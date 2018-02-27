Крик о помощи: 16-летняя девушка пропала по пути в рижскую церковь

Госполиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Лауру Круминю, пропавшую по пути в церковь.

По информации полиции, девушка вышла из своего дома в Личи в 25 февраля в 9:10 и до сих пор не вернулась. В последний раз Лауру видели на остановке около дома, откуда она планировала поехать в католическую церковь в Риге, на улице Дарзциема.

Приметы: худощавое телосложение, рост 162 см, черные окрашенные волосы до плеч.

Была одета в черное длинное пальто, красную или белую шапку, синие или черные штаны, разноцветные полудлинные сапоги.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лауры, просьба звонить в полицию по телефонам 67895200 или 110.