В Кремле отвергли какую-либо связь между визитом секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Таиланд и задержанием в этой стране видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасии Вашукевич, известных как Алекс Лесли и Настя Рыбка. Но у Алексея Навального иное мнение. Патрушев срочно явился в Таиланд, чтобы добиться быстрой выдачи девушки ее гуру.

Задержанные в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга» граждане России, Белоруссии и Литвы нанесли ущерб репутации королевства. Об этом заявил в четверг представитель национальной полиции, пояснив, что «к ответственности привлекаются все без исключения иностранцы, нарушающие законы страны».

Накануне шестеро задержанных, среди которых видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, известные как Алекс Лесли и Настя Рыбка, были выпущены под залог. Но сразу после их вновь взяли под стражу, на этот раз сотрудники Иммиграционного бюро Таиланда, поскольку ведомство аннулировало их визы. Еще четверым фигурантом этого дела в выходе на свободу под залог судом было отказано.

Журналистам американского агентства ASSOCIATED PRESS удалось пробиться к задержанным во время их перевозки из Патайи в Бангкок.

— Почему вы были задержаны? — спрашивает репортер.

— Потому что кто-то заплатил, — отвечает Настя Рыбка.

— Россия воздействует на Тайланд в этом деле на самом высоком уровне, и мы ничего не можем сделать, — говорит в свою очередь Алекс Лесли.

Экс-глава ФСБ Патрушев полетел в Таиланд, чтобы Рыбка не попала в руки американцам Настя Рыбка (в миру Анастасия Вашукевич) в своем Instagram заявила, что «знает очень много» о вмешательстве... https://t.co/8TZns2M0Iw pic.twitter.com/vle8q3yZXE — Анатолий Курпасов (@kurpasov) March 1, 2018

Накануне местным СМИ и телеканалу Russia Today стало известно, что он передал записку в посольство США в Бангкоке, где просит у американских дипломатов защиты для задержанных полицией Таиланда. Ранее в своем инстаграме Настя Рыбка обратилась к «американской прессе» с предложением рассказать «недостающие детали паззла» о связи российских депутатов «с выборами в США».

— Госпожа Рыбка, что Вы знаете о связях президента Трампа с Россией? — спрашивает репортер ASSOCIATED PRESS.

— Я буду говорить только, когда окажусь в безопасном месте, извините!» — отвечает девушка.

В Госдепартаменте США не стали отвечать, будут ли предпринимать какие-либо действия по обращению российского блогера о предоставлении политического убежища и перенаправили журналистов в Министерство внутренней безопасности.

Как ожидается, под стражей залдержанные граждане РФ. Белоруссии и Литвы пробудут несколько месяцев вплоть до суда. После него, отмечают обозреватели, их ожидает депортация. При этом в случае с Вашукевич, ее вышлют в Минск, поскольку известная в России Настя Рыбка является гражданкой Белоруссии.

Вашукевич и Кириллов — ответчики по иску бизнесмена Олег Дерипаски, который обвиняет их в размещении в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согалсия.

Патрушев летит в Таиланд

Учитывая тесные связи Дерипаски с руководством Российской Федерации, журналисты связали задержание в Патайе с внезапным визитом в Тайланд секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

В Кремле какую-либо связь между визитом секретаря Совбеза в Таиланд и задержанием Алекса Лесли и Насти Рыбки отвергли. «Секретарь Совета безопасности России, безусловно, осуществляет международную деятельность, — заявил в частности пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно и, конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержанием российских граждан на территории Таиланда». Патрушев находится с визитом в Таиланде со вторника, 27 февраля. 1 марта он посетит Индонезию.

Иное мнение на этот счет у Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией которого обнародовал расследование, показавшее связи Насти Рыбки, Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько: «

«У этого задержания, скорее всего, есть какие-то политические мотивы, и оно не обошлось без острого желания России задержать ее вместе с этим Лесли. И кроме того заявления о том, что ее депортируют в Россию, а не в Белоруссию, ну прямо четко указывают на то, что здесь есть определенный заказ и какие-то люди хотят видеть ее в камере в России для того, чтобы научить ее уму-разуму».