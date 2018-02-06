Кремлю посылают жесткий сигнал(21)

Лента новостей
Американец превратил свой дом в приют для 300 кошек Депутатское слово Балоде Пара 80-летних пенсионеров из Салдуса живет в чудовищных условиях, не жалуясь на жизнь Эхо “Айнажи”: Сейм поручил проверить все латвийские психбольницы с детьми Кучинскис едет в Минск Абсурд: теряющей сознание от боли пациентке сказали ехать в Ригу своими силами 7 слов, которые говорят мудрые женщины Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В ожидании новых санкций
Eще в разделе
Цена горючего: правительство ошиблось на сантим, торговцы «не заметили» Гастарбайтерам можно будет платить всего на 20% больше, чем местным Евросоюз строит свой валютный фонд США — империя ворованных денег Богатейшие люди за день потеряли 114 миллиардов долларов
Анатолий Тарасов
08:39 06.02.2018
Экономика / Компании

«FINMA, регулятор финансовых рынков маленькой Швейцарии, направил могущественному Путину оскорбительный сигнал — с помощью журналистов», — пишет Оливер Цильманн в Tages-Anzeiger.

В апреле 2016 года более ста СМИ по всему миру презентовали общественности «Панамские документы» — самую большую на сегодняшний день утечку данных. Досье показало, что друг Путина Сергей Ролдугин с помощью двух офшорных компаний контролировал доли в российской оборонной промышленности и медиаиндустрии. Счета с несколькими миллионами франков находились в «Газпромбанке» в Цюрихе. Решающую роль в «Газпромбанке» (Швейцария) играет семья зятя Путина, пишет корреспондент.

 

Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA вел расследование два года, и на днях опубликовал сухое сообщение в СМИ под заголовком: «FINMA завершает производство по делу «Панамские документы». «Решение надзорного органа по «Газпромбанку» является уничтожающим, — полагает автор статьи: — выявлены серьезные недостатки в работе по противодействию отмыванию доходов, серьезные нарушения закона против отмывания нелегальных денег в течение более 10 лет. Банк больше не имеет права принимать частных клиентов. FINMA даже назначит инспектора для «Газпромбанка», сообщается в статье.

 

Один из сигналов, которые FINMA посылает таким образом Кремлю и путинскому окружению, которое управляло сделками «Газпрома», звучит так: «Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите», — говорится в статье.

InoPressa / Фото
Комментарии (21)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Третья "новость" за последние 40 минут 08:45 06:02:2018

И снова Кремль. Это точно латвийский портал?)))))

« ответить
Profile_default
вывод 09:04 06:02:2018

У меня такое ощущение, что я живу в России. С раннего утра и до позднего вечера
Россия, Путин, Путин, Россия... Судя по этим новостям, Россия - самая главная в мире
Великая Держава, если все новости только о ней..

« ответить
Profile_default
ИвАн 09:16 06:02:2018

«Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите» И чего тут оскорбительного? Это констатацияю

« ответить
Profile_default
X 10:05 06:02:2018

Если захотят....то смогут

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 08:46 06:02:2018

Šveicei taisnība, putinoidiem ir jānogriež finanses!

« ответить
Profile_default
ИвАн 08:57 06:02:2018

с этими афшорами свитанули пол мира даже премьера министра англии и королевы, а Путина так и не было в том списке, бугагага
а так правильно пускай ворюги в россию денешки возвращают, и всё пускают в оборонку, сильней матушка Россия будет

« ответить
Profile_default
Патриоту 09:00 06:02:2018

А ты по видимому южный мост строил,то есть пилил!!!

« ответить
Profile_default
ваня 09:02 06:02:2018

да это нахлебник скакол,жаба душит за матушку Россию, проскакал Вусраину теперь других учит жить

« ответить
Profile_default
СМЕРШ>>Latviešu patriots 09:03 06:02:2018

Ринкевич=ПИДОР - друг Вейониса))))))))))))

« ответить
Profile_default
;-\ 09:05 06:02:2018

Правильно писать- педриот. Смесь идиота с сами знаете кем.

« ответить
Profile_default
Саня 09:01 06:02:2018

Закройте эти счета, в чём проблема-то?
Пусть в сберкассе хранит наворованное.

« ответить
Profile_default
:-) 09:03 06:02:2018

Как я понимаю «Панамские документы» содержали всего одну строку- Путин и его друзья.

« ответить
Profile_default
:-))) 09:13 06:02:2018

Кремлю посылают- Кремль посылает...

« ответить
123

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV