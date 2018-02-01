Крик о помощи: в Риге 18-летний юноша вышел из больницы и пропал без вести(2)

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Виталий Вавилкин
20:08 31.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

11 января 2018 года в Риге пропал без вести Рудольф Нормунд Эглитис 1999 г.р., сообщает организация Bezvests.lv.

По сведениям полиции, родных и друзей, в середине дня 11 января юноша вышел из больницы «Гайльэзерс» и не вернулся. Дома молодой человек не появлялся и не давал о себе знать родным. Рудольфа могли видеть в Латгальском предместье Риги. По словам близких, при нем, возможно, был ноутбук серебристого цвета.

 

Приметы: рост выше 180 см, телосложения ближе к худощавому, волосы темные, на затылке собраны в хвост, татуировка на пальце в виде знака доллара ($).

 

В день пропажи Нормунд мог быть в черных джинсах, светлой фуфайке, черном жилете с разными нашивками. На ногах у юноши могли быть белые ботинки или черные кеды.

 

Всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном месте нахождения, просят срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22084084.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:40 31:01:2018

Izsaku līdzjūtību un ceru, Normunds atradīsies!

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Врачь - рвачь 03:26 01:02:2018

На оpганы разобрали еще одного лoтышa.
Оно и понятно. Какая от него еще кому пoльза.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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