В апреле 2016 года более ста СМИ по всему миру презентовали общественности «Панамские документы» — самую большую на сегодняшний день утечку данных. Досье показало, что друг Путина Сергей Ролдугин с помощью двух офшорных компаний контролировал доли в российской оборонной промышленности и медиаиндустрии. Счета с несколькими миллионами франков находились в «Газпромбанке» в Цюрихе. Решающую роль в «Газпромбанке» (Швейцария) играет семья зятя Путина, пишет корреспондент.
Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA вел расследование два года, и на днях опубликовал сухое сообщение в СМИ под заголовком: «FINMA завершает производство по делу «Панамские документы». «Решение надзорного органа по «Газпромбанку» является уничтожающим, — полагает автор статьи: — выявлены серьезные недостатки в работе по противодействию отмыванию доходов, серьезные нарушения закона против отмывания нелегальных денег в течение более 10 лет. Банк больше не имеет права принимать частных клиентов. FINMA даже назначит инспектора для «Газпромбанка», сообщается в статье.
Один из сигналов, которые FINMA посылает таким образом Кремлю и путинскому окружению, которое управляло сделками «Газпрома», звучит так: «Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите», — говорится в статье.
И снова Кремль. Это точно латвийский портал?)))))« ответить
У меня такое ощущение, что я живу в России. С раннего утра и до позднего вечера« ответить
Россия, Путин, Путин, Россия... Судя по этим новостям, Россия - самая главная в мире
Великая Держава, если все новости только о ней..
«Вы не можете делать в Швейцарии все, что захотите» И чего тут оскорбительного? Это констатацияю« ответить
Если захотят....то смогут« ответить
Šveicei taisnība, putinoidiem ir jānogriež finanses!« ответить
с этими афшорами свитанули пол мира даже премьера министра англии и королевы, а Путина так и не было в том списке, бугагага« ответить
а так правильно пускай ворюги в россию денешки возвращают, и всё пускают в оборонку, сильней матушка Россия будет
А ты по видимому южный мост строил,то есть пилил!!!« ответить
да это нахлебник скакол,жаба душит за матушку Россию, проскакал Вусраину теперь других учит жить« ответить
Ринкевич=ПИДОР - друг Вейониса))))))))))))« ответить
Правильно писать- педриот. Смесь идиота с сами знаете кем.« ответить
Закройте эти счета, в чём проблема-то?« ответить
Пусть в сберкассе хранит наворованное.
Как я понимаю «Панамские документы» содержали всего одну строку- Путин и его друзья.« ответить
Кремлю посылают- Кремль посылает...« ответить