Рижанин пытается доказать невиновность в столкновении с полицией(12)

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Виталий Вавилкин
09:24 24.12.2017
Наша Латвия / Социум

Авария на дороге – это всегда головная боль. Еще большей проблемой, однако, может стать авария, причиной которой являются сотрудники латвийской полиции, считающей временами, что правила дорожного движения писались для кого-то другого.

Так, некий мужчина по имени Анатолий опубликовал в социальных сетях призыв помочь найти очевидцев аварии, в которую он попал из-за действия полиции на дороге.

 

Латвийский автолюбитель взволнован, что именно его могут объявить виновным в ДТП, хотя, как он утверждает, виновниками лобового столкновения являются именно местные стражи порядка.

 

“Сегодня случилась авария на Валдемара, в лоб машины въехала машина патрульной полиции. Есть свидетели, что сирену включил на самом перекрёстке, но хотелось бы перестраховаться. Может кто ехал с видеорегистратором, буду очень признателен за помощь. За ранее благодарю”, - написал Анатолий в фейсбук-группе “Ездуны”.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Да уж 09:44 24:12:2017

Полиция рано выскочила, включив сирену, и не дала машине закончить поворот.
Тут водитель прав, но полиция окажется, к сожалению, правее.
Анатолий, тут только видеорегистратор Вас спасёт.
Удачи Вам в победе над несправедливостью.

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Александр Шерстобитов 17:04 24:12:2017

Ненавижу водителей, которые превышают дозволнную скорость.

Неважно когда полиция включила свои сирены. Удар на фото был такой силы, что водитель просто "летел", а не ездил. Когда я делаю повороты, моя максимальная скорость 30. Это максимум, чтобы успеть притормазить, если что не так. Так что этот водитель выновен по любому.

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для шерстопидара 18:32 24:12:2017

Таким как ты уё1бкам нельзя права давать

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Vitjaz 09:52 24:12:2017

menti nekogda nevinovati, tak cto ti postradavsij Anatolij sam i budes vinovat. mozes poprobovat obratitsa v policijas iekšējās drošības dienests, no šansov u tebja vsjoravno netu

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Forward looking 10:20 24:12:2017

И это всё за наши деньги?
Мы эту полицию кормим и поим, одеваем и обуваем.
Мы содержим их семьи, детей их учим.
И всё для того, чтобы они над нами издевались?
Отними у него регулировочный жезл, сними с него форму и под ней окажется голый бомж, который абсолютно ничего больше не умеет, как только махать этим жезлом.

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istina 10:49 24:12:2017

В самой полицейской машине все камеры работали, правда на видео уже есть. надо спокойно подойти к этому вопросу, без стресса.

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Latviešu patriots 11:08 24:12:2017

Policijai taisnība, viennozīmīgi atbalstu.

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Рабская психология 11:28 24:12:2017

1. Полиция всегда права. 2. А если не права, читай пункт первый.

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Читатель 15:12 24:12:2017

И снова это "латвмешу патриотс"-снова чешет, людям свой безграмотный бред!!

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Ha-ha 17:02 24:12:2017

Patriotam. Vai tad latviešiem nav vārds Anatolijs. jŪS ESAT5 PĀRLIECINĀTS.

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Ха-ха 17:05 24:12:2017

Читателю. Если - бы в заметке гражданский был с именем Марис то по мнению этого идиота виновны были-бы менты.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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