Кресло Кутриса спасут

Нынешнему сейму осталось работать уже менее 9 месяцев. Казалось бы, можно обойтись уже без кадровых интриг. Ан нет! — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Без интриг слугам народа было бы скучно. А тут еще и повод подвернулся: фракция «От сердца — Латвии» распалась, и Региональное объединение вдруг вспомнило, что одно из мест в президиуме сейме занимает представитель распавшейся фракции Гунарс Кутрис.

Мы уже сообщали о том, что также находящееся в оппозиции Региональное объединение начало подковерную борьбу за смещение Кутриса с должности заместителя секретаря президиума парламента. И вот вчера выяснилось, что скорее всего завтра на пленарном заседании регионалы эту борьбу проиграют.

А именно: им не удастся снять Кутриса и посадить на его место нового лидера РО Неллию Клейнбергу. Часть правящих депутатов решили, что нет смысла делать перестановки в президиуме за 9 месяцев до завершения работы парламента.

Да и потом господин Кутрис все–таки уважаемый юрист, бывший председатель Конституционного суда. Как–то некрасиво будет его выкидывать с насиженного кресла. Так же считают и депутаты крупнейшей фракции сейма — «Согласия».

Поэтому наверняка попытка РО провести кадровую рокировку завершится провалом.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.