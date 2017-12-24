Так, некий мужчина по имени Анатолий опубликовал в социальных сетях призыв помочь найти очевидцев аварии, в которую он попал из-за действия полиции на дороге.
Латвийский автолюбитель взволнован, что именно его могут объявить виновным в ДТП, хотя, как он утверждает, виновниками лобового столкновения являются именно местные стражи порядка.
“Сегодня случилась авария на Валдемара, в лоб машины въехала машина патрульной полиции. Есть свидетели, что сирену включил на самом перекрёстке, но хотелось бы перестраховаться. Может кто ехал с видеорегистратором, буду очень признателен за помощь. За ранее благодарю”, - написал Анатолий в фейсбук-группе “Ездуны”.
Полиция рано выскочила, включив сирену, и не дала машине закончить поворот.« ответить
Тут водитель прав, но полиция окажется, к сожалению, правее.
Анатолий, тут только видеорегистратор Вас спасёт.
Удачи Вам в победе над несправедливостью.
Ненавижу водителей, которые превышают дозволнную скорость.« ответить
Неважно когда полиция включила свои сирены. Удар на фото был такой силы, что водитель просто "летел", а не ездил. Когда я делаю повороты, моя максимальная скорость 30. Это максимум, чтобы успеть притормазить, если что не так. Так что этот водитель выновен по любому.
Таким как ты уё1бкам нельзя права давать« ответить
menti nekogda nevinovati, tak cto ti postradavsij Anatolij sam i budes vinovat. mozes poprobovat obratitsa v policijas iekšējās drošības dienests, no šansov u tebja vsjoravno netu« ответить
И это всё за наши деньги?« ответить
Мы эту полицию кормим и поим, одеваем и обуваем.
Мы содержим их семьи, детей их учим.
И всё для того, чтобы они над нами издевались?
Отними у него регулировочный жезл, сними с него форму и под ней окажется голый бомж, который абсолютно ничего больше не умеет, как только махать этим жезлом.
В самой полицейской машине все камеры работали, правда на видео уже есть. надо спокойно подойти к этому вопросу, без стресса.« ответить
Policijai taisnība, viennozīmīgi atbalstu.« ответить
1. Полиция всегда права. 2. А если не права, читай пункт первый.« ответить
И снова это "латвмешу патриотс"-снова чешет, людям свой безграмотный бред!!« ответить
Patriotam. Vai tad latviešiem nav vārds Anatolijs. jŪS ESAT5 PĀRLIECINĀTS.« ответить
Читателю. Если - бы в заметке гражданский был с именем Марис то по мнению этого идиота виновны были-бы менты.« ответить