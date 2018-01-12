В латвийском сегменте соцсетей распространяется очередной призыв о помощи. Вчера вечером в Риге на пешеходном переходе была сбита девушка. Жителей и гостей города призывают помочь в поиске виновника.

Соответствующее сообщение было опубликовано по имени Илона, которая стала невольным свидетелем аварии.

“Ребят, сегодня (10.01.2018) стала свидетелем жуткого происшествия — на пешеходном переходе сбили девушку. Это произошло около 17:55-17:58 на переходе у Густава Земгалес Гатве 67 (это рядом с перекрестком с улицей Раунас). Виновный водитель на красном (бордовом) пикапе/универсале двигался по направлению от Бривибас в сторону Пурвциемса и после того как сбил девушку, скрылся с места происшествия (умчался по улице Раунас).

Свидетели есть, но дополнительные показания точно помогут поскорее найти виновного! Машин было очень много в обоих направлениях и я верю,что могут еще отозваться люди, которые находились там в это время и видели происшедшее.

Если вы или ваши знакомые ехали (или проходили) по этому участку в районе 17:40-18:00 и видели как это произошло, пожалуйста обратитесь в полицию и дайте показания! Если у вас в машине есть регистратор, пересмотрите запись, возможно там зафиксирован сам момент происшествия ИЛИ красный (бордовый) пикап/универсал который сбил девушку.

Пожалуйста поделитесь этим постом!”, — написала рижанка.