Кремль намеками запугивает страны Балтии(15)

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Анатолий Тарасов
10:59 02.02.2018
В мире / Россия

Владимир Путин переименовал один из российских авиационных истребительных полков в честь столицы Эстонии, сообщает The Independent. Это решение уже посчитали «откровенной попыткой запугивания». Лидеры бывшей советской Прибалтийской республики, скорее всего, воспримут его как провокацию, отмечает британское издание.

Глава Кремля Владимир Путин переименовал один из российских авиационных истребительных полков в честь столицы Эстонии, сообщает The Independent.

 

«Это решение лидеры бывшей советской Прибалтийской республики, скорее всего, воспримут как провокацию», — считает британское издание.

 

Президентским указом 23-му авиационному истребительному полку присвоено почётное наименование — Таллинский, уточняет The Independent.

 

Новое название подразделения служит целям «воспитания военнослужащих в духе верности воинскому долгу» и «сохранения славных воинских исторических традиций», говорится в указе президента Российской Федерации.

 

По мнению директора Центра российских, европейских и евразийских исследований Университета Бирмингема, доктора Дерека Аверра, переименование авиационного полка в честь «бывшего стратегического аванпоста Советского Союза» свидетельствует о том, что Москва задействует «политическую доктрину» с целью оказания влияния на Прибалтийские страны.

 

Британское издание также обращает внимание на то, что англоязычный новостной портал Upnorth и вовсе назвал переименование подразделения «откровенной попыткой запугивания» со стороны российского лидера.

 

«Во время Второй мировой войны Советский Союз сбросил тысячи бомб на Таллин в ходе многочисленных авианалётов. Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты», — подчёркивает The Independent.

 

В свою очередь, Великобритания в рамках операции Североатлантического альянса разместила войска в Эстонии для «отражения российской агрессии», напоминает британское издание.

RT / Фото
Комментарии (15)
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смерш 11:03 02:02:2018

есть повод обосраться прибалтам от страха))))

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Видимо в честь этого... 11:35 02:02:2018


Бомбардировка Таллинна 9 марта 1944 года

Советская авиация дальнего действия бомбила Таллинн вечером 9 марта 1944 г. и рано утром 10 марта. Первая бомбардировка началась вечером в половине седьмого и продолжалась два с половиной часа. За ней последовала вторая в половине второго ночи, длившаяся полтора часа. Советские самолеты сбросили на жилые районы города примерно 1725 фугасных и 1500 зажигательных бомб, в результате чего были разрушены множество объектов гражданской инфраструктуры и более 6000 зданий, что составляло почти половину жилых зданий города в то время.Итоги двух налетов советской авиации на Таллин : 40% разрушенной городской застройки, 757 погибших, в том числе 586 гражданских лиц, 50 военнослужащих и 121 военнопленный (пленные красноармейцы, использовавшиеся немцами на работах в гавани). Около 20 000 человек остались без крова, в то время как военные объекты практически не постпадали. Особенно сильно пострадала улица Харью, попали бомбы и в театр "Эстония", где тогда как раз начинался концерт.

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копипостеру 11:49 02:02:2018

Это тебе укропские СМИ сказали? или англососы этот бред на майл скинули?
А сам-то совсем тупой? Хотя понятно, тролли -это самые недоразвитые быдла.

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Ты суслика видишь? 12:37 02:02:2018

А может "союзничкам" про сожжённый Дрезден напомнить, где погибли десятки тысяч людей?! И ещё можно перечислять до бесконечности все "подвиги" англо-саксов против человечества! Самая кровавая и жестокая нация на Земле!

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Vova 16:46 02:02:2018

Vot ņemožet kremļovskij oleņ pod sebja ņeshoditj- takaja russkaja natura, a potom udevļajutsja, za čto jih vse tak ņenavidjat.

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ВАСЯ 11:17 02:02:2018

На очереди Рижский и Вильнюсский авиа полки НАШИ МИГи БУДУТ В Риге

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Ну тупыыые! 11:42 02:02:2018

«Во время Второй мировой войны Советский Союз сбросил тысячи бомб на Таллин в ходе многочисленных авианалётов. Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты», — подчёркивает The Independent.))))))))))))))))))))))
Мелкобриты The Independent! Не надо нагло врать! Учите историю, не демонстрируйте свою безграмотность, англососы!

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хуторянен 12:35 02:02:2018

После Сирии у окурка осталось 6 боеспособных самолетов . Какие бомбежки......

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Ты суслика видишь? 12:39 02:02:2018

Главное, чтобы хуторское отребье само в свои бредни верило! :)
То-то сюрприз будет! :)))))

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Vova 16:48 02:02:2018

Naprimer Rezekne vaši hujeva ,,osvoboditeļi" s zemļoi sravnjaļi.

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Nek-to 11:17 02:02:2018

британское издание
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Napominaju britanskomu izdaniju - razmewenie inostrannyx (ili sobstvennyx) vojsk na territorii gosudarstvija v doktrine pribaltov nazyvaetsja oPPukaciej...
Tak chto gospoda oPPukanty pora izuchat' terminologiju...

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Nek-to 11:19 02:02:2018

Сотни людей, в основном мирные жители, были убиты
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Jejeje... a tam, po sluchaju, nikogo krome mirnyx zhitelej ne sluchilos'?

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Ты суслика видишь? 11:20 02:02:2018

Это давно уже не намёк, ибо тупые прибалтские "элиты" намёков не понимают в виду отсутствия мозгов! :)

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Vova 16:50 02:02:2018

Stape! Tut že posol sebja pjatkoi v grudj bjot, čo kacapi ņesoberajutsja na Baltiju napadatj.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)