Соответствующее сообщение было опубликовано по имени Илона, которая стала невольным свидетелем аварии.
“Ребят, сегодня (10.01.2018) стала свидетелем жуткого происшествия — на пешеходном переходе сбили девушку. Это произошло около 17:55-17:58 на переходе у Густава Земгалес Гатве 67 (это рядом с перекрестком с улицей Раунас). Виновный водитель на красном (бордовом) пикапе/универсале двигался по направлению от Бривибас в сторону Пурвциемса и после того как сбил девушку, скрылся с места происшествия (умчался по улице Раунас).
Свидетели есть, но дополнительные показания точно помогут поскорее найти виновного! Машин было очень много в обоих направлениях и я верю,что могут еще отозваться люди, которые находились там в это время и видели происшедшее.
Если вы или ваши знакомые ехали (или проходили) по этому участку в районе 17:40-18:00 и видели как это произошло, пожалуйста обратитесь в полицию и дайте показания! Если у вас в машине есть регистратор, пересмотрите запись, возможно там зафиксирован сам момент происшествия ИЛИ красный (бордовый) пикап/универсал который сбил девушку.
Пожалуйста поделитесь этим постом!”, — написала рижанка.
Vadītājs visticamāk bija krievvalodīgais, latvietis tā nerīkotos.« ответить
DebiL!!!« ответить
Man ir taisnība!« ответить
Man ir taisnība un es aitbalstu uz 100%, ka esmu DEBILS uz visu galvu..« ответить
Смею Вас уверить, идиотов и среди русских и среди латышей достаточно... Это абсолютно не связано с национальностью. Но Вы данным комментарием показали, что лично Вы относитесь как раз к той самой неумной части человечества!« ответить
Man nospļauties par tavām domām.« ответить