Кремль: мы защитим российский бизнес от «брутальных посягательств» Запада(1)

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Ruinformer
Тимур Пушкарев
14:59 26.12.2017
В мире / Россия

Владимир Путин хочет защитить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств» на собственность предпринимателей в западных странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах главы государства о том, что в западных странах «в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности». Попытки посягательств на нее — незаконны и необоснованны, с ними неоднократно сталкивались российские власти и бизнесмены, подчеркнул представитель Кремля.

 

«Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, чем продление амнистии капитала поможет облегчить ущерб от санкций.

 

«Такая ненадежная атмосфера для инвестиций за рубежом, она, конечно, может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там», — добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что президент хочет создать комфортные условия для предпринимателей, которые захотят вернуть капиталы в страну.

 

Отвечая на вопрос, зачем России, в которой, исходя из заявлений главы государства, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные «бонусы» для бизнесменов, Песков ответил: «Нет пределов совершенству».

 

Накануне Путин выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в Россию, от выплаты 13-процентного налога.

 

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в России с 1 июля 2015-го до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. Взамен их освобождали от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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ваня 18:03 26:12:2017

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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