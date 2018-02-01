11 января 2018 года в Риге пропал без вести Рудольф Нормунд Эглитис 1999 г.р., сообщает организация Bezvests.lv.

По сведениям полиции, родных и друзей, в середине дня 11 января юноша вышел из больницы «Гайльэзерс» и не вернулся. Дома молодой человек не появлялся и не давал о себе знать родным. Рудольфа могли видеть в Латгальском предместье Риги. По словам близких, при нем, возможно, был ноутбук серебристого цвета.

Приметы: рост выше 180 см, телосложения ближе к худощавому, волосы темные, на затылке собраны в хвост, татуировка на пальце в виде знака доллара ($).

В день пропажи Нормунд мог быть в черных джинсах, светлой фуфайке, черном жилете с разными нашивками. На ногах у юноши могли быть белые ботинки или черные кеды.

Всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его возможном месте нахождения, просят срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22084084.