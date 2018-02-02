Владимир Путин переименовал один из российских авиационных истребительных полков в честь столицы Эстонии, сообщает The Independent. Это решение уже посчитали «откровенной попыткой запугивания». Лидеры бывшей советской Прибалтийской республики, скорее всего, воспримут его как провокацию, отмечает британское издание.

Глава Кремля Владимир Путин переименовал один из российских авиационных истребительных полков в честь столицы Эстонии, сообщает The Independent.

«Это решение лидеры бывшей советской Прибалтийской республики, скорее всего, воспримут как провокацию», — считает британское издание.

Президентским указом 23-му авиационному истребительному полку присвоено почётное наименование — Таллинский, уточняет The Independent.

Новое название подразделения служит целям «воспитания военнослужащих в духе верности воинскому долгу» и «сохранения славных воинских исторических традиций», говорится в указе президента Российской Федерации.

По мнению директора Центра российских, европейских и евразийских исследований Университета Бирмингема, доктора Дерека Аверра, переименование авиационного полка в честь «бывшего стратегического аванпоста Советского Союза» свидетельствует о том, что Москва задействует «политическую доктрину» с целью оказания влияния на Прибалтийские страны.

Британское издание также обращает внимание на то, что англоязычный новостной портал Upnorth и вовсе назвал переименование подразделения «откровенной попыткой запугивания» со стороны российского лидера.

«Во время Второй мировой войны Советский Союз сбросил тысячи бомб на Таллин в ходе многочисленных авианалётов. Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты», — подчёркивает The Independent.

В свою очередь, Великобритания в рамках операции Североатлантического альянса разместила войска в Эстонии для «отражения российской агрессии», напоминает британское издание.