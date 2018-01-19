Одинокий пенсионер живет в Риге на Виенибас гатве.
По словам представителей организации, мужчина приобрел на последние деньги дров на зиму, однако большая их часть оказалась негодной для топки.
Как это обычно бывает, поставщики согласились обменять лишь малую часть негодных дров на нормальные.
“С наступлением морозов дров становится все меньше. ПРОСИМ вас помочь пенсионеру дровами, чтобы старику и его животным не пришлось страдать в суровые морозы”, — призывает организация.
Тут полиция должна подключиться. Кто обманул старика с дровами, которые не горят?« ответить
всех депутатов расстрелять« ответить
Ну, дурость у вас зашкаливает.... по моему, вы по жизни просто озлоблены на всех....ТОВАРИШ СТАЛИН!« ответить
не понимаю ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ .....Н И К О Г Д А .....НЕ ПОМОГАЕТ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ.« ответить
Сгорел дом - семья осталась ни с чем - ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
Мать с ребёнком - не хватает питание , нету кроватки - ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
Ведь в Европейской стране такие проблемы не народ помогает , А ГОСУДАРСТВО. ПОЧЕМУ В ЛАТВИИ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ДАЁТ НИЩЕНСКИЕ ПОСОБИЯ И ВСЁ. МОЖЕТ ПОРА РЕОРГАНИЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ И ОБЯЗАННОСТИ.....
Неужели чиновникам-дармоедам не стыдно за нищенские пенсии и за то, что пенсионеры существуют, а не живут.« ответить
А ПОЧЕМУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛАТВИИ« ответить
НЕ
ПОМОГАЕТ НИЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ...
А ГДЕ ГНИЛЬМЫСТОБОЙ и ЕГО ПОДЕЛЬНИК АМЭРИКС
ИЗ
РИЖСКОЙ ДУМЫ?!ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РИЖСКОЙ ДУМЫ
НЕ ПОМОГАЕТ НИЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РИГИ?!
ПОЧЕМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ США,ЕВРОПЫ МОЛЧАТ?!
ПОЧЕМУ ООН РАГРАБЛЕННОЙ ЕВРОПЕЙЦАМИ АФРИКЕ
ПОМОГАЕТ,а В ЖОПУ НИЩЕЙ,РАЗГРАБЛЕННОЙ США ЛАТВИИ НЕ ПОМОГАЕТ?!
Статью написали, а куда перечислить -нет.« ответить