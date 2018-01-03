Крик о помощи: девушка пытается найти отца, пропавшего без вести во время праздников

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Виталий Вавилкин
16:50 03.01.2018
Наша Латвия / Социум

В латвийском сегменте социальных сетей стремительно распространяется очередной призыв о помощи.

Молодая девушка по имени Ливия пытается найти своего отца, пропавшего во время праздников.

 

“26 декабря мой отец Янис Романчук вышел из дома в Вилянах и не появился по сей день. Верю в силу фейсбука. Если кто-то видел и слышал что-то, просьба связаться с моей мамой по телефону 25974643”, — написала она на своей фейсбук о помощи.

Vesti.lv / Фото
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