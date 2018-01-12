Крик о помощи: неизвестный водитель в Риге сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся(6)

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Виталий Вавилкин
19:45 12.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В латвийском сегменте соцсетей распространяется очередной призыв о помощи. Вчера вечером в Риге на пешеходном переходе была сбита девушка. Жителей и гостей города призывают помочь в поиске виновника.

Соответствующее сообщение было опубликовано по имени Илона, которая стала невольным свидетелем аварии.

 

“Ребят, сегодня (10.01.2018) стала свидетелем жуткого происшествия — на пешеходном переходе сбили девушку. Это произошло около 17:55-17:58 на переходе у Густава Земгалес Гатве 67 (это рядом с перекрестком с улицей Раунас). Виновный водитель на красном (бордовом) пикапе/универсале двигался по направлению от Бривибас в сторону Пурвциемса и после того как сбил девушку, скрылся с места происшествия (умчался по улице Раунас).

 

Свидетели есть, но дополнительные показания точно помогут поскорее найти виновного! Машин было очень много в обоих направлениях и я верю,что могут еще отозваться люди, которые находились там в это время и видели происшедшее.

 

Если вы или ваши знакомые ехали (или проходили) по этому участку в районе 17:40-18:00 и видели как это произошло, пожалуйста обратитесь в полицию и дайте показания! Если у вас в машине есть регистратор, пересмотрите запись, возможно там зафиксирован сам момент происшествия ИЛИ красный (бордовый) пикап/универсал который сбил девушку.

 

Пожалуйста поделитесь этим постом!”, — написала рижанка.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 20:24 12:01:2018

Vadītājs visticamāk bija krievvalodīgais, latvietis tā nerīkotos.

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kontra 20:31 12:01:2018

DebiL!!!

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Latviešu patriots 20:39 12:01:2018

Man ir taisnība!

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Latviešu patriots 21:26 12:01:2018

Man ir taisnība un es aitbalstu uz 100%, ka esmu DEBILS uz visu galvu..

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Соня 23:23 12:01:2018

Смею Вас уверить, идиотов и среди русских и среди латышей достаточно... Это абсолютно не связано с национальностью. Но Вы данным комментарием показали, что лично Вы относитесь как раз к той самой неумной части человечества!

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Latviešu patriots 23:35 12:01:2018

Man nospļauties par tavām domām.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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