«FINMA, регулятор финансовых рынков маленькой Швейцарии, направил могущественному Путину оскорбительный сигнал — с помощью журналистов», — пишет Оливер Цильманн в Tages-Anzeiger.

В апреле 2016 года более ста СМИ по всему миру презентовали общественности «Панамские документы» — самую большую на сегодняшний день утечку данных. Досье показало, что друг Путина Сергей Ролдугин с помощью двух офшорных компаний контролировал доли в российской оборонной промышленности и медиаиндустрии. Счета с несколькими миллионами франков находились в «Газпромбанке» в Цюрихе. Решающую роль в «Газпромбанке» (Швейцария) играет семья зятя Путина, пишет корреспондент.

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA вел расследование два года, и на днях опубликовал сухое сообщение в СМИ под заголовком: «FINMA завершает производство по делу «Панамские документы». «Решение надзорного органа по «Газпромбанку» является уничтожающим, — полагает автор статьи: — выявлены серьезные недостатки в работе по противодействию отмыванию доходов, серьезные нарушения закона против отмывания нелегальных денег в течение более 10 лет. Банк больше не имеет права принимать частных клиентов. FINMA даже назначит инспектора для «Газпромбанка», сообщается в статье.

Один из сигналов, которые FINMA посылает таким образом Кремлю и путинскому окружению, которое управляло сделками «Газпрома», звучит так: «Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите», — говорится в статье.