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Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» распространила в соцсетях тревожное сообщение о рижском пенсионере, оказавшимся в крайне неприятной ситуации.

Одинокий пенсионер живет в Риге на Виенибас гатве.

По словам представителей организации, мужчина приобрел на последние деньги дров на зиму, однако большая их часть оказалась негодной для топки.

Как это обычно бывает, поставщики согласились обменять лишь малую часть негодных дров на нормальные.

“С наступлением морозов дров становится все меньше. ПРОСИМ вас помочь пенсионеру дровами, чтобы старику и его животным не пришлось страдать в суровые морозы”, — призывает организация.