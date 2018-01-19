Крик о помощи: из-за человеческой непорядочности рижский пенсионер замерзает заживо(8)

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иллюстративное фото
Виталий Вавилкин
16:40 18.01.2018
Наша Латвия / Социум

Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» распространила в соцсетях тревожное сообщение о рижском пенсионере, оказавшимся в крайне неприятной ситуации.

Одинокий пенсионер живет в Риге на Виенибас гатве.

 

По словам представителей организации, мужчина приобрел на последние деньги дров на зиму, однако большая их часть оказалась негодной для топки.

 

Как это обычно бывает, поставщики согласились обменять лишь малую часть негодных дров на нормальные.

 

“С наступлением морозов дров становится все меньше. ПРОСИМ вас помочь пенсионеру дровами, чтобы старику и его животным не пришлось страдать в суровые морозы”, — призывает организация.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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помощь от полиции 16:49 18:01:2018

Тут полиция должна подключиться. Кто обманул старика с дровами, которые не горят?

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1 16:50 18:01:2018

всех депутатов расстрелять

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ХХЗ 17:05 18:01:2018

Ну, дурость у вас зашкаливает.... по моему, вы по жизни просто озлоблены на всех....ТОВАРИШ СТАЛИН!

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мама 16:54 18:01:2018

не понимаю ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ .....Н И К О Г Д А .....НЕ ПОМОГАЕТ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ.
Сгорел дом - семья осталась ни с чем - ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
Мать с ребёнком - не хватает питание , нету кроватки - ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
Ведь в Европейской стране такие проблемы не народ помогает , А ГОСУДАРСТВО. ПОЧЕМУ В ЛАТВИИ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ДАЁТ НИЩЕНСКИЕ ПОСОБИЯ И ВСЁ. МОЖЕТ ПОРА РЕОРГАНИЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ, ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ И ОБЯЗАННОСТИ.....

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воры в законе 17:08 18:01:2018

Неужели чиновникам-дармоедам не стыдно за нищенские пенсии и за то, что пенсионеры существуют, а не живут.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:04 18:01:2018

А ПОЧЕМУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛАТВИИ
НЕ
ПОМОГАЕТ НИЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ...
А ГДЕ ГНИЛЬМЫСТОБОЙ и ЕГО ПОДЕЛЬНИК АМЭРИКС
ИЗ
РИЖСКОЙ ДУМЫ?!ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РИЖСКОЙ ДУМЫ
НЕ ПОМОГАЕТ НИЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ РИГИ?!
ПОЧЕМУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ США,ЕВРОПЫ МОЛЧАТ?!
ПОЧЕМУ ООН РАГРАБЛЕННОЙ ЕВРОПЕЙЦАМИ АФРИКЕ
ПОМОГАЕТ,а В ЖОПУ НИЩЕЙ,РАЗГРАБЛЕННОЙ США ЛАТВИИ НЕ ПОМОГАЕТ?!

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Странно 20:13 18:01:2018

Статью написали, а куда перечислить -нет.

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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