётся 30% населения. Вывод очевиден: 30% готовы быть "предателями".« ответить
Их понять можно, страна проживания ущемляет их законы, люди без прав захотят иметь хорошую зарплату и будут правы.