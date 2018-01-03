Крик о помощи: девушка пытается найти отца, пропавшего без вести во время праздников

Молодая девушка по имени Ливия пытается найти своего отца, пропавшего во время праздников.
“26 декабря мой отец Янис Романчук вышел из дома в Вилянах и не появился по сей день. Верю в силу фейсбука. Если кто-то видел и слышал что-то, просьба связаться с моей мамой по телефону 25974643”, — написала она на своей фейсбук о помощи.
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