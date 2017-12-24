Авария на дороге – это всегда головная боль. Еще большей проблемой, однако, может стать авария, причиной которой являются сотрудники латвийской полиции, считающей временами, что правила дорожного движения писались для кого-то другого.

Так, некий мужчина по имени Анатолий опубликовал в социальных сетях призыв помочь найти очевидцев аварии, в которую он попал из-за действия полиции на дороге.

Латвийский автолюбитель взволнован, что именно его могут объявить виновным в ДТП, хотя, как он утверждает, виновниками лобового столкновения являются именно местные стражи порядка.

“Сегодня случилась авария на Валдемара, в лоб машины въехала машина патрульной полиции. Есть свидетели, что сирену включил на самом перекрёстке, но хотелось бы перестраховаться. Может кто ехал с видеорегистратором, буду очень признателен за помощь. За ранее благодарю”, - написал Анатолий в фейсбук-группе “Ездуны”.