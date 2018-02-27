Крик о помощи: 16-летняя девушка пропала по пути в рижскую церковь

Лента новостей
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» В Вашингтоне открыли площадь Немцова Оперы Риги и Таллина гостят друг у друга Ким Кардашьян снялась для обложки индийского Vogue Как не испортить очки и правильно за ними ухаживать 50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными И учёба, и песня, и жизнь! Актер Гаркалин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар
Eще в разделе
Из-за краха ABLV заморожен ряд крупных проектов. Строители уже «воют» Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар Врач в шоке: в Кенгарагсе ждут, что русский язык станет вторым государственным Латвия теряет кормильщиков: сотни людей и тысячи их детей останутся без средств Завтра латвийцев ждет самый холодный день этой зимы!
Виталий Вавилкин
18:20 27.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Госполиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Лауру Круминю, пропавшую по пути в церковь.

По информации полиции, девушка вышла из своего дома в Личи в 25 февраля в 9:10 и до сих пор не вернулась. В последний раз Лауру видели на остановке около дома, откуда она планировала поехать в католическую церковь в Риге, на улице Дарзциема.

 

Приметы: худощавое телосложение, рост 162 см, черные окрашенные волосы до плеч.

 

Была одета в черное длинное пальто, красную или белую шапку, синие или черные штаны, разноцветные полудлинные сапоги.

 

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Лауры, просьба звонить в полицию по телефонам 67895200 или 110.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV