Кресло Кутриса спасут

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газета Сегодня
18:30 31.01.2018
газета Сегодня / Политика

Нынешнему сейму осталось работать уже менее 9 месяцев. Казалось бы, можно обойтись уже без кадровых интриг. Ан нет! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Без интриг слугам народа было бы скучно. А тут еще и повод подвернулся: фракция «От сердца — Латвии» распалась, и Региональное объединение вдруг вспомнило, что одно из мест в президиуме сейме занимает представитель распавшейся фракции Гунарс Кутрис. 

 

Мы уже сообщали о том, что также находящееся в оппозиции Региональное объединение начало подковерную борьбу за смещение Кутриса с должности заместителя секретаря президиума парламента. И вот вчера выяснилось, что скорее всего завтра на пленарном заседании регионалы эту борьбу проиграют. 

 

А именно: им не удастся снять Кутриса и посадить на его место нового лидера РО Неллию Клейнбергу. Часть правящих депутатов решили, что нет смысла делать перестановки в президиуме за 9 месяцев до завершения работы парламента. 

Да и потом господин Кутрис все–таки уважаемый юрист, бывший председатель Конституционного суда. Как–то некрасиво будет его выкидывать с насиженного кресла. Так же считают и депутаты крупнейшей фракции сейма — «Согласия». 

Поэтому наверняка попытка РО провести кадровую рокировку завершится провалом. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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