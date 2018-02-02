В Facebook появилась публикация, в которой утверждается, что Кремль якобы готовит боевиков «для поддержки российских интересов» в Латвии через местные клубы единоборств. В необычной теории заговора разбирался Sputnik Latvija.

Согласно статье на националистической странице в Facebook «ИнфоСопротивление», в 1990-е годы клубы боевых искусств «попали в поле интересов преимущественно русских криминальных кругов». Также, согласно автору публикации, единоборства возбуждают в человеке желания властвовать, а «авторитарные отношения между тренером и тренируемым, позволяют навязывать ученикам свои взгляды».

Кроме того, клубы боевых искусств якобы позволяют сокрыть непрозрачные денежные потоки, что, согласно статье, «позволяет России разваливать Латвию изнутри».

Помимо этого, по мнению автора публикации, достаточно посмотреть на страницы тренеров клубов в социальных сетях, и «станет видно, кто кому симпатизирует». Так, приводится пример бывшего члена партии «Согласие» и экс-депутата думы в волости Стопиню Юрия Васильева, который является президентом Латвийской академии кик-тай-бокса. В комментариях в соцсетях он раскритиковал Майдан и поддержал воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, спортсмен негативно высказывался о пропаганде гомосексуализма, чем «подтвердил прокремлевскую ориентацию».

На это Васильев ответил, назвав статью «ИнфоСопротивления» полным бредом. По его словам, кикбоксингом люди приходят заниматься не из-за политики, и на международных соревнованиях они выступают под флагом Латвии, а не «под портретом Путина». Кроме того, спортсмен нашел другие фактические ошибки в публикации.

«Статья написана человеком, который плохо осведомлен о происходящем — начиная от спорта и заканчивая политикой. В статье сказано, что я состою в «Согласии» и являюсь депутатом думы в Стопини. Во-первых, я вышел из «Согласия» три года назад, во-вторых, с лета 2017 года не являюсь депутатом. И смею заверить, мои взгляды разделяют многие даже далекие от спорта люди, и латыши в том числе. Они, что, все агенты Кремля?», — возмутился Васильев.