Крик о помощи: 16-летняя девушка пропала по пути в рижскую церковь

По информации полиции, девушка вышла из своего дома в Личи в 25 февраля в 9:10 и до сих пор не вернулась. В последний раз Лауру видели на остановке около дома, откуда она планировала поехать в католическую церковь в Риге, на улице Дарзциема.
Приметы: худощавое телосложение, рост 162 см, черные окрашенные волосы до плеч.
Была одета в черное длинное пальто, красную или белую шапку, синие или черные штаны, разноцветные полудлинные сапоги.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лауры, просьба звонить в полицию по телефонам 67895200 или 110.
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