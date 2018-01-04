В первые дни нового года в Елгаве произошел пожар. Полностью выгорела квартира, а ее хозяйка – доктор Инесе Гаугаре на данный момент борется за свою жизнь в Государственном ожоговом центре.
Поскольку для столь обширных ожогов требуется кровь, как минимум, 65 доноров, медики просят близких женщины найти этих людей.
Если у вас есть возможность спасти жизнь доктора, работавшей каждый день, чтобы спасать чужие жизни, просьба сделать это в Государственном центре доноров крови, сделав пометку “Для Инесе Гаугаре в Государственном ожоговом центре”.
Надеюсь там гепатитом больше не заражают...« ответить