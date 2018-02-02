Согласно статье на националистической странице в Facebook «ИнфоСопротивление», в 1990-е годы клубы боевых искусств «попали в поле интересов преимущественно русских криминальных кругов». Также, согласно автору публикации, единоборства возбуждают в человеке желания властвовать, а «авторитарные отношения между тренером и тренируемым, позволяют навязывать ученикам свои взгляды».
Кроме того, клубы боевых искусств якобы позволяют сокрыть непрозрачные денежные потоки, что, согласно статье, «позволяет России разваливать Латвию изнутри».
Помимо этого, по мнению автора публикации, достаточно посмотреть на страницы тренеров клубов в социальных сетях, и «станет видно, кто кому симпатизирует». Так, приводится пример бывшего члена партии «Согласие» и экс-депутата думы в волости Стопиню Юрия Васильева, который является президентом Латвийской академии кик-тай-бокса. В комментариях в соцсетях он раскритиковал Майдан и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, спортсмен негативно высказывался о пропаганде гомосексуализма, чем «подтвердил прокремлевскую ориентацию».
На это Васильев ответил, назвав статью «ИнфоСопротивления» полным бредом. По его словам, кикбоксингом люди приходят заниматься не из-за политики, и на международных соревнованиях они выступают под флагом Латвии, а не «под портретом Путина». Кроме того, спортсмен нашел другие фактические ошибки в публикации.
«Статья написана человеком, который плохо осведомлен о происходящем — начиная от спорта и заканчивая политикой. В статье сказано, что я состою в «Согласии» и являюсь депутатом думы в Стопини. Во-первых, я вышел из «Согласия» три года назад, во-вторых, с лета 2017 года не являюсь депутатом. И смею заверить, мои взгляды разделяют многие даже далекие от спорта люди, и латыши в том числе. Они, что, все агенты Кремля?», — возмутился Васильев.
истерику и русофобию раздувают русофобы-нацыки, которые хотят показать свою значимость, боятся, что их от"кормушки" отодвинут. Патриотизм этих дегенератов- это ширма, чтоб удерживаться на плаву.« ответить
Kogda imeješ delo s srusskimi, nado bit gotovim na ljubuju podlost.« ответить
когда имеешь дело с латышами-надо знать,что она уже внутри заложена заранее!« ответить
истерику и русофобию раздувают русофобы-нацыки, которые хотят показать свою значимость, боятся, что их от"кормушки" отодвинут. Патриотизм этих дегенератов- это ширма, чтоб удерживаться на плаву..« ответить
Зачем тратить время, силы и средства на страну с суицидальными наклонностями. Правильнее сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп-восточная мудрость.« ответить
Занимайтесь единоборствами и стрельбой. А то будет как на украине. Если быдло с оружием придёт за вами можете дать отпор и защитить родных.« ответить
каждый день одно и тоже,сколько можно людям пудрить мозги,занялись бы лучше делом,хоть что-то полезное сделали бы для людей,а то премии любят ,а работать наши калпи не хотят,всё пугают бабку длинным ,сами знаете чем !!!« ответить
каждый день одно и тоже,сколько можно людям пудыEзги,занялись бы лучше делом,хоть что-то полезное сделали бы для людей,а то премии любят ,а работать наши калпи не хотят,всё пугают бабку длинным ,сами знаете чем !!!5 чем !!!« ответить