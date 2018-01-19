19 января — Крещение Господне, двунадесятый непереходящий праздник, венчающий Святочные дни.

В этот день Господь, который не имел нужды креститься, потому что был безгрешен, пришел на реку Иордан к Иоанну Крестителю. Святой Иоанн же на это сказал, что недостоин развязать ремень обуви этого человека, однако же по велению Божию должен Его крестить. Потому что Бог пожелал в этот день явить себя людям.

Во время Крещения было явление трех ликов Божества, отсюда и второе название праздника — Богоявление. Святой Дух в виде голубя слетел с Небес, а голос Бога–отца провозгласил: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение».

18 января с 7.15, а 19–го с 8.30 в кафедральном соборе Рождества Христова литургию с Чином великого освящения воды отслужит Митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

В этот день вода во всех водоемах Земли освящается, даже в водопроводе. Во всех храмах под открытым небом, на реках, прудах и колодцах проходит Чин Великого освящения воды. Верующие набирают крещенскую воду, обладающую самой большой целебной силой, и хранят ее весь год, освящают свои дома и пьют с молитвой натощак — она благоприятно воздействует на душу и тело. Святая вода называется «великая агиасма», то есть святыня.

Повсюду в православном мире вырубают во льду иордани (в южных странах, естественно, льда нет) и окунаются в прорубь, смывая с себя все грехи святочного веселья.

Уже седьмой год как в Риге возобновлена с 1930–х годов латвийская традиция, когда крестный ход шел от Христорождественского собора и до реки, возглавляемый Архиепископом Рижским и всея Латвии Иоанном (Поммером), к иордани на Даугаве. Владыка Иоанн освящал воду, и верующие с молитвой окунались.

По благословению Митрополита Рижского и всея Латвии Александра в Риге 19 января проводится Чин Великого освящения воды на Даугаве — в 13 часов у статуи Большого Кристапа. Приглашаются не только все православные, но и верующие других конфессий.

Как заведено, пройдет водосвятный молебен с окунанием. Здесь всегда все очень удобно устроено — деревянные мостки, ведущие в воду, коврик на ступеньках набережной, раздевалки и палатки с горячим чаем и булочками. Обычно, чтобы окунуться, выстраивается целая очередь. Радостно всем, светло.

А ведь какая это ко всему закалка организма! И физическая, и психическая. Поэтому из тяжелейших испытаний, которые выпадали на долю нашего народа, он всегда выходил с честью. Почему же мы, потомки славян, не должны последовать этим в высшей степени благодатным, благотворным примерам? Ведь нам тоже надо зарядиться мужеством для сегодняшней во многом безумной жизни. В первую очередь, чтобы сохранить ясность ума и здравость суждений обо всем. Ну и, конечно, по возможности не болеть — капитализм больных работников выбрасывает на улицу.

Но все же организаторы Крещенского праздника на Даугаве предупреждают — каждому нужно проявить здравомыслие и хорошо подумать, могу ли я позволить себе по своему физическому состоянию, здоровью окунание в ледяную воду? Чтобы это произошло благоговейно и правильно, а не ради куража и сознания, что смог преодолеть себя.

А если все это соблюдено — чего же лучше? Окунемся же с молитвой в иордань!

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Фото ТАСС — Предоставлено Фондом ВАРП.