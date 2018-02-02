Кремль разваливает Латвию изнутри?(11)

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Анатолий Тарасов
09:10 02.02.2018
Политика / Рига

В Facebook появилась публикация, в которой утверждается, что Кремль якобы готовит боевиков «для поддержки российских интересов» в Латвии через местные клубы единоборств. В необычной теории заговора разбирался Sputnik Latvija.

Согласно статье на националистической странице в Facebook «ИнфоСопротивление», в 1990-е годы клубы боевых искусств «попали в поле интересов преимущественно русских криминальных кругов». Также, согласно автору публикации, единоборства возбуждают в человеке желания властвовать, а «авторитарные отношения между тренером и тренируемым, позволяют навязывать ученикам свои взгляды».

 

Кроме того, клубы боевых искусств якобы позволяют сокрыть непрозрачные денежные потоки, что, согласно статье, «позволяет России разваливать Латвию изнутри».

 

Помимо этого, по мнению автора публикации, достаточно посмотреть на страницы тренеров клубов в социальных сетях, и «станет видно, кто кому симпатизирует». Так, приводится пример бывшего члена партии «Согласие» и экс-депутата думы в волости Стопиню Юрия Васильева, который является президентом Латвийской академии кик-тай-бокса. В комментариях в соцсетях он раскритиковал Майдан и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, спортсмен негативно высказывался о пропаганде гомосексуализма, чем «подтвердил прокремлевскую ориентацию».

 

На это Васильев ответил, назвав статью «ИнфоСопротивления» полным бредом. По его словам, кикбоксингом люди приходят заниматься не из-за политики, и на международных соревнованиях они выступают под флагом Латвии, а не «под портретом Путина». Кроме того, спортсмен нашел другие фактические ошибки в публикации.

 

«Статья написана человеком, который плохо осведомлен о происходящем — начиная от спорта и заканчивая политикой. В статье сказано, что я состою в «Согласии» и являюсь депутатом думы в Стопини. Во-первых, я вышел из «Согласия» три года назад, во-вторых, с лета 2017 года не являюсь депутатом. И смею заверить, мои взгляды разделяют многие даже далекие от спорта люди, и латыши в том числе. Они, что, все агенты Кремля?», — возмутился Васильев.

Sputnik / Фото
Комментарии (11)
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псевдо-патриоты истерят 09:29 02:02:2018

истерику и русофобию раздувают русофобы-нацыки, которые хотят показать свою значимость, боятся, что их от"кормушки" отодвинут. Патриотизм этих дегенератов- это ширма, чтоб удерживаться на плаву.

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Vova 09:41 02:02:2018

Kogda imeješ delo s srusskimi, nado bit gotovim na ljubuju podlost.

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народ Латвии-"скотоVove" 11:42 02:02:2018

когда имеешь дело с латышами-надо знать,что она уже внутри заложена заранее!

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псевдо-патриоты истерят 09:32 02:02:2018

истерику и русофобию раздувают русофобы-нацыки, которые хотят показать свою значимость, боятся, что их от"кормушки" отодвинут. Патриотизм этих дегенератов- это ширма, чтоб удерживаться на плаву..

« ответить
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Пророк 09:59 02:02:2018

Зачем тратить время, силы и средства на страну с суицидальными наклонностями. Правильнее сидеть и ждать, когда по реке проплывет труп-восточная мудрость.

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уке 10:02 02:02:2018

Занимайтесь единоборствами и стрельбой. А то будет как на украине. Если быдло с оружием придёт за вами можете дать отпор и защитить родных.

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Нина 10:27 02:02:2018

каждый день одно и тоже,сколько можно людям пудрить мозги,занялись бы лучше делом,хоть что-то полезное сделали бы для людей,а то премии любят ,а работать наши калпи не хотят,всё пугают бабку длинным ,сами знаете чем !!!

« ответить
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Нина 10:30 02:02:2018

каждый день одно и тоже,сколько можно людям пудыEзги,занялись бы лучше делом,хоть что-то полезное сделали бы для людей,а то премии любят ,а работать наши калпи не хотят,всё пугают бабку длинным ,сами знаете чем !!!5 чем !!!

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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