Крик о помощи: погрязший в долгах после лечения рака латвиец отчаянно ищет работу(1)

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Виталий Вавилкин
19:50 08.02.2018
Наша Латвия / Социум

Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» опубликовала рассказ о некоем мужчине из Инчукалнса, которому нужна помощь – он ищет работу.

На своей фейсбук странице сотрудники организации пишут:

 

“Пишу вам о мужчине по имени Айнис. Он из Инчукалнса. Сегодня позвонил и поделился своей бедой. Ему 60 лет, а в 2016 году он пережил онкологическое заболевание, хотя сейчас каждый месяц ездит на проверки. Во время лечения у него скопились долги, которые непросто оплатить из своей пенсии. Единственное, что Арнис просит – это РАБОТА. Полный энергии и энтузиазма, он готов делать все что угодно – отвезти кого-то (есть своя машина), привезти вещи, навести порядок, присмотреть за кем-то или чем-то, помочь в хозяйстве. До этого вся его деятельность была связана со строительством. Быть может мы можем как-то ему помочь? Мужчина готов сменить место жительства, лишь бы как-то выкарабкаться. Не могу проявлять безразличие в этой ситуации”, — сказано в сообщении организации.

 

Отметим, что, если вы можете и хотите помочь Арнису, сделать это можно, связавшись с организацией на их фейсбук странице.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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AHTUNG ! 20:00 08:02:2018

Это к ЛАТВИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТУ И К ДОМБРОВСКИСУ С ИСТОРИЕЙ УСПЕХА И РОСТУ ВВП ! Всем больным к ним )))

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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