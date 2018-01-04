Крик о помощи: пострадавшему при пожаре в Елгаве врачу необходима кровь(1)

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Виталий Вавилкин
21:20 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

После трагического пожара Инесе Гаугаре, чьей профессией, как врача, является ежедневное спасение человеческих жизней, сама остро нуждается в людской помощи.

В первые дни нового года в Елгаве произошел пожар. Полностью выгорела квартира, а ее хозяйка – доктор Инесе Гаугаре на данный момент борется за свою жизнь в Государственном ожоговом центре.

 

Поскольку для столь обширных ожогов требуется кровь, как минимум, 65 доноров, медики просят близких женщины найти этих людей.

 

Если у вас есть возможность спасти жизнь доктора, работавшей каждый день, чтобы спасать чужие жизни, просьба сделать это в Государственном центре доноров крови, сделав пометку “Для Инесе Гаугаре в Государственном ожоговом центре”.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
какая группа и резус? 21:26 04:01:2018

Надеюсь там гепатитом больше не заражают...

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Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

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