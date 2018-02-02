Глава Кремля Владимир Путин переименовал один из российских авиационных истребительных полков в честь столицы Эстонии, сообщает The Independent.
«Это решение лидеры бывшей советской Прибалтийской республики, скорее всего, воспримут как провокацию», — считает британское издание.
Президентским указом 23-му авиационному истребительному полку присвоено почётное наименование — Таллинский, уточняет The Independent.
Новое название подразделения служит целям «воспитания военнослужащих в духе верности воинскому долгу» и «сохранения славных воинских исторических традиций», говорится в указе президента Российской Федерации.
По мнению директора Центра российских, европейских и евразийских исследований Университета Бирмингема, доктора Дерека Аверра, переименование авиационного полка в честь «бывшего стратегического аванпоста Советского Союза» свидетельствует о том, что Москва задействует «политическую доктрину» с целью оказания влияния на Прибалтийские страны.
Британское издание также обращает внимание на то, что англоязычный новостной портал Upnorth и вовсе назвал переименование подразделения «откровенной попыткой запугивания» со стороны российского лидера.
«Во время Второй мировой войны Советский Союз сбросил тысячи бомб на Таллин в ходе многочисленных авианалётов. Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты», — подчёркивает The Independent.
В свою очередь, Великобритания в рамках операции Североатлантического альянса разместила войска в Эстонии для «отражения российской агрессии», напоминает британское издание.
есть повод обосраться прибалтам от страха))))« ответить
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Бомбардировка Таллинна 9 марта 1944 года
Советская авиация дальнего действия бомбила Таллинн вечером 9 марта 1944 г. и рано утром 10 марта. Первая бомбардировка началась вечером в половине седьмого и продолжалась два с половиной часа. За ней последовала вторая в половине второго ночи, длившаяся полтора часа. Советские самолеты сбросили на жилые районы города примерно 1725 фугасных и 1500 зажигательных бомб, в результате чего были разрушены множество объектов гражданской инфраструктуры и более 6000 зданий, что составляло почти половину жилых зданий города в то время.Итоги двух налетов советской авиации на Таллин : 40% разрушенной городской застройки, 757 погибших, в том числе 586 гражданских лиц, 50 военнослужащих и 121 военнопленный (пленные красноармейцы, использовавшиеся немцами на работах в гавани). Около 20 000 человек остались без крова, в то время как военные объекты практически не постпадали. Особенно сильно пострадала улица Харью, попали бомбы и в театр "Эстония", где тогда как раз начинался концерт.
Это тебе укропские СМИ сказали? или англососы этот бред на майл скинули?« ответить
А сам-то совсем тупой? Хотя понятно, тролли -это самые недоразвитые быдла.
А может "союзничкам" про сожжённый Дрезден напомнить, где погибли десятки тысяч людей?! И ещё можно перечислять до бесконечности все "подвиги" англо-саксов против человечества! Самая кровавая и жестокая нация на Земле!« ответить
Vot ņemožet kremļovskij oleņ pod sebja ņeshoditj- takaja russkaja natura, a potom udevļajutsja, za čto jih vse tak ņenavidjat.« ответить
На очереди Рижский и Вильнюсский авиа полки НАШИ МИГи БУДУТ В Риге« ответить
«Во время Второй мировой войны Советский Союз сбросил тысячи бомб на Таллин в ходе многочисленных авианалётов. Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты», — подчёркивает The Independent.))))))))))))))))))))))« ответить
Мелкобриты The Independent! Не надо нагло врать! Учите историю, не демонстрируйте свою безграмотность, англососы!
После Сирии у окурка осталось 6 боеспособных самолетов . Какие бомбежки......« ответить
Главное, чтобы хуторское отребье само в свои бредни верило! :)« ответить
То-то сюрприз будет! :)))))
Naprimer Rezekne vaši hujeva ,,osvoboditeļi" s zemļoi sravnjaļi.« ответить
британское издание« ответить
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Napominaju britanskomu izdaniju - razmewenie inostrannyx (ili sobstvennyx) vojsk na territorii gosudarstvija v doktrine pribaltov nazyvaetsja oPPukaciej...
Tak chto gospoda oPPukanty pora izuchat' terminologiju...
Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты« ответить
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Jejeje... a tam, po sluchaju, nikogo krome mirnyx zhitelej ne sluchilos'?
Это давно уже не намёк, ибо тупые прибалтские "элиты" намёков не понимают в виду отсутствия мозгов! :)« ответить
Stape! Tut že posol sebja pjatkoi v grudj bjot, čo kacapi ņesoberajutsja na Baltiju napadatj.« ответить