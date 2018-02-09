Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» опубликовала рассказ о некоем мужчине из Инчукалнса, которому нужна помощь – он ищет работу.

На своей фейсбук странице сотрудники организации пишут:

“Пишу вам о мужчине по имени Айнис. Он из Инчукалнса. Сегодня позвонил и поделился своей бедой. Ему 60 лет, а в 2016 году он пережил онкологическое заболевание, хотя сейчас каждый месяц ездит на проверки. Во время лечения у него скопились долги, которые непросто оплатить из своей пенсии. Единственное, что Арнис просит – это РАБОТА. Полный энергии и энтузиазма, он готов делать все что угодно – отвезти кого-то (есть своя машина), привезти вещи, навести порядок, присмотреть за кем-то или чем-то, помочь в хозяйстве. До этого вся его деятельность была связана со строительством. Быть может мы можем как-то ему помочь? Мужчина готов сменить место жительства, лишь бы как-то выкарабкаться. Не могу проявлять безразличие в этой ситуации”, — сказано в сообщении организации.

Отметим, что, если вы можете и хотите помочь Арнису, сделать это можно, связавшись с организацией на их фейсбук странице.