После трагического пожара Инесе Гаугаре, чьей профессией, как врача, является ежедневное спасение человеческих жизней, сама остро нуждается в людской помощи.

В первые дни нового года в Елгаве произошел пожар. Полностью выгорела квартира, а ее хозяйка – доктор Инесе Гаугаре на данный момент борется за свою жизнь в Государственном ожоговом центре.

Поскольку для столь обширных ожогов требуется кровь, как минимум, 65 доноров, медики просят близких женщины найти этих людей.

Если у вас есть возможность спасти жизнь доктора, работавшей каждый день, чтобы спасать чужие жизни, просьба сделать это в Государственном центре доноров крови, сделав пометку “Для Инесе Гаугаре в Государственном ожоговом центре”.