Решение о ликвидации «ABLV Bank» в настоящее время не стоит на повестке дня. Это лишь один из вариантов, так как все еще возможны и другие пути разрешения ситуации, заявила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иева Уплея.

Она подчеркнула, что решение о ликвидации банка еще не принято. «Вчера на пресс-конференции руководитель КРФК Петерс Путниньш четко и ясно заявил, что решение о ликвидации на данный момент не стоит на повестке дня», — сказала представитель комиссии.

Уплея пояснила, что ликвидация — только один из способов, как в дальнейшем может развиваться ситуация с «ABLV Bank», и все еще возможны другие варианты действий. «В ситуации, когда в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов, возможны несколько решений. Да, одним из них теоретически является ликвидация. Но нет оснований как-то особо выделять ее среди других решений», — сказала представитель КРФК.

Она пообещала, что в понедельник КРФК предоставит юридическое разъяснение о том, какие еще решения возможны в случае «ABLV Bank». «В настоящее время все говорят только об одном способе. Но Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем заявлении пояснил лишь теоретические возможности, и выделять среди них какую-то одну некорректно», — сказала руководитель отдела коммуникации КРФК.

По словам Уплеи, комментировать, какое решение стоит на повестке КРФК, она не может. «О надзорных действиях в отношении конкретного участника рынка, который работает в таком режиме, как сейчас, и у которого по-прежнему действует лицензия, мы не можем ничего комментировать», — сказала она.

В то же время, как отметила Уплея, общество должно знать, что произойдет с «ABLV Bank», поэтому, как только будет принято решение, комиссия об этом проинформирует.

Как сообщалось, КРФК не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции «ABLV Bank», которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», — сказал Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов.

Как сообщалось, в течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.

«FinCEN» планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.